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Збережемо ліс від вогню разом!

Ось і настала пора веселих пікніків в хорошому дружньому товаристві. І, звичайно, хочеться щоб приїхавши на природу милувала око справжня природна краса, а не «прикрашена целофановими кульками та пластиковим посудом», або вигоріла під час пожежі і нежива… І дбати про це треба кожному, хто хоче відпочити душею і тілом на свіжому повітрі.

Лісові пожежі були і є найбільшим лихом для лісу. За лічені хвилини  вони можуть знищити або пошкодити лісові насадження, що вирощувалися десятиріччями. При цьому збитків зазнають не тільки лісові масиви, рослинність, гинуть також дикі тварини, птахи, комахи.

Державне підприємство «Сумське лісове господарство»  як найбільший постійний лісокористувач в м. Суми та Сумському районі нагадує, що в лісах області розпочався пожежонебезпечний період. А отже потрібно чітко дотримуватись правил пожежної безпеки. 

Ось деякі з цих основних вимог:

1) забороняється розведення багать, крім в спеціально пристосованих для цього місцях;

2) забороняється заїзд на територію лісового фонду, крім транзитних шляхів;

3) в період надзвичайно високої пожежної небезпеки взагалі забороняється відвідування населенням хвойних насаджень. 

З метою попередження виникнення та розповсюдження лісових пожеж лісгоспом щорічно в лісових масивах створюється  не менше 10 км нових мінералізованих смуг, проводиться догляд за ними – протяжністю не менше 4500 км, перекриваються шлагбаумами другорядні лісові дороги, виставляються  аншлаги і бігборди в кількості не менше 50 шт., та проводяться лекції та бесіди з населенням, здійснюються інші профілактичні заходи.

На жаль, незважаючи на профілактичну  роботу з недопущення лісових пожеж, та роз’яснювальну роботу серед населення, на початку пожежонебезпечного періоду, у квітні – червні, виникає найбільша кількість лісових пожеж (до 70 відсотків усіх випадків), як за кількістю, так і за пройденою вогнем площею.

Тому ще раз нагадуємо : пожежу легше попередити, ніж загасити!

Перебуваючи в лісі, дотримуйтесь Правил пожежної безпеки.

ДП «Сумське ЛГ»

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