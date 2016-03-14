Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:12362

В Сумах прошел фестиваль науки

16 мая в Сумском государственном университете состоялся фестиваль науки, образования и культуры.

На площади перед Центральным корпусом собрались студенты, сумчане и гости города, будущие абитуриенты и школьники. Площадь была заполнена палатками структурных подразделений, институтов и факультетов вуза, которые представили «изюминки» своей деятельности. Ученые, преподаватели, студенты СумГУ продемонстрировали широкий спектр научный разработок, достижений вуза, а школьники и общественность города познакомились с культурно-художественной и спортивной жизнью университета.

Участников фестиваля поздравил ректор СумГУ Анатолий Васильев: «На этой неделе проходят многочисленные мероприятия, посвященные общегосударственном празднику - Дню науки. Сегодня мы представляем молодежи как научные, так и другие возможности мощного саморазвития университета».

Центральная площадь университета ярко светилась флагами разных стран мира, многочисленная молодежь из которых учится в вузе. Царила атмосфера дружбы, взаимопонимания и единения. Возле сцены проводили интерактивные игры и конкурсы. Кроме того, у каждой палатки участники могли стать участниками викторин, квестов, розыгрышей. Так, Медицинский институт продемонстрировал новинки медицины, мобильный стоматологический кабинет. Институт права привлек к демонстрации на площади настоящий наряд патрульной полиции, а бывшие выпускники института рассказали о принципах своей работы, о правилах общественного поведения на улице и др. Кафедра военной подготовки провела мастер-класс по сборке и разборки оружия.

Институт бизнес-технологий «УАБД» предложил на обозрение экспонаты Музея денег, а бравые казаки чеканили монеты. Преподаватели и студенты факультета технических систем и энергоэффективных технологий продемонстрировали результаты своих изобретений, а также предложили окунуться в мир химических экспериментов. Институт финансов, экономики и менеджмента им. О.Балацкого проводил игру «Угадай банкноту», победители которой получали сладкие призы. Факультет электроники и информационных технологий представил достижения в сфере ИТ. Факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций - квест, который завершался экскурсией в стенах университета, в частности, по учебной телестудии. Переводчики предлагали интересные игры на знание языков мира, задачи по переводу и много других интересных конкурсов. ОО «Спарта» показала номер, содержащий элементы рукопашного боя. На площади работала психологическая клиника.

Волонтеры СумГУ провели акцию «Бесплатный комплимент», катались на роликах площадью с символикой волонтерского отряда.

Вызывали восхищение у участников роботы, аппарат Тесла, 3D-принтер, 3D-очки дополненной реальности. Состоялись серия брейн-рингов, мастер-классы по танцам народов мира; катание на гироскутерах и выставка моделей катеров; тест-драйв автомобилей автошколы СумГУ. Работала сувенирная лавка, в которой участники фестиваля смогли обменять заработанные во время творческих задач фишки на сувенирную продукцию с символикой университета.

К проведению массового фестиваля - одного из главных праздников СумГУ - присоединились и студенческое самоуправление, и студенческая социальная служба, профсоюзная организация студентов, студенческий городок. Комплекс общественного питания угощал всех вкусной «полевой» кашей, горячим чаем и пирожками. Музыкальным подарком для присутствующих стала группа «INUA», сообщает сайт вуза.

Общество День науки СумГУ
view counter

По тематике

В СумГУ выбрали самую красивую студентку
24.04.2018 15:29

В СумГУ выбрали самую красивую студентку

19 апреля в Сумском государственном университете традиционно состоялся конкурс красоты и женственности – «Мисс СумГУ -2018»....

В СумГУ выбирали супергероя
20.12.2017 17:20

В СумГУ выбирали супергероя

В Сумском классическом вузе прошел конкурс «Мистер СумГУ 2017»....

«Мир без войны» в СумГУ
11.12.2017 16:13

«Мир без войны» в СумГУ

В СумГУ состоялся фестиваль творчества иностранных студентов «Мир без войны»....

В СумГУ выбрали первую красавицу
26.04.2016 14:54

В СумГУ выбрали первую красавицу

Королевой красоты СумГУ стала студентка факультета иностранной филологии и социальных коммуникаций Евгения Пархоменко....

В Сумах сыграли в большой виртуальный футбол
14.03.2016 19:06

В Сумах сыграли в большой виртуальный футбол

В Сумах прошел первый турнир по кибер футболу в дисциплине FIFA 2015....

view counter
view counter

Новости

Николенко Леся нуждается в помощи
Сегодня 16:00
Копы, издевавшиеся над пьяным сумчанином, попали под уголовку (видео)
14.05.2018 11:20
В трагическом ДТП в Беларуси погиб юный футболист из Сум (обновляется)
14.05.2018 08:32
Сумские музыканты выступили в Турции
Сегодня 17:55
Педагоги объяснили относительно поездок организованных групп детей
Сегодня 17:30
Глуховский силач стал четвертым в мире
Сегодня 17:20
В Сумах отметили юбилей 27-ой Сумской реактивной артиллерийской бригады
Сегодня 17:04
Европейские судьи оценили сумских гимнасток
Сегодня 16:50
Могут ли рассчитывать предприниматели на субсидию?
Сегодня 16:10
Чемпионат мира по-сумски: день третий
Сегодня 16:08
С понедельника коммунальные автобусы переходят на летний график движения
Сегодня 15:46
Подозреваемого в изнасиловании двух 16-летних девушек оставили под стражей
Сегодня 15:37
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.