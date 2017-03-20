«Романтика» готова на половину (фоторепортаж) Сегодня, 22 мая, городские власти проинспектировали ход реконструкции бывшего молодежного центра «Романтика».

Что сделано?

Как рассказала начальник управления капитального строительства Виталий Шилов, на данный момент уже освоено 55% средств, предусмотренных на реконструкцию – примерно 14 млн грн из 23,4 млн грн, за которые, согласно тендеру, согласилось реконструировать «Романтику» ООО «Топаз». В прошлом году было потрачено 11 млн грн. Они ушли на укрепление фундамента, для чего строители забили 176 свай на глубину 15-16 метров.

Что касается устойчивости здания, он заверил, что датчики движения, которые были установлены в 2014 году за это время не показали ни одного сдвига, так что их сняли в прошлом месяце.

Также была отремонтирована кровля, установлены витражи и сделано отопление, что позволило зимой продолжать работы по внутренней отделке здания.

Первый этаж уже готов на 80%. согласно плану работ до конца года планируют сделать оба этажа, а в следующем приступать к фасадным работам и отдельно по облагораживанию территории и закупке мебели и всего необходимого для функционирования центра. Последние два пункта не входят в стоимость реконструкции. Планируют вложиться в 6-7 млн.

Когда закончат?

Когда все будет готово, никто сказать не берется.

- За год ничего не может быть построено, это как минимум полтора-два года, - считает мэр Сум Александр Лысенко. - У нас нет никакой определённой даты, до которой мы должны открыть молодежный центр. Мы делаем все, как планировали.

Виталий Шилов говорит, чтобы продолжать работы в этом году ему нужно еще минимум 3-4 млн грн, которые, он надеется, выделят депутаты на сессии горсовета.

Что будет?

А вот что касается функционального назначения здания, пока на этот счет у чиновников нет единого мнения.

Как сообщил директор «Центра досуга молодежи», которому уже передали на баланс молодежный центр, Игорь Ганненко, на первом этаже планируют открыть различные кружки для детей и молодежи, правда, конкретики опять же никакой – ни кто этим будет заниматься, ни что за направления, ни что за дети.

Молодежным и общественным организациям обещают предоставлять пространство для их нужд в качестве площадки для проведения различных проектов.

На втором этаже будет концертный зал с трибунами, где можно будет проводить даже спортивные мероприятия. Также там будет кафе.

- Не говорим, что это молодежный центр, это будет городской культурный центр, - сказал Александр Лысенко.

Как рассказал первый заммэра Сум Владимир Войтенко, впервые городские власти пригласили для разработки внутреннего убранства профессионального дизайнера. Он обещает, что будет не хуже, а даже лучше, чем было в 90-х.