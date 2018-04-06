Социально ответственный бизнес возможен ® Сегодня много говорят о социально ориентированном бизнесе. Суть его заключается в том, что он учитывает не только собственные интересы, но и заботится о развитии региона, людях, природе и о моральной стороне своей деятельности.

К предприятиям такого типа можно смело отнести один из самых современных в Украине заводов по производству лекарственных препаратов «Кусум Фарм», который находится в Сумах.

Социальная миссия

Еще на этапе строительства завода его генеральный директор и основатель фармацевтической компании ООО «Кусум Фарм» Раджив Гупта сформулировал слоган для своего предприятия, который звучит: «В Украине – для украинцев!». И это стало основой всей дальнейшей деятельности предприятия. Производство, построенное «с нуля», сосредоточило в себе все самые современные мировые достижения фармацевтической индустрии и выстроило свою социальную стратегию.

Забота о развитии региона

Начав работать в 2009 году, фармацевтическое производство создало сотни рабочих мест и стало одним из бюджетообразующих предприятий города Сумы. Управляя бизнесом, руководство завода ставит цель сделать мир вокруг лучше.

Компания принимает активное участие в социально значимых мероприятиях не только в Сумах, но и на всеукраинском уровне: активно поддерживает развитие спорта, при помощи благотворительных отчислений решает множество социальных проблем нашего общества. Уже в ближайшее время стартует большой социальный проект, направленный на поддержку талантливых детей из малообеспеченных семей и детских домов.

Забота о людях

Так как продукция завода напрямую связана со здоровьем людей, то моральная ответственность «Кусум Фарм» возрастает в разы, потому забота о качестве и продолжительности жизни украинцев стала приоритетом и стимулом для движения вперед. В производстве медицинских препаратов используется весь мировой опыт, знания и технологии. Сегодня предприятие предлагает эффективные лекарственные средства по доступной цене.

В Сумах выпускаются аналоги многих зарубежных препаратов, которые по своему качеству и эффективности абсолютно не уступают мировым брендам, что было доказано серьезными клиническими испытаниями.

«Кусум Фарм» разрабатывает и производит лекарства для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими, эндокринными (в частности, сахарный диабет) и многими другими заболеваниями. Кроме того, большое внимание уделяется такому направлению, как разработка и выпуск лекарств специально для детей.

Еще один важный факт ― все лекарства производятся в различных дозировках и видах, что делает их удобными для приема. На сегодняшний день в Министерстве Здравоохранения Украины зарегистрировано более 60 различных препаратов производства сумского завода.

Джавле Викаскумар, заместитель генерального директора ООО «Кусум Фарм»:

«О моральной ответственности предприятия говорит еще и то, что наш завод принимает участие в программе правительства «Доступні ліки», которая дает возможность каждому пациенту получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет 2-го типа. Участие в государственных социальных программах делает сумские лекарства еще доступнее, а украинцы на собственном опыте могут убедиться в их эффективности».

Но заботится компания не только о потребителях своей продукции. Огромное внимание руководство завода уделяет всем своим сотрудникам. Начиная с момента приема на работу, им здесь гарантирована стабильность и уверенность в завтрашнем дне, что в наше время встречается не так часто, а для жизни имеет большое значение. Своевременно выплачиваемая зарплата, премии и бонусы, полный социальный пакет и медицинская страховка, и это еще не все. Удобный график работы, подбор персонала по личным качествам делает работу в коллективе комфортной, а общий отдых интересным.

К тому же, на предприятии максимум внимания уделяют обучению сотрудников, предлагают постоянно повышать уровень знаний и квалификацию, посещая тренинги и семинары за счет компании. Здесь дорожат своими кадрами и заботятся о молодом поколении.

Недавно завод посетила группа студентов 3-го курса Учебно-научного института финансов, экономики и менеджмента имени Олега Балацкого Сумского государственного университета, для которых это стало запоминающимся событием.

Юлия Шафорост, студентка, специальность «Экономика предприятия»:

«Что сказать, с самого начала нас удивило отношение к чистоте, хотя это и понятно, ведь завод же по производству лекарств. Нас просили тщательно и часто мыть руки, надевать спецодежду поэтапно, снова мыть руки, и только после всех этих процедур мы были допущены в самое сердце предприятия ― место, где изготовляются препараты.

Нам было очень интересно наблюдать за работой специалистов. Их движения четкие, без секунды задержки и работают они слаженно. Казалось бы, чем может впечатлить конвейер, но глаз оторвать от него было невозможно.

Еще мы побывали на складе, где находится огромное количество лекарственных препаратов, и все они тщательно рассортированы по определенным свойствам и категориям. Мы видели пропускные системы для машин, которые ввозят сырье и узнали все об их сложном процессе дезинфекции. Но самая интересная вещь ― изготовление препаратов. Мы узнали все до мельчайших подробностей о том, что происходит с порошком или жидкостью до того момента, когда они превращаются в настоящее лекарство. Увидели некоторые процессы изготовления. Жаль, что нельзя заглянуть в агрегаты, где проходят все химические процессы.

А еще нам очень понравилось, что на территории завода есть площадки для занятий спортом, комнаты отдыха, столовые. По таким деталям сразу видно, что предприятие заботится о своих сотрудниках. Думаю, многим из нас хотелось бы работать здесь после окончания учебы».

Джавле Викаскумар, заместитель генерального директора ООО «Кусум Фарм»:

«Мы регулярно проводим экскурсии для студентов различных ВУЗов Украины. Еще на этапе обучения очень важно показать будущим специалистам все возможности нашего завода. Ведь для того, чтобы получить достойную зарплату, социальный пакет и, что немаловажно, европейского уровня условия труда ― совсем не обязательно выезжать из родного города, все это есть в Сумах на нашем предприятии».

Забота об окружающей среде

И конечно же, нельзя быть социально ответственным, не заботясь об окружающей среде и технике безопасности. Заводу «Кусум Фарм» и здесь есть чем гордиться. Новейшее оборудование гарантирует чистоту природе, а практически полностью автоматизированные производственные линии почти исключают влияние человеческого фактора. Высочайшая степень чистоты помещений обеспечивается многоуровневой системой фильтрации воды и воздуха. А лаборатория контроля качества считается одной из лучших в стране. Оборудованная самыми современными приборами, она обслуживается персоналом высочайшей квалификации.

В 2017 году Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками был проведен повторный аудит на соответствие требованиям GMP, который завод успешно прошел. И это еще раз подтверждает, что препараты, выпускаемые на сумском предприятии «Кусум Фарм», являются продуктами высокого качества.

Что же касается компании в целом, то она является образцом того, что сегодня социальная миссия бизнеса уже перестает быть экзотикой, а талантливые, творческие, молодые и инициативные люди стремятся быть там, где будут приносить пользу, а не просто зарабатывать деньги и строить карьеру.