Школьный финиш, летний старт Последние звонки для учеников сумских школ прозвучат 25 мая. В этом году меняется формат торжеств по поводу завершения учебы, а летний отдых в загородных лагерях подорожает на 1 тысячу гривен

Об этом и других новшествах рассказали заместитель городского головы Вера Мотречко, начальник управления образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко и начальник городского отдела по делам молодежи и спорта Наталия Красношевская на брифинге 17 мая.

Отучились впервые без линейки

Следуя рекомендациям министерства образования, в управлении образования и науки Сумского горсовета считают нецелесообразным проведение т.н. линеек, когда детям и взрослым приходится значительное время простаивать под солнцем. Впервые школам предложено самостоятельно с родителями и учениками определить, как отпраздновать последний день учебы.

По словам начальника управления образования и науки Сумского горсовета Антонины Данильченко, с завершением уроков 25 мая учебный год не заканчивается. Он продлится до 1 июля. В период с 29 мая по 8 июня выпускники 9-х классов пройдут государственную итоговую аттестацию. У 11-классников аттестация будет проходить исключительно в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Первый тест 22 мая (математика), последний - 13 июня (химия). Антонина Данильченко призвала выпускников и их родителей позаботиться о том, чтобы участники тестирования вовремя прибыли в пункты ВНО и придерживались всех правил прохождения внешнего независимого оценивания. Иначе на целый год можно потерять право поступления в вузы.

Аттестаты о получении общего среднего образования выпускникам торжественно вручат 23 июня.

По данным управления образования и науки Сумского горсовета, в нынешнем учебном году образовательные услуги жителям города предоставляли 44 образовательные учреждения. Контингент учеников составлял 27429 человек. В этом году школу IIступени заканчивают 2216 учеников (в прошлом году было 2009). Документ о полном среднем образовании получат 1169 выпускников 11-ых классов. Из них претендуют на медали 36 выпускников (на золотую – 23, серебряную – 13). В прошлом году в Сумах было 49 медалистов.

Что делать на каникулах

По словам Антонины Данильченко, образовательные учреждения города позаботились, чтобы школьники и дошкольники не остались летом без присмотра.

Детские сады в летние месяцы будут работать в летнем оздоровительном режиме, предусматривающем обогащенный рацион питания. До начала занятий в школе, как подчеркнула начальник управления образования и науки, детские сады могут посещать и будущие первоклассники.

Лагеря с дневным пребыванием для школьников заработают уже 29 мая. Всего их будет 59: пришкольных - 32 профильных – 24, труда и отдыха - три. Из городского бюджета на питание одного ребенка в таких лагерях в день предусмотрено 15-18 грн. Всего из городского бюджета на организацию летнего оздоровления и отдыха детей в системе образования выделено 7 млн. грн. (больше чем на 1,5 млн. по сравнению с прошлым годом). За эти средства планируется оздоровить почти 10 тыс. детей. В пришкольных лагерях – 5550 учеников. Комиссия, специально созданная распоряжением городского головы, 23-24 мая оценит готовность пришкольных лагерей к началу работы. Накануне в школах были взяты пробы питьевой воды.

Также в летний период для юных сумчан будут работать шесть загородных лагерей - «Звездный», «Чайка», «Солнечный», «Орленок», «Звездный», «Универ». Как сообщила начальник отдела по делам молодежи и спорта Сумского горсовета Наталия Красношевская, по сравнению с прошлым годом путевки в лагеря подорожали примерно на 1 тыс. грн, и будут стоить от 5,5 до 7 тыс. грн.

Всего летом запланировано оздоровить (включая дошкольников) больше 14 тыс. детей города (62,3% от общего количества), на что в городском бюджете предусмотрено больше 9,1 млн. грн. Особое внимание, как отметила Н.Красношевская, городские власти традиционно уделят детям, нуждающимся в особом социальном внимании и поддержке. Оздоровлением и отдыхом предусмотрено охватить 6360 юных горожан льготных категорий.

Сентябрь не за горами

Несмотря на то, что нынешний учебный год продолжается, педагоги и городские власти, как отметила заместитель мэра Вера Мотречко, уже готовятся к следующему. На обустройство классов для первоклассников в соответствии с требованиями новой украинской школы в городском бюджете предусмотрено 18 млн. грн. На ближайшей сессии горсовета депутаты рассмотрят вопрос о выделении дополнительных средств на оплату труда педагогов.

Сейчас в городе продолжается кампания зачисления в первый класс. При этом учитывается место жительства ребенка: сначала комплектуют классы из детей, проживающих поблизости школы, а уже потом при наличии мест принимают остальных желающих.

В связи с тем, что с 2018 года в Украине вводится 12-летнее образование, Антонина Данильченко призвала родителей шестилеток не оставлять физически и психологически готовых детей еще на один год в детсадах, а отправлять учиться. «Второй раз детям проходить одну и ту же программу в детском саду будет неинтересно, а учеба в школе будет организована совершенно по-новому – в занимательной, игровой форме», - объяснила начальник управления образования.

По данным управления образования и науки Сумского горсовета, 1 сентября в коммунальных образовательных учреждениях ожидается 27305 учеников. В первый класс придет 3101 ребенок (в прошлом году было 3183 первоклассника). В 10-х классах ожидается 1485 учеников (в этом учебном году было 1178).