Эспланада - последняя возможность архитектурного возрождения города Открытое письмо в прошлом многолетнего гл.архитектора города и области Николая Ильченко городскому голове Сум Александру Лысенко

Уважаемый Александр Николаевич!

Впервые более чем за четверть века на должность городского головы, в отличие от Ваших предшественников, пришел человек, не жаждущий личной выгоды, с истинным желанием направить деятельность органа городского самоуправления на решение проблем жителей города с учетом всевозрастающих материальных и социально-культурных потребностей на перспективу.

Подтверждением этого были Ваши усилия по разрушению удобной для дерибана городских земель структуры – департамента земельных ресурсов, где главному архитектору города, ввиду его невысоких профессиональных знаний, отводилась роль чертежника, который в «Градостроительных условиях» (часто не им подготовленных и не им подписанных) вместо утвержденного детального плана размещения здания на участке, красным кругом обозначал район строительства объекта на обрывке туристической схемы города.

Ваше желание не ограничиваться в своей работе мелкими повседневными проблемами привело Вас за советом к бывшему (в 70-х годах) председателю горсовета, почетному гражданину г. Сумы А.Д.Бондаренко.

В те годы с его активным участием и поддержкой нарабатывалась высокого качества проектная документация долгосрочного действия, планы города, промузлов с конкретными суммами средств для общегородского развития, проекты застройки жилых районов, ответственных архитектурно-градостроительных комплексов и т.д.

Была введена жесткая градостроительная дисциплина.

По Вашим словам, Анатолий Дмитриевич дал Вам много дельных советов, в том числе находить время и средства для решения стратегических проблем городского развития в будущем на основе самых современных прогрессивных архитектурно-градостроительных разработок.

А.Д.Бондаренко, на редкость хорошо разбиравшийся в вопросах градостроительства и зная уровень подготовки профессиональных кадров, после избрания его в 1992 году председателем Сумского облсовета сразу же распорядился заменить недавно назначенного в то время областного архитектора, после чего управление архитектуры облисполкома превратилось в главное управление градостроительства и архитектуры с управлением госархстройконтроля, лицензионным центром, службой Госинвестэкспертизы, инспекцией памятников истории, культуры и архитектуры, геодезслужбы и другими градорегулирующими службами.

Как же так случилось, что недооцененный тогда специалист, занимавшийся преимущественно сельскими регионами стал Вашим главным советником по градостроительству и кадровым вопросам в сфере архитектуры?

Чрезмерные амбиции на почве выдуманных событий и успехов привели к тому, что например, на подготовку заключения созданной Вашим распоряжением комиссии, обосновывающего воссоздание управления архитектуры и градостроительства вместо департамента земельных ресурсов, потрачено три зимы – 2014, 2015 и 2016 годов, а не несколько дней. Это позволило главному архитектору города (бывшему), игнорируя генеральный план города и здравый смысл, продолжить застройку берегов рек, парково-рекреационных зон, жилых дворов, зарезервированных коридоров будущих автомагистралей и транспортных развязок.

Ваше неравнодушие к судьбе города впервые за несколько последних десятилетий дало надежду на возобновление цивилизованного, грамотного, комплексного планирования и проектирования застройки городских территорий. Как нам показалось, пришло время реализовать одно из главных положений генерального плана города – создания концептуально-формообразующего центра Левобережного планировочного района, как продолжение существующего исторического центра города. Согласно одобренному и утвержденному согласно законодательству проекту планировки и застройки центра города на площади 1600 га – результат всесоюзного архитектурного конкурса, – расширение исторического центра Сум на левый берег до озера Чеха осуществляется путем создания эспланады – пешеходной праздничной зоны с площадью молодежно-развлекательных мероприятий и формируется монументальными зданиями регулярной экранной застройки, что создает уют довольно большого пространства, обособленного от жилой среды прилегающих микрорайонов.

Пространство под эспланадой используется под размещение инженерных служб, оборудования, коммуникаций и транспорта.

Безответственное и непрофессиональное размещение в прошедшие годы различных зданий, большей частью жилых домов, впритык к эспланаде и даже на самой эспланаде нанесло непоправимый вред городу и его людям – 10-этажные дома у озера перекрыли выход ее к парковой зоне, а также к берегу.

Однако, благодаря талантливому авторскому коллективу, удалось сохранить большую часть эспланады, не нарушив философию формообразования пространства как безупречного первоисточника и непререкаемого документа архитектурного творчества выдающихся зодчих современности в лице В.Д.Елизарова, Н.Н.Улласа, С.С.Райтмана и талантливых наших руководителей: А.И.Ищенко, А.Д.Бондаренко, М.А.Лушпы и др.

Эспланада, во все времена, независимо от общественно-политических, экономических и других систем и отношений, являясь наиболее престижным и демократичным приемом архитектурно-художественной выразительности, должна стать главным архитектурным ансамблем нашего города. И это, после ее реализации, выведет Сумы в категорию самых узнаваемых, генерирующих новейшие архитектурно-художественные идеи грядущим поколениям.

