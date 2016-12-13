Святой Зинаиде делают «красивое лицо» Приемное отделение детской горбольницы, т.н. «лицо больницы», ремонтируют комплексно – с подъездами и стоянками. При этом изменятся логистика доставки больных и порядок парковки автомобилей посетителей

Капитальный ремонт приемного отделения городской детской больницы Святой Зинаиды взял на себя благотворительный фонд «Технология», благоустройство территории вокруг лечебного учреждения – городская власть.

Чего ждать через три месяца

Как рассказал член наблюдательного совета БФ «Технология» Иван Проскурня, начавшийся 16 апреля ремонт приемного отделения с обустройством входной группы продлится около трех месяцев. На это предварительно предусмотрено около 3 млн грн, но при необходимости благотворители готовы увеличить финансирование.

- Планируем закончить за три месяца, если не будет дополнительных работ. Однако они появляются. Мы не планировали лестничные клетки за пределами приемного отделения, но видим, что это будет неправильно. Поэтому мы их тоже берем, только немного позже, - говорит И.Проскурня.

Кроме замены окон и дверей, пола, сантехники, благотворители отремонтируют оба входа в отделение. А также сделают более удобным планировку помещений – с местом приема врачей, двумя боксами для ожидания направления в отделение, вестибюлем, гардеробной.

В связи с ремонтом приемного отделения планируют изменить путь подъезда-выезда «скорых», сделав его кольцевым. Заезд будет со двора по соседству с отделением реанимации, что даст экономию времени в экстренных случаях.

- Мы делаем помещение и обращаемся к вам, чтобы город помог благоустроить территорию, чтобы этот объект сдать комплексно и было удобно и работникам, и подъезду «скорых», и посетителям, - сказал И.Проскурня мэру во время выездного брифинга в больницу 8 мая.

При этом главврач городской детской больницы Святой Зинаиды Александр Емец акцентирует внимание А.Лысенко головы на необходимости благоустройства территории с расширением стоянки перед больницей (за счет уменьшения газона). Это позволит обустроить больше мест парковки для частных автомобилей, чтобы убрать их со двора больницы, где будут останавливаться исключительно санитарные автомобили. Для этого понадобятся средства городского бюджета.

- Сегодня делаем дороги – изменим въезд-выезд и расширим парковку перед больницей. Думаю, будем вместе сдавать этот объект – с благоустройством и новой парковкой. Также, думаю, мы обратим внимание и на остановочный комплекс возле больницы, который не работает и требует замены на современный. Кроме того, напротив больницы есть тротуары, которые мы тоже обязательно обустроим. А утепление и отделка фасада - уже на следующий год. В этом закончим второе поликлиническое отделение, - сказал А.Лысенко, посетовав на ограниченность средств. – Дай нам Бог сегодня профинансировать медицинскую реформу – полностью компьютеризацию, оснащение. В следующем году вернемся к ремонту фасада.

- Все окна будут заменены по программе энергосбережения, - напомнил А.Емец.

Кроме ремонта фасада, в планах на следующий год городской голова анонсировал создание при городской детской больнице реабилитационного отделения.

По состоянию на сегодня

Как отметил А.Емец, сейчас почти все отделения детской больницы отремонтированы и имеют современный вид. Ремонт делался совместными ресурсами благотворительного фонда «Технология» и города. Теперь очередь дошла и до приемного отделения, которое является «лицом» больницы и которое А.Емец хочет видеть лучшим в городе.

Во время выездного брифинга медики продемонстрировали приведенные в порядок в прошлом году педиатрическое отделение и рентген-кабинет. Ремонт последнего обошелся в 495,5 тыс. грн. Часть средств (200 тыс. грн) дало государство, остальные – из городской казны. Одним ремонтом обновление не ограничилось. Морально и технически устаревший рентген-аппарат в феврале этого года заменили современным (2017 года выпуска, производства Венгрии). На его приобретение из городского бюджета было выделено 4,5 млн грн.

Сейчас продолжается капитальный ремонт лор-отделения, на проведение которого горбюджет выделил 1,3 млн грн.