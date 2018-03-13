Как «Электроавтотранс» распоряжается бюджетными деньгами Накануне очередного продления контракта директору КП «Электроавтотранс» Виталию Однорогу, представители общественной комиссии по транспорту сообщают результаты мониторинга расходов КП во время его руководства.

Все данные мониторинга получены из открытых источников.

«В целом можно констатировать факт – получатели миллионов бюджетных гривен коммунального предприятия выбираются без каких-либо адекватных критериев. В частности, мы нашли только один проведенный КП тендер на сумму до 1 млн. гривен, где было сразу три участника, снизивших первоначальную цену закупки и сэкономивших деньги «Электроавтотрансу». Другие предприятия, с которыми КП заключает договора, имеют налоговый долг, то есть не доплачивают в бюджет, из которого «Электроавтотранс» требует себе все больше средств. Некоторые контрагенты КП являются фигурантами уголовных расследований по уклонению от уплаты налогов и имеют очень интересную историю руководителей и перемещений», – говорит представитель комиссии, юрист Дмитрий Шестернёв, который провел собственное расследование. И вот что удалось выяснить.

КП «Электроавтотранс» является одним из самых убыточных предприятий Сумского городского совета. Финансовые вливания в предприятие колоссальные. Каждый год десятки миллионов гривен идут на «поддержание штанов» сумским троллейбусникам. Поэтому логичным вопросом будет: «А эффективно ли руководство троллейбусного депо тратит средства коммунального предприятия?». Давайте проверим.

Еще в 2015 году обязательной к использованию при осуществлении государственных закупок является электронная система «Prozorro», она призвана обеспечивать экономию бюджетных средств путем обеспечения свободной конкуренции на рынке работ, товаров и услуг.

Заказчик может использовать конкурентную процедуру торгов с последующим переходом к аукциону фактически при любой закупке и есть случаи, когда экономия средств достигала 50% от стоимости товара, или услуги. Но часто ли использует такую бесплатную возможность сэкономить наши средства КП СГС «Электроавтотранс?

Крайне интересным контрагентом КП является ООО «Строительная группа «Основа», которая до того как получить от «Электроавтотранс» заказ на сумму более 2.750.000 грн. на ремонт тяговых подстанций, было ... охранной фирмой. Общество с января 2017 успело кардинально сменить вид деятельности, основателя, директора, место регистрации, а также дважды меняло название...

Интересно, что владелец и директор менялись именно в период выполнения договоров с КП СГС «Электроавтотранс».

ООО «Строительная группа «Основа» фигурирует в уголовном производстве по уклонению от уплаты НДС.

Красноречивым фактом также является то, что работники КП добровольно не предоставляли на запрос следственного управления финансовых расследований ДФС документы, которые могли свидетельствовать об уголовном нарушения группы компаний (в том числе ООО «Строительная группа «Основа»). К чему такая секретность и фактическое препятствие следствию? Сейчас это ООО принадлежит лицу, гражданину Азербайджана, который, согласно месту регистрации, проживает в Баку. Как думаете, почему? У этой фирмы также есть налоговый долг.

Интересным контрагентом КП СГС «Электроавтотранс» является коллективное управление механизации строительства (УМС) объединения «Сумыоблагрострой», которое, кроме самого троллейбусного управления, работало с Государственной судебной администрацией (ГСА) в Сумской области. Предприятие, которое не смогло во время открытого тендера ГСА предложить наименьшую цену, с КП «Электроавтотранс», имеет видимо, более дружеские отношения, потому что с июля 2017 активно ремонтирует ремонтные ямы и мастерские депо, на общую сумму более 1.220.000 грн., безо всякого применения конкурентной процедуры, просто договорившись и подписав договор.

А вот физическое лицо-предприниматель (ФЛП) Радзивон Г. В. получила разнообразных заказов на печать билетов и прочие услуги для КП на общую сумму более миллиона грн., конечно же, без каких-либо торгов. Согласно данным все того же сайта Антикоррупционный монитор, до этого договора между этим ЧП и другими бюджетными организациями не превышали сумму в 6000 грн.

А с ФЛП Павленко В.Н. вообще не работала ни одна бюджетная организация, но это не помешало КП «Электроавтотранс» заключить с ней договор на 500.000 грн. на поставку автомобильного стекла. Интересно, не так ли?

С физическим лицом-предпринимателем Дегтяренко А. А. КП заключило договор на сумму 200.000 грн. на приобретение комплектующих частей также без применения конкурентной процедуры. Более того, этот ФЛП имеет негативные признаки индекса ФОКС (сайта Антикоррупционный монитор), как предприниматель, имеющий признаки негативной деловой репутации – проблемы с обслуживанием займов.

Физическое лицо-предприниматель Попова Л. И. получила заказ без конкуренции на сумму 450.000 грн., на поставку шин. Интересно, что КП заключило договор на поставку шин на 2018 год на аналогичную сумму и с предприятием «Региональный шинный склад», также без конкуренции. С этими предпринимателями (Поповой и Дегтяренко) ни один распорядитель бюджетных средств не заключал ни одного договора на сумму более 50.000 грн. (за период 2017 – начала 2018 по данным сайта Антикоррупционный монитор), что фактически указывает на то, что среди бюджетных организаций они тесно сотрудничают только с КП СГС «Электроавтотранс». Конечно, это вызывает определенные сомнения, ведь договора заключались на значительные суммы.

ЧП Свитайло С. А., который, по данным Антикоррупционного монитора, из всех бюджетных организаций работает только с КП «Электроавтотранс», получил от предприятия договоров на сумму до 1.180.000 грн. за видеотехнику и системы GPS.

Аналогичная история с частным предприятием «ТЕСКО», с которым КП «Электроавтотранс» безконкурентно заключило договоров на сумму 1.300.000 грн. на прокат черного металла.

Также интересны договора между обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом» «АННА-М» и КП на общую сумму до 2.800.000 на изделия из проволоки, резисторы, устройства электромонтажные, лампы и тому подобное. Для сравнения ООО «ТД АННА-М» с 2017-2018 года кроме договоров с КП, выполнило только (среди бюджетных организаций) договор с Сумским лесничеством на сумму 100.000 грн.

Заметным контрагентом КП является общество с ограниченной ответственностью «Радио-электронные компоненты и аппаратура» (ООО «РЕКОМА»), которое, видимо, не очень любит работать с другими бюджетными организациями кроме «Электроавтотранса». Потому что с ООО «РЕКОМА» КП заключило аж 7 договоров на сумму 1.689.000 грн. (последние в феврале этого года), а по данным Opendatabot предприятие имеет всего каких-то 833.000 грн. налогового долга ... Можно ли желать себе лучшего контрагента?

Компания «Копипринтсервис», с которой КП заключило договор на покупку компьютерного оборудования на сумму 330.000, также имеет налоговый долг.

Два договора на общую сумму 680.000 грн. на приобретение все тех же компьютеров был заключен с ООО «Сумытехсервис». Интересно, что фактически аналогичный договор был заключен с ФЛП Полуновым Д. М., который является директором и соучредителем этого ООО. Обычно, так могут распылять суммы договоров для уклонения от уплаты повышенных налогов.

А вот и вишенка на торте: КП СГС «Электроавтотранс» заказало услуги по изготовлению и размещению информационных роликов, передач и репортажей на ТРК «Видикон» на 110.000 грн. Это, очевидно, сделано для того, чтобы СМИ давало лишь «объективную и непредвзятую» информацию о коммунальном предприятии и его непревзойденном руководстве.