Обещанного три года ждут или проблемы ветеранов АТО, как кость в горле у власти 12 июля 2017 года в Сумах прошло торжественное открытие Центра предоставления социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам АТО и членам их семей, который был призван оказывать помощь защитникам Украины.

Тогда Порошенко заявлял, что нет с более важной задачи для власти, нет более почетного поручения общества и народа, чем помощь и уважение участникам АТО. Уже в тот момент его слова выглядели как насмешка.

Центр открыли помпезно через три года с момента первой волны демобилизации. Несмотря на громкое название, там работают всего 18 человек. 18 сотрудников на 6 тысяч ветеранов АТО со всей Сумщины, которые нуждаются в помощи. Среди персонала один психолог и один реабилитолог, которые даже за год, если будут принимать по 8 человек в день, не смогут обслужить всех желающих. Нуждающихся немало, поэтому появилась практика покупки места в очереди на обслуживание. Война продолжается, очередь растёт. Те, кто не может себе позволить заплатить, остаются наедине со своими проблемами и скатываются еще ниже на социально дно.

Зато власти Сум из худого городского бюджета смогли за два года строительства облюбовать сумму из 9 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию помещения. О размерах откатов можно только догадываться. Отчёт нарисовали красиво. Мол, отремонтировано старое здание, установлены новые окна, покрашены стены, благоустроена прилегающая территория... Только вот средств для закупки необходимого медоборудования не хватило.

А что ветеран АТО? Он потерпит, подождет... Разве власть имущих волнует, что рушатся семьи? Что кто-то в силу инвалидности или других проблем со здоровьем не может получить достойную работу? Или вкалывает, но получает столько, что считает каждую копейку и живет фактически в нищете? Зато весной того же года у местной власти нашлись 13 миллионов на реконструкцию Театральной площади и ремонт фонтана. Деньги выделились под предлогом того, что центр европейского города должен выглядеть достойно. Тендеры крутятся, деньги мутятся. Да и инвесторов привлекли к этому делу. Видимо для чиновников фонтан важнее человеческих жизней.

Многие ветераны АТО в Сумах и областных центрах неоднократно устраивали акции протеста против вседозволенности чиновников, чтобы привлечь внимание общественности к своим проблемам и проблемам коррупции.

Два года назад в Сумах сотня ветеранов АТО заблокировала пригородную автостанцию. Они не выпускали на рейс пассажирские автобусы, требуя выполнения закона о бесплатном проезде, предусмотренного для льготников. Люди, воевавшие за Родину, протестовали против невозможности реализовать свое элементарное право покупать льготные билеты. Они неоднократно сталкивались с тем, что кого-то не впускали в автобус, оскорбляли, отказывали в приобретении билета и даже высаживали из маршрутки. Но когда из автобуса высадили мать погибшего военного, люди не выдержали и вышли на улицы, перекрыв движение.

О проблеме перевозок в общественном транспорте снова заговорили и в марте текущего года, когда всплыла ситуация с отказом в бесплатном проезде ветеранам АТО в Глуховском районе. Согласно соответствующей районной программе, каждому льготнику района в бюджете предоставили в год лишь по 200 гривен на проезд. А на работу и в больницу из сел ездить не надо? Отслужил, отвоевал и больше ты никому не нужен.

Как заявил в одном из интервью ветеран АТО Евгений Дикий, «…в большинстве своем политики держат нас за лохов, которыми можно нормально манипулировать. Результаты многих выборов показывают, что они не совсем безосновательно так считают».

Льготы обещаны и гарантированы на бумаге нынешней властью и государство должно производить выплаты, но в реальности этого нет. В то же время чиновников из местной администрации куда больше их заботят проблемы личного обогащения. Подумать о собственном благополучии для них важнее, чем отвечать на вопрос: «Куда делись льготы, которых и так было мало?»

Подачки нынешних депутатов можно рассматривать только как издевку. Хотя обещали чуть ли не золотые горы. В итоге льготу толком не получишь, приходится ее всё время выпрашивать. Самой больной темой стал вопрос с выделением земли.

Так, 31 мая 2017 года на сессии Сумского горсовета народные избранники должны были рассмотреть несколько проектов решений по выделению земли ветеранам АТО. Как обычно бывает, землю не поделили. Созданный по инициативе мэра Александра Лысенко в 2016 году Координационный совет, состоящий из представителей различных организаций участников АТО, не смог достичь взаимопонимания с депутатской земельной комиссией. В итоге участки получили «свои», несмотря на обещания властей, что все будет честно и прозрачно.

Неоднократно участников боевых действий из Сум кормили обещаниями, а потом сообщили, что земли на всех не хватит и решено строить многоквартирные дома. Вот только с подходом чиновников к решению вопроса многие рискуют никогда не увидеть долгожданного жилья. В 2017 году заявили о намерении построить дом на 70 квартир. Это в то время, когда у нас более двух тысяч участников АТО. Их количество будет расти с каждым днём. Очевидно, что сразу для всех квартир не хватит, поэтому неизбежно возникнут очереди, а значит - коррупция и теневые схемы. Чиновники уже потирают руки в предвкушении наживы.

