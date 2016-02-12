Как сумчане оценивают коррупцию По результатам всеукраинского муниципального опроса 55% сумчан считают, что за последние 4 года уровень коррупции в Украине вырос, тем не менее, себя среди взяткодателей наши земляки не называют.

Это уже четвертое ежегодное исследование, проводимое социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой поддержке правительства Канады отражающее отношение граждан к местному самоуправлению и муниципальным услугам. Опрос проводился в январе - феврале 2018 года в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских сил, а также в городах Мариуполе и Северодонецке на Донбассе. Исследование базируется на выборке более чем из 19 000 респондентов (статистическая погрешность не превышает ± 3,5%).

Уровень коррупции

На вопрос «По вашему мнению, уровень коррупции в Украине ниже, такой же или выше по сравнению с тем, который был до Революции достоинства?» 55% сумчан ответили утвердительно. Это наибольший процент среди всех областных центров. 33% считают, что уровень остался на прежнем уровне, и всего 2% думают, что уровень коррупции уменьшился. Еще 10% не смогли определиться с ответом.

После Сум расположились одесситы с 54%, харьковчане – с 51% и житомиряне с 50%. Меньше всего ощутили на себе повышение уровня коррупции черниговчане и хмельнитчане - по 26%, также в лидерах запорожцы (28%) и северодончане (29%).

Среди лидеров же по тем, кто думает, что уровень коррупции снизился, винничане (16%), мариупольцы и иванофранковцы (по 11%). По 10% таких жителей в Кропивницком, Ривном и Львове. Сумы же среди аутсайдеров. Меньше – всего по 1% - в Николаеве и Северодонецке.

Кому давали?

А вот что касается личного предоставления взяток или подарков в различных институциях, здесь сумчане в последних рядах. Во всяком случае, так они отвечали на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы лично давали взятки или подарок в этих институтах в течение последних двух лет для решения вашей проблемы?»

О городской власти только 1% сумчан дал положительный ответ, 98% - отрицательный. Абсолютный 0 здесь у черкасчан, львовян и житомирян. А вот лидерами по решению вопросов с властями являются ужгородцы – 7%, киевялне – 5% и хмельнитчане – 4%.

В сфере ЖКХ 3% сумчан давали взятки. Меньше показатель только в Виннице – 1%, Луцке, Чернигове, Кропивницком и Житомире – по 2%. Лидирует опять Ужгород – 12%, Киев и Хмельницкий – по 10%.

В медучреждениях 12% сумчан давали взятки, что является минимальным показателем в Украине (86% сумчаен не давали). Рядом – Луцк (14%) и Николаев (15%). В лидерах по-прежнему Ужгород – 48%, Хмельницкий и Черновцы – по 41%, Киев – 33%.

В образовательных учреждениях только 4% сумчан давали взятки – и это снова самый низкий результат в Украине. Чуть больше – по 6% - в Запорожье и Северодонецке, 7% - в Луцке. Лидируют города Западной Украины: Черновцы – 23%, Ужгород – 19%, Ривное - 18%...

Полиции давали взятки 2% сумчан, меньше только запорожцы – 1%. Лидируют снова «западники»: Ужгород – 12%, Черновцы – 10%, Хмельницкий – 10%...

А вот налоговикам сумчане взяток не давали – 0%. Как и житомиряне. По 1% у восьми городов. Лидирует столица с 6%, 5% у Хмельницкого, 4% - в Ужгороде, Херсоне и Тернополе.

В регистрационных и разрешительных институциях взятки давали только 2% сумчан, как и черкасчане. Меньше – по 1% - только в Житомире и Луцке. Лидируют Черновцы – 8%, Киев и Днепр – по 6%.

В Центре предоставления админуслуг взятки давали 2% сумчан. Это средний результат. Меньше – 1% - в шести городах: Днепре, Николаеве, Житомире, Ривном, Харькове и Луцке. Лидируют киевляне – 6%, хмельнитчане – 5%, а также херсонцы, черновчане, ужгородцы и тернополяне – 4%.

В таможенных и пограничных органах всего 1% сумчан давал взятки. Это средний результат, таких городов аж 12. Меньше только у Черкасс и… Одессы – по 0%. Лидируют Ужгород – 6%, Киев – 5% и Черновцы – 4%.

