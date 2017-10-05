Медреформа в действии Как подписать декларацию с врачом в Сумах?

После недавних больших перемен в сфере медицины возникает множество вопросов. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы заключить декларацию с врачом «первички»? Почему это нужно сделать и что от этого изменится сейчас и в дальнейшем?

Об этом нам рассказали и.о. начальника здравотдела Сумского горсовета Елена Чумаченко и представитель Министерства здравоохранения Украины Александр Ябчанка, посетивший Сумы 21 апреля.

Хороших врачей могут разобрать

Процесс заключения деклараций не имеет ограничения во времени, поэтому тем, кто еще не выбрал себе врача, Александр Ябчанка советует не волноваться. Главное не скорость, а качество выбора. По этой же причине откладывать в долгий ящик тоже не стоит - хороших врачей могут разобрать. Медреформа предусматривает, что терапевт может обслуживать до 2 тыс. пациентов, семейный врач - 1,8 тыс., педиатр - 900. Набрав необходимое количество пациентов, врач может отказать в заключении декларации. Нормативы просчитаны исходя из нынешней средней загрузки участковых врачей. При этом врачу не нужно будет ежемесячно принимать всех пациентов, которые подписали с ним декларацию.

Если вы поймете, что ошиблись с выбором – не страшно, т.к. декларация не является юридическим документом и не требует расторжения. Когда вы подпишите декларацию с новым врачом, старая в электронной системе аннулируется автоматически. Вы свободны в своем выборе - не обязаны подписывать декларацию по месту прописки или проживания.

Кампания по выбору врача является бессрочной. Однако с 2020 года все медучреждения будут финансироваться только по количеству пациентов, подписавших декларации. Что делать с неподписавшими, в МОЗ еще не знают: по действующему законодательству отказать им в медпомощи не имеют права.

Пошаговая инструкция

Как рассказала Елена Чумаченко, для подписания декларации необходимо прийти в медицинское учреждение первичной медико-санитарной помощи (поликлинику, амбулаторию), где работает выбранный вами врач. Медучреждение, готовое к заключению деклараций, отмечено специальной наклейкой на дверях «Тут можна обрати свого лікаря».

- Следует обратиться в регистратуру, и вас направят в определенный кабинет. Там вы предоставляете паспорт и идентификационный код. Если вы подписываете декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то понадобится свидетельство о рождении. Ваши данные и контактный телефон внесут в систему «Электронное здоровье». Это сделает уполномоченное лицо медучреждения. После ввода данных вы получаете СМС с кодом. Сообщаете его уполномоченному лицу. Распечатывается декларация с вашими данными. Вы все проверяете. Подписываете два экземпляра – один себе, другой для медучреждения. Работник учреждения подтверждает вашу декларацию своей электронной подписью и отправляет в систему. И все, - объясняет Елена Чумаченко. – Если, к примеру, у пожилого человека нет мобильного телефона, можно воспользоваться номером родственников (детей или внуков). Для лиц, которые не могут самостоятельно передвигаться, в скором времени будет предусмотрена возможность дистанционного заключения декларации – или врач придет на дом, либо владеющие компьютером сами смогут это сделать, не выходя из дома. Министерство здравоохранения работает над этим вопросом. Все предусмотреть невозможно, по ходу процесса возникает множество частных моментов.

Как отмечают в Минздраве, пациентам важно знать следующее: отправляясь заключать декларацию, нужно взять паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, для ребенка до 14 лет еще и свидетельство о рождении. Все данные вносятся уполномоченным работником учреждения исключительно в электронную систему - нет никаких бланков, форм, печатей и т. п. Когда уполномоченное лицо медучреждения распечатает из системы «Электронное здоровье» экземпляр декларации для проверки, внимательно все проверьте. Если заметили ошибку в данных – обязательно скажите об этом. Декларацию следует распечатывать до тех пор, пока все не будет правильно. Затем уполномоченное лицо распечатывает из системы «Электронное здоровье» еще один экземпляр декларации. Оба экземпляра должны быть идентичными и без ошибок. Пациент подписывает два экземпляра. Уполномоченное лицо проставляет отметку с датой на обоих экземплярах декларации. Один из экземпляров остается у пациента, другой - в медучреждении. Уполномоченное лицо накладывает электронную цифровую подпись работника медучреждения на декларацию и направляет ее в систему «Электронное здоровье».

Зачем это все нужно

- Чтобы пациенты получали доступную качественную медицинскую помощь. Чтобы пациенту в больнице приветливо улыбались, потому что за ним в лечебное учреждение пришли деньги. За него начнут конкурировать врачи и медучреждения, - говорит А.Ябчанка. - Некоммерческие коммунальные предприятия, которыми уже стали по решению Сумского горсовета два Центра первичной медицинской помощи, будут продавать государству услугу медобслуживания.

