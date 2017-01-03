Сумчане требуют вернуть остановку После переноса остановки на ул.Роменская к «Нашему Супермаркету», совладелицей которого является супруга первого заммэра Сум Владимира Войтенко, изменилось расположение ближайших остановок общественного транспорта, что вызвало жалобы горожан на неудобство

Прошлогодний ремонт на Роменской, во время которого сделали т.н. «карманы» для остановок, в целом вызвал положительные отзывы у сумчан: проезжая часть стала казаться шире. Однако часть жителей Роменского микрорайона возмущена переносом остановок.

Как было и как стало

Напротив дома на ул. Роменская, 90, где расположен «Наш Супермаркет», принадлежащий Ирине Пономаренко, супруге первого заммэра Владимира Войтенко, до дорожного ремонта была остановка по требованию для пассажиров маршруток. А основная остановка, «Військова», находилась напротив воинской части Нацгвардии Украины. Одно время после отмены остановок по требованию, когда маршруточники перестали высаживать пассажиров напротив «Нашего Супермаркета», часть потенциальных покупателей, привыкших там отовариваться по пути домой, оказалась в неудобном положении по отношению к этой торговой точке. Во время ремонта дороги «карман» основной остановки для всех видов городского пассажирского транспорта сделали напротив магазина. Его покупатели довольны. Однако новая остановка, символично названная «Вул. Перемоги», сдвинула предыдущую и последующую. При этом стали испытывать неудобство пассажиры, которые, приезжая из центра, выходили на остановке «Вул.Лисенка». Но для них хотя бы тротуар отремонтировали и оборудовали перекресток светофором. В то время как перенос следующей за «Нашим Супермаркетом» остановки — «Ліцей харчових технологій» — ближе к педуниверситету лишил жильцов окрестных домов удобств цивилизации. Тротуара нет. Света в темное время суток тоже нет.

Нет, потому что нет

В начале этого года жильцы многоэтажек Роменского микрорайона обратились в департамент инфраструктуры Сумского горсовета:

«Просим вас вернуть остановку общественного транспорта на предыдущее место, напротив 12го училища, находящегося на ул.Роменская, или сделать ее напротив мастерской «Шиномонтаж», т.к. жильцы домов прилегающей территории — а именно: ул.Роменская, 100, Роменская, 100А, пер.Гаевой и другие окрестные улицы — и сотрудников пенитенциарной службы (в пер.Гаевом находится колония. — Ред.) не устраивают остановки «Наш маркет» и «Педагогический университет им.Макаренко» изза отдаленности», — говорится в заявлении, под которым стоят подписи 28 человек.

Из департамента инфраструктуры Сумского горсовета пришел отказ, подписанный заместителем начальника Виктором Павленко. Процитируем вердикт, хотя «кто на ком стоял», особенно в последнем предложении, понять трудно (как минимум, оно выглядит незаконченным):

«Согласно приказу Государственного комитета Украины по жилищно­коммунальному хозяйству от 15.05.1995 № 95, размещение и обустройство остановок должно осуществляться по проекту, который согласован с Госавтоинспекцией и утвержден исполкомом местного совета. Решением исполкома от 12.12. 2017 № 688 «Об определении перечня и названий остановок городского пассажирского транспорта в г.Сумы» (с изменениями), которое отвечает требованиям вышеупомянутого постановления, в котором не предусмотрены остановки, обозначенные в вашем обращении».

Оказывается, что есть

Тем не менее в обнародованном на сайте Сумского горсовета решении исполкома от 12.12. 2017 № 688 «Об определении перечня и названий остановок городского пассажирского транспорта в г.Сумы» как раз­таки между остановкой «Військова» и «Педагогічний університет» предусмотрены еще две (!) остановки — «Вул. Перемоги» и «АТП 15954». Кроме того, в новом решении исполкома говорится, что старое, от 21.06. 2016 года №335, утратило силу. Однако чиновнику мэрии это не мешает в своем ответе ссылаться на недействующий документ.

Согласно упомянутому Постановлению Кабмина от 26.09.2007 №1184 (п. 23), остановки общественного транспорта устанавливаются на расстоянии 400600 м друг от друга в пределах размещения многоэтажной застройки и 600800 м — одно и двухэтажной застройки. Но от предыдущей остановки до той, что напротив «Нашего маркета», едва наберется минимально необходимое расстояние. Выходит: нельзя, но, если очень хочется, то кое­кому можно.

Где благоустройство?

С момента обращения горожан в мэрию прошло четыре месяца. Конструктивной реакции – ноль. Старую остановку возвращать не собираются, а на перенесенной «для удобства пассажиров» ничего не сделано. Тротуара попрежнему нет. Фонари тоже не появились. Тем не менее еще в январе этого года департамент инфраструктуры Сумского горсовета сообщил заявителям, что «специалистами этого департамента совместно с отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета, а также Сумским отделом полиции в г.Сумы проведено обследование этой территории с целью определения места посадки, высадки пассажиров городского транспорта». И что это в итоге дало для обеспечения уровня безопасности перевозки пассажиров, о котором так пекутся городские власти?! Ктото поинтересовался мнением жителей района?! Такие претензии высказывали составители петиции.

В связи с этим напрашивается еще одно замечание: во время принятия решения относительно изменения расположения остановок заместителю мэра, члену исполкома Владимиру Войтенко, как минимум, не мешало бы публично заявить о существовании конфликта интересов. Поскольку перенос остановки ближе к магазину меняет поток потенциальных покупателей в пользу торгового заведения, принадлежащего члену его семьи.

Согласно декларации чиновника, Ирина Пономаренко владеет 66% ООО «Наш Супермаркет», еще в ее активе есть ООО «Магазин №218»; от предпринимательской деятельности в прошлом году супруга заммэра получила почти миллион (964199 грн).