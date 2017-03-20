«Романтика» готова на половину (фоторепортаж)

Как рассказала начальник управления капитального строительства Виталий Шилов, на данный момент уже освоено 55% средств, предусмотренных на реконструкцию – примерно 14 млн грн из 23,4 млн грн, за которые, согласно тендеру, согласилось реконструировать «Романтику» ООО «Топаз». В прошлом году было потрачено 11 млн грн. Они ушли на укрепление фундамента, для чего строители забили 176 свай на глубину 15-16 метров.
Что касается устойчивости здания, он заверил, что датчики движения, которые были установлены в 2014 году за это время не показали ни одного сдвига, так что их сняли в прошлом месяце.
Также была отремонтирована кровля, установлены витражи и сделано отопление, что позволило зимой продолжать работы по внутренней отделке здания.
Первый этаж уже готов на 80%. согласно плану работ до конца года планируют сделать оба этажа, а в следующем приступать к фасадным работам и отдельно по облагораживанию территории и закупке мебели и всего необходимого для функционирования центра. Последние два пункта не входят в стоимость реконструкции. Планируют вложиться в 6-7 млн.
Когда все будет готово, никто сказать не берется.
- За год ничего не может быть построено, это как минимум полтора-два года, - считает мэр Сум Александр Лысенко. - У нас нет никакой определённой даты, до которой мы должны открыть молодежный центр. Мы делаем все, как планировали.
Виталий Шилов говорит, чтобы продолжать работы в этом году ему нужно еще минимум 3-4 млн грн, которые, он надеется, выделят депутаты на сессии горсовета.
А вот что касается функционального назначения здания, пока на этот счет у чиновников нет единого мнения.
Как сообщил директор «Центра досуга молодежи», которому уже передали на баланс молодежный центр, Игорь Ганненко, на первом этаже планируют открыть различные кружки для детей и молодежи, правда, конкретики опять же никакой – ни кто этим будет заниматься, ни что за направления, ни что за дети.
Молодежным и общественным организациям обещают предоставлять пространство для их нужд в качестве площадки для проведения различных проектов.
На втором этаже будет концертный зал с трибунами, где можно будет проводить даже спортивные мероприятия. Также там будет кафе.
- Не говорим, что это молодежный центр, это будет городской культурный центр, - сказал Александр Лысенко.
Как рассказал первый заммэра Сум Владимир Войтенко, впервые городские власти пригласили для разработки внутреннего убранства профессионального дизайнера. Он обещает, что будет не хуже, а даже лучше, чем было в 90-х.
Несмотря на все страхи и риски, городские власти все-таки взялись реконструировать аварийное здание молодежного центра «Романтика»....