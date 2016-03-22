Сумчанам с лета будут начислять субсидию по новой программе Со следующего месяца субсидианты начнут получать платежки согласно требованиям новой программы жилищных субсидий, которая начала действовать с 1 мая.

О том, какие изменения ждут получателей жилищной субсидии, кто на нее может претендовать, каким образом она теперь будет назначаться и о других нюансах новой программы рассказали сегодня во время брифинга заместитель директора департамента социальной защиты населения, начальник управления предоставления государственной социальной помощи Ирина Лагиренко и начальник отдела по вопросам регистрации местожительства управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» Андрей Подусов.

По словам Ирины Лагиренко, в соответствии с новой программой жилищных субсидий, подать повторное заявление и декларацию должны арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица, не зарегистрированные в жилом помещении, а также:

- домохозяйства, которым субсидию был назначен по решению Комиссии на лиц, фактически проживающих в квартире;

- домохозяйства, в которых произошли изменения в составе семьи;

- домохозяйства, в которых была задолженность более двух месяцев, превышающей 340 грн по оплате обязательной доли;

- домохозяйства, в которых члены семьи зарегистрированы отдельно (муж, жена или несовершеннолетний ребенок зарегистрированы по разным адресам);

- домохозяйства, где у трудоспособных отсутствует доход и есть справка ВКК (для рассмотрения на комиссии) или доход меньше минимальной заработной платы (3723 грн.);

- нетрудоспособные неработающие граждане на сверхурочную площадь (не более 30% от социального норматива площади);

- домохозяйства, у которых размер субсидии в течение отопительного периода 2017-2018 годов составлял 0 гривен.

Подавать повторно декларацию и заявление необходимо было и тем, кто имеет транспортное средство, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет и тем, кто совершил покупку на сумму свыше 50 тыс. грн (в том числе приобретения права собственности).

Субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в дальнейшем назначается с месяца обращения за ее назначением на соответствующий сезон.

При назначении субсидии в мае на неотапливаемый сезон учитываются доходы за III-IV кварталы 2017 года. Жилищная субсидия с начала отопительного сезона назначается на основании доходов за I-II кварталы текущего года.

Для граждан, которые самостоятельно будут обращаться в июне текущего года, среднемесячный совокупный доход будет учитываться за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года. Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год. Для пенсионеров при автоматическом пересчете доходы в виде пенсии учитывается в размере начисленной пенсии за апрель 2018 года, остальные доходов - за III-IV кварталы 2017 года.

По-прежнему гражданам, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату ЖКУ, необходимо ежемесячно платить обязательную долю платы за услуги независимо от объема потребленных услуг. В противном случае предоставление субсидии будет прекращено по представлению поставщиков услуг.

Начальник отдела по вопросам регистрации местожительства управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщил, что в последнее время, в соответствии с нововведениями по назначению жилищной субсидии, в отдел регистрации места жительства начали обращаться все больше сумчан для того, чтобы снять с места проживания себя и своих близких.

Если по определенным причинам граждане находятся за границей или за пределами города, то они могут сняться с регистрации, предоставив другому лицу полномочия снять себя с регистрации или сняться с места регистрации по решению суда.

Ирина Лагиренко разъяснила, что ситуация с массовым снятием с места регистрации связана с тем, что отныне жилищная субсидия не будет назначаться, если в домохозяйстве есть люди, которые не проживают там более 60 дней или те, кто не работает.