В марте 2018 года сумские власти «нашли» новую землю для атошников. И опять не смогли по-людски – территория площадью 54,6 Га между улицами Михаила Кощия, Николая Данько и еще двумя будущими дорогами непригодна для строительства, но уже разбита на 300 участков по 8 соток. Выделенная площадь требует проведения намыва и защиты от подтопления. На местности сложный рельеф с резким повышением и снижением уровня земли. Не смутило городских чиновников и то, что детям по дороге в школу (до ближайшей, кстати, почти три километра) придется пересекать объездную дорогу и железнодорожные пути, что инфраструктуры никакой нет, общественный транспорт не ходит. Зато опять обещают все сделать, только неизвестно когда. А ветераны от безвыходности соглашаются и на такую делянку.

Получить обещанный клочок земли невозможно не только в областном центре, но и в области. Участники АТО из Белопольщины уже несколько лет не могут получить земельные участки под ведение сельского хозяйства. В ответах чиновников лишь непонятные отказы, которые противоречат один другому. То "ничейные" земли оказываются занятыми, то раздача приостановлена. Но, в целом «все хорошо, мы вам поможем, мы вас любим». Не сегодня и не тут.

«Мы пытаемся получить участки еще со средины 2015 года, после того как нам выдали документы, подтверждающие наше участие в антитеррористических действиях. И раз за разом получаем отказы, а наши земли отдают в пользование далеко не участникам АТО», - пояснил представитель общественного объединения «Воины антитеррористической операции Белопольщины».

Даже средства на установку памятных знаков местная власть выделить не в состоянии. Так, в 2017 году исключительно за средства местных общественных организаций и благотворителей были установлены памятные знаки в виде казачьего креста в Сумах, Конотопе, Конотопском и Роменском районах.

Местная власть в Сумах завралась, зажралась и ждет неизвестно чего, чтобы отчитаться за льготы, лекарства, землю и т.д., которые участники АТО не видели. Все перечни льгот - это просто сказки по сравнению с реальной жизнью. Служивших за Украину ставят в позу просителей. По сути это является одной из форм унижения.

При этом в начале 2017 года власти громко заявили, что в течение трёх лет в Сумах будет действовать программа «Социальная поддержка участников АТО и членов их семей».

Даже учитывая, что некоторые участники АТО потеряли трудоспособность (полностью или частично) и не могут в полной мере обеспечивать семью, местные власти не находят средств, чтобы облегчить им жизнь. В частности, родителям школьников приходится доплачивать за обещанное бесплатное питание, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным. Ведь ему в бюджетном обеде дают чай вместо сока, котлету меньшего размера и лишают сладкого, ссылаясь на отсутствие средств. Власти города выделяют на обед одного льготника всего 14 гривен в день и те не всегда вовремя доходят к месту назначения, все остальное, а это еще примерно столько же, из кармана родителей. При этом помощь по потере кормильца составляет всего 600 гривен в месяц. Зато чиновники себе отказать не могут ни в покупке новой машины, ни в приобретении квартиры и доходы их с каждым годом растут.

От безысходности с начала 2016 года в Сумской области стало увеличиваться участие ветеранов АТО в рейдерских захватах предприятий и фермерских хозяйств. Кто-то был замечен в бандитизме.

Помимо материальных трудностей и сложностей с социализацией замалчивается очень значимая проблема: каждый пятый ветеран АТО имеет посттравматический стрессовый синдром. По мнению военных психологов, атошники иначе воспринимают существующий порядок, что ведёт к конфликтам с окружающими. По возвращению из зоны спецоперации, они становятся очень раздражительными и весьма остро реагируют на все кажущееся им несправедливым, а потому являются потенциально нестабильными членами общества.

Пережитый опыт боевых действий сильно меняет личность человека. Вернувшись к мирной жизни, он уже никогда не будет прежним. При этом сухие цифры украинской военной прокуратуры гласят, что число самоубийств среди вернувшихся из зоны АТО к мирной жизни уже приблизилось к цифре в 500 человек. И чёткой программы медицинской помощи у государства попросту нет.

Не жалея жизни и здоровья в рядах Вооруженных сил, бойцы с честью выполнили свой воинский и гражданский долг. В любой нормальной стране к людям, защитившим её в военное время, полагается почёт, уважение и всесторонняя поддержка. Простые люди прекрасно понимают: главная задача власти реальными делами выполнить свой долг перед ними. Но кроме обещаний, циничного раздербанивания средств и ресурсов ветераны АТО ничего не видят. Их проблемы уже длительное время игнорируются как местными чиновниками, так и руководством страны. Поэтому любые обещания областной власти воспринимаются, как издевка и «манипулирование лохами». Проблемы ветеранов АТО - это кость в горле украинской власти. Власть любит есть всласть, а тут еще какие-то ветераны чего-то требуют. Мы знаем: наши ребята настоящие герои. И рано или поздно, если проблема решаться не будет, власть может поперхнуться этой «костью».

Обещанного три года ждут?

Артем Петренко