В Сумах прошел фестиваль науки 16 мая в Сумском государственном университете состоялся фестиваль науки, образования и культуры.

На площади перед Центральным корпусом собрались студенты, сумчане и гости города, будущие абитуриенты и школьники. Площадь была заполнена палатками структурных подразделений, институтов и факультетов вуза, которые представили «изюминки» своей деятельности. Ученые, преподаватели, студенты СумГУ продемонстрировали широкий спектр научный разработок, достижений вуза, а школьники и общественность города познакомились с культурно-художественной и спортивной жизнью университета.

Участников фестиваля поздравил ректор СумГУ Анатолий Васильев: «На этой неделе проходят многочисленные мероприятия, посвященные общегосударственном празднику - Дню науки. Сегодня мы представляем молодежи как научные, так и другие возможности мощного саморазвития университета».

Центральная площадь университета ярко светилась флагами разных стран мира, многочисленная молодежь из которых учится в вузе. Царила атмосфера дружбы, взаимопонимания и единения. Возле сцены проводили интерактивные игры и конкурсы. Кроме того, у каждой палатки участники могли стать участниками викторин, квестов, розыгрышей. Так, Медицинский институт продемонстрировал новинки медицины, мобильный стоматологический кабинет. Институт права привлек к демонстрации на площади настоящий наряд патрульной полиции, а бывшие выпускники института рассказали о принципах своей работы, о правилах общественного поведения на улице и др. Кафедра военной подготовки провела мастер-класс по сборке и разборки оружия.

Институт бизнес-технологий «УАБД» предложил на обозрение экспонаты Музея денег, а бравые казаки чеканили монеты. Преподаватели и студенты факультета технических систем и энергоэффективных технологий продемонстрировали результаты своих изобретений, а также предложили окунуться в мир химических экспериментов. Институт финансов, экономики и менеджмента им. О.Балацкого проводил игру «Угадай банкноту», победители которой получали сладкие призы. Факультет электроники и информационных технологий представил достижения в сфере ИТ. Факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций - квест, который завершался экскурсией в стенах университета, в частности, по учебной телестудии. Переводчики предлагали интересные игры на знание языков мира, задачи по переводу и много других интересных конкурсов. ОО «Спарта» показала номер, содержащий элементы рукопашного боя. На площади работала психологическая клиника.

Волонтеры СумГУ провели акцию «Бесплатный комплимент», катались на роликах площадью с символикой волонтерского отряда.

Вызывали восхищение у участников роботы, аппарат Тесла, 3D-принтер, 3D-очки дополненной реальности. Состоялись серия брейн-рингов, мастер-классы по танцам народов мира; катание на гироскутерах и выставка моделей катеров; тест-драйв автомобилей автошколы СумГУ. Работала сувенирная лавка, в которой участники фестиваля смогли обменять заработанные во время творческих задач фишки на сувенирную продукцию с символикой университета.

К проведению массового фестиваля - одного из главных праздников СумГУ - присоединились и студенческое самоуправление, и студенческая социальная служба, профсоюзная организация студентов, студенческий городок. Комплекс общественного питания угощал всех вкусной «полевой» кашей, горячим чаем и пирожками. Музыкальным подарком для присутствующих стала группа «INUA», сообщает сайт вуза.