Огромный труд талантливых научно-исследовательских и проектных организаций по превращению Сум из уездного городка в современный областной центр в свое время (1970-1990 г.г.) привлек внимание специалистов и руководителей многих городов. Комплексное проектирование промышленных зон, регенерация исторического центра с развитием его на новый район в виде эспланады в едином природно-ландшафтном пространстве города и прибрежных территорий водоемов, привлекло внимание и высоких чиновников, о чем свидетельствуют выездной Пленум Союза архитекторов СССР и присуждение премии СМ Союза (1990 г.) за разработку и реализацию Генерального плана г. Сумы.

Не использовать присущие только нашему городу природные архитектурные и градоформирующие возможности по развитию общественно-культурного центра на левый берег Псла, - значит навсегда оставить левобережный район «спальным», навсегда загубить будущее Сум, что не простят нам будущие поколения.

В настоящее время в Сумах имеется качественный проект не только эспланады с формирующими ее зданиями, сооружениями и инженерно-транспортными коммуникациями , но и - по требованию заказчика - скорректированные проекты прилегающих 7-а и 7-б микрорайонов, с учетом произошедших за десятилетия изменений из-за грубых нарушений ранее утвержденной документации, за что авторский коллектив проекта эспланады отвечать не может, а проект надлежит утверждению.

Однако проект детального планирования 16.03.18 г. был вынесен на градостроительный совет.

Не понятно, на каком основании на совете был представлен эскизный проект застройки эспланады - уже третий вариант, наверное, по распоряжению главного архитектора города.

В итоге поверхностного непрофессионального обсуждения готовая и в полном объеме выполненная на высоком уровне проектная документация по планировке и застройке микрорайона в границах улицы Харьковской, проспекта Лушпы и р. Псел с детальным планом формируемой эспланады на основании разработанного институтом «Гипрогор» - победителем конкурса и утвержденного Госкомитетом по делам строительства и архитектуры республики центра Сум на пл 1600 га, отклонена в угоду очередного, уже третьего по счету варианта, снова эскизного и отличающегося еще большим примитивизмом и непрофессионализмом проектного решения.

Эспланада, как главный многофункциональный архитектурно-композиционный стержень центра города, превращена автором эскизного варианта в обычную пешеходную улицу между двумя рядами хаотично расположенных, дезорганизующих пространство, блоксекций жилых домов заурядного микрорайона.

Такая никчемная работа не могла попасть на градостроительный совет только по желанию главного архитектора.

Явно расчет был сделан на то, что большинство членов совета, не имевшие опыта градостроительного проектирования такого масштаба и важности, привыкшие к выборочному поштучному проектированию отдельных домов, отдадут предпочтение эскизному проекту, обеспечивающему без излишних творческих сложностей стабильную понятную работу и заработок.

Принималась во внимание и информация автора очередного эскиза о его влиянии на мэра города в части возможных кадровых перемещений или назначений архитекторов в будущем.

Если судить об уже выполненных обещаниях, то они в основном неудачные, ошибочные.

Члены градостроительного совета не несут ответственности за результаты некомплексного, выборочного проектирования и застройки города, но кто ответит, например, перед сумчанами за потерю исторической улицы Новоместенской, превращенной в дворовой проезд, за загубленную возможность улицей Ремесленной соединить ул. Садовую с пр. Курским, за улицу Замостянскую с ее транспортной развязкой на ул. Харьковской с особым архитектурным комплексом высотных зданий и т.д.

За несколько последних лет сумчане навсегда лишились возможности увидеть современные архитектурные ансамбли и комплексы, наработанные в градостроительной документации талантливыми зодчими научно-исследовательских и проектных институтов, в угоду периферийному методу выборочного размещения отдельных жилых домов.

Последней возможностью архитектурного возрождения является эспланада.

Непонятно, почему новый главный архитектор города, который должен драться за любое прогрессивное решение и способный с одного взгляда оценить качество проекта, на заседании совета равнодушно созерцал варианты, демонстрируя непредвзятость, что скорее похоже на беспринципность.

Реализация проекта эспланады, начатая тридцать лет назад – строительство админздания Заречного района, областной библиотеки на ул. Героев Сталинграда, строительство дома культуры «Химик» (разрушен), торгового центра «Лавина», формирующих площадь у парковой зоны озера Чеха – должна быть продолжена на основании согласованной и утвержденной в то время проектной документации.

Новый проект эспланады, разработанный авторским коллективом под руководством А.К.Беленко, приняв во внимание произошедшие изменения за последние годы, может рассматриваться и утверждаться только с учетом конкретных очередей застройки жилищных комплексов, отдельно вводимых в эксплуатацию объектов.

Успешной реализации проекта эспланады должно сопутствовать осуществление проекта регенерации и реставрации исторических кварталов центра и наконец-то приступить к решению транспортной проблемы в городе путем строительства автомагистралей, окружных дорог, транспортных развязок и уличной сети, на что потребуется не один десяток лет работы желательно постоянной команды одного городского головы.

Если проект эспланады не удастся выполнить в первоначальном варианте, следует отставить эту важную для города задачу до лучших времен.

Николай Ильченко, гл.архитектор г. Сумы (1967-1990 г.г.), гл.архитектор области (1992-1995 г.г.), лауреат премии Совета Министров СССР за разработку и реализацию генплана г. Сумы