В судах никто из сумчан взяток не давал, как и жители Кропивницкого и Северодонецка. 1% сразу у 13 городов. Лидируют Черновцы и Киев – по 4%, Ужгород, Полтава, Херсон и Харьков – по 3%.

В прокуратуре также сумчане взяток не давали, как и жители еще 10 городов. А лидируют киевляне и ужгородцы – по 3%, Херсон и Черновцы – по 2%.

Виды коррупции

На вопрос «Учитывая Ваш личный опыт, с каким видом коррупции Вы сталкивались чаще всего?» (можно было дать только два ответа) 41% сумчан ответили, что ни с каким. И это лучший результат в Украине. Столько же в Виннице. В аутсайдерах традиционно ужгородцы – 11%.

26% сумчан сталкивались с кумовством. Лидируют здесь все те же ужгородцы – 37%. Меньше всего кумовства в Херсоне – 11%.

23% сумчан сталкивались с деятельностью, направленной на удовлетворение личных интересов вместо интересов граждан. Хуже всего с этим в Николаеве – 28%, лучше всего в Житомире – 8%.

21% сумчан сталкивался с намеками на получение взяток и подарков. Хуже всего с этим в Тернополе – 37%, лучше всего в Виннице – 13%.

12% сталкивались с нерасследованием и непривлечением к ответственности за коррупционные правонарушения. Хуже всего с этим видом коррупции в Луцке – 24%, лучше всего в Запорожье и Мариуполе – по 4%.

6% сумчан сталкивались с кражей или умышленным неправомерным использованием публичных средств. Хуже всего с этим в Луцке и Ужгороде – по 20%, лучше всего в Мариуполе – 3%.

С вымогательством взятки сталкивались всего 4% сумчан. Меньше только в Северодонецке – 2%. Больше всего в Ужгороде – 25%.

Как часто

На вопрос «В течение последних двух лет как часто, если были такие случаи, Вам или Вашим знакомым приходилось (были вынуждены или по доброй воле) делать подарок, давать или платить взятку представителям местной власти для получения от них какой-либо услуги или документа?» 4% ответили «Чаще 5 раз», еще 4% - «3-5 раз», еще 17% - «1 или 2 раза», «Никогда» – 60%.

Больше всего приходилось платить хмельнитчанам – в сумме 51% (3+13+35), а чаще всего – тернополяне – 13% давали взятки больше 5 раз. Меньше всего платили жители Кропивницкого – 16% (1+4+11).

Борьба с коррупцией

На вопрос «Известно ли Вам о конкретных направлениях политики или программах вашей городской власти, направленных на борьбу с коррупцией?» всего 1% сумчан ответил утвердительно, а 13% «что-то слышали». Хуже обстоят дела только в Северодонецке, где всего 5% жителей «что-то слышали». Лучше всего в Мариуполе и Хмельницком – по 9%.

По сравнению с 2017 годом в Сумах явный упадок по этому направлению, так как год назад 6% отвечали утвердительно, а 52 «что-то слышали», и это был лучший результат в Украине.

На вопрос «По Вашему мнению, ваш мэр прилагает усилия к преодолению коррупции на уровне городской власти или нет?» только 6% ответили утвердительно. Столько же в Николаеве, Полтаве, хуже только в Северодонецке – 1%. «Нет» ответили 55% сумчан.

Лучше всего с этим в Днепре – 28% «да» и 34% «нет».

По сравнению с прошлым годом утвердительный показатель упал сразу в три раза.

Что мешает бизнесу

На вопрос «Какие Вы видите три основные препятствия, которые не дают зайти в ваш город бизнесу, который бы вы хотели увидеть?» 41% сумчан ответил: «Местная коррупция» и «Недостаток инвестиционных средств». 30% - «недостаток квалифицированной рабочей силы», 29% - «плохая инфраструктура» и «недостаток безопасности».

Хуже всего с местной коррупцией в Запорожье – 70%, лучше всего в Виннице – 25%. С недостатком инвестиций: в Хмельницком – 67% и Северодонецке – 28%. С недостатком рабочей силы: в Тернополе – 39% и Северодонецке – 13%. С недостатком безопасности: в Запорожье - 61% и Виннице - 10%. С плохой инфраструктурой: в Запорожье - 49%, Виннице – 6%.