Как объяснил представитель Минздрава, декларация - это документ, который подтверждает, что пациент хочет обслуживаться именно у этого врача. Подписывая декларацию с конкретным врачом, пациент сообщает государству в лице Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), что плата за обслуживание должна направляться именно в это медучреждение. Процесс платы по принципу «деньги за пациентом» начнется с июля, но после того, как медучреждение войдет в реформу - автономизуется и заключит договор с НСЗУ. К тому же плата за "неподписавших" также не отменяется. Но по декларациям деньги пойдут уже по-новому - с установленными возрастными коэффициентами, и сумма будет гораздо больше прежней. По данным Александра Ябчанки, в 2016 году государство на «первичке» выделяло 208 грн. на человека в год, а с июля 2018-го будет 370 грн, плюс возрастные коэффициенты.

«Учреждения здравоохранения должны позаботиться, чтобы у пациентов была полная информация об учреждении. Так, в каждом медучреждении пациент должен видеть название Центра или амбулатории, график работы, контактный телефон и перечень основных услуг, предоставляемых учреждением. Также должна быть информация о врачах: фамилия, имя, отчество, врачебная специальность (терапевт / педиатр / семейный врач), стаж работы, квалификационная категория, адрес приема, номер кабинета, график работы, контакты (все или хотя бы один из вариантов: номер телефона и электронная почта врача или регистратуры, которая организует контакт врача и пациента)» - таковы требования Минздрава, озвученные заместителем министра Павлом Ковтонюком.

Задача сумских чиновников, занимающихся вопросами медицины, - обеспечить выполнение данных требований и организовать процесс реформирования. А сумской общественности – проконтролировать качество организации. Минздрав обращается с просьбой информировать о случаях отказа в подписании декларации или о нарушениях порядка их подписания. Успех любого дела во многом зависит от старта. Как сумская громада, т.е. каждый из нас, с первых шагов отнесется к реформе медицины, так она в нашем городе и пойдет.

- Городская власть должна дать возможность сумчанам выбрать врача, а выбирать все равно придется каждому. Вы сами должны помочь министерству пустить деньги в нужном направлении, - отметил А.Ябчанка.- Зарплата врача будет зависеть от количества подписанных деклараций. С июня начнется подписание договоров между учреждениями и Национальной службой здоровья, которая будет требовать соответствие определенным критериям. В частности, обязательный минимум сервиса до конца 2018 года:

- запись на прием по телефону или онлайн;

- прием 24/7, т.е. круглосуточно, включая выходные и праздники;

- сбор базовых анализов в амбулатории.

Из желаемого: открытая рецепция (без пресловутого окошка в регистратуре, перед которым надо кланяться и в ответ слушать крик); удобная зона ожидания с местом для детских колясок.

- Государство за это будет платить, но сделает это учреждение или нет, во многом зависит от вас, - обратился Александр Ябчанка к сумской общественности, призывая активней участвовать в контроле.

Представитель министерства напомнил: оказание первичной медицинской помощи для пациентов остается бесплатным.

По состоянию «на сейчас»

Для пациента важно знать: по большому счету, в ближайшие два года практически ничего не меняется. На этот период действует смешанная систем финансирования и врач (поликлиника) будет получать деньги за пациентов, подписавших декларацию, и отдельно за прикрепленное к его участку население, то есть за ту часть, которая не определилась с выбором. Поэтому независимо от того, подписал человек декларацию или нет, он сможет получать поликлиническую медицинскую помощь бесплатно.

Первичное звено (семейные врачи, педиатры и терапевты), юридически объединяясь в состав Центров первичной медико-санитарной помощи, фактически остается на своих местах (в поликлиниках и амбулаториях). Узкие специалисты на переходном этапе (до 2019 года), пока не реформировалась вторичное звено, работают в прежнем режиме. Т.е. будут принимать пациентов как по направлению терапевтов, педиатров и семейных врачей, так и напрямую. Однако, как считает Е.Чумаченко, это неправильно и традиция ходить напрямую к узкому специалисту - свидетельство потери авторитета врача первичного звена.

- Эта реформа даст возможность врачу первичного звена почувствовать большую ответственность. Он будет иметь стимул совершенствоваться, потому что это даст ему авторитет и возможность большего заработка. Не хотят принимать реформу и противятся те, кто не уверен в своем профессионализме, опасается, что не сможет заключить декларации с достаточным количеством пациентов, т.к. нет доверия пациентов. А от этого напрямую будет зависеть зарплата врача и достаток его семьи, - говорит Е.Чумаченко, называя нынешнюю ситуацию стимулирования, когда пациенты дают врачу деньги на приеме или на вызове, унизительной.

Она уверена, что после реформы «первички» пациенты получат более полный и качественный спектр медицинских услуг.

Напомним: национальная кампания «Врач для каждой семьи», в рамках которой украинцы могут подписывать декларации с врачом «первички», стартовала 2 апреля. Однако в Сумах декларации с пациентами пока что заключает только одно учреждение первичной медико-санитарной помощи – бывшая поликлиника №3 на ул.Ильинская. Второй Центр первичной медико-санитарной помощи еще не прошел юридическую регистрацию, ориентировочно он будет готов заключать декларации только к началу лета.