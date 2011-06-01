Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:01452

Пятеро сумчан заболели болезнью Лайма

Отдел здравоохранения советует сумчанам в сезон клещей быть особенно осторожными во время отдыха на природе.

За четыре месяца года пятеро сумчан заболели боррелиозом (болезнь Лайма), еще шестеро дообследуются лабораторно.

Переносчиками этой болезни являются иксодовые клещи.

В текущем году зарегистрирован рост распространенности клещей на 15%. За четыре месяца за помощью в медицинские учреждения области по поводу присасывания паразита обратились 124 человека. Зарегистрировано девять человек с диагнозом болезнь Лайма.

Иксодовые клещи являются переносчиками многих инфекций, в частности: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), сыпного тифа и других. Боррелиоз - опасное заболевание, при котором, в первую очередь, поражаются кожа, сердце, нервная система и опорно-двигательный аппарат. Если вовремя не пройти курс лечения, то болезнь Лайма может привести к инвалидности и даже смерти больного.

Клещи встречаются повсеместно, однако существуют места, где их численность особенно велика. Поскольку все клещи любят влагу, то часто они встречаются в местах с хорошим увлажнением. Чаще всего - это затененные места с лиственной растительностью и густой травой. Также много клещей водится на лугах, берегах водоемов, опушках и в лесных оврагах.

Профилактика болезни Лайма заключается в применении индивидуальных средств защиты от клещей. Во избежание неприятной встречи с клещами на природе необходимо убирать место для привалов от сухой травы, ветвей и хвороста в радиусе 20-25 м. Не садиться на непокрытую одеялом землю или траву. Во время прогулок пользоваться головным убором, одевать светлую одежду с длинными рукавами, которая тесно прилегает к телу и на которой четко выделяется насекомое. Каждые 2-3 часа осматривать себя и своих спутников, в первую очередь детей, на предмет присутствия клещей. Особенно внимательно присматриваться к участкам тела, покрытых волосами. При возвращении домой следует сразу заменить одежду, осмотреть тело, внимательно пересмотреть вещи, которые принесли с прогулки, вытряхнуть их. Паразит почти всегда проникает в тело незаметно, его находят только тогда, когда появляется на месте присасывания зуд.

Если избежать неприятностей не удалось, следует обратиться в травмпункт.

Когда это сделать невозможно, надо удалить клеща самостоятельно: медленно вытягивать из кожи, расшатывая тельце пальцами, обернутыми салфеткой или пинцетом, щипчиками для бровей или петлей из нити, закрепленной между хоботком и кожей человека, выкручивать потихоньку против часовой стрелки. Если головка клеща осталась в коже, то ее следует удалить иглой, обработанной спиртом или водкой. Удаленного клеща надо сжечь, а руки вымыть с мылом. При необходимости выяснить возможность опасности живого клеща инфицирования болезнью Лайма. Для этого паразита в герметичной таре следует сдать в лабораторию особо опасных инфекций ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» (тел.: 25-11-45).

В течение двух недель необходимо ежедневно измерять температуру тела, в случае ее повышения или возникновения покраснения на коже следует немедленно обратиться к врачу-инфекционисту для назначения профилактического курса антибиотиков, в дальнейшем сможет предупредить болезнь Лайма.

Общество Болезнь Лайма Клещи
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