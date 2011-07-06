Что нужно знать абитуриентам 2018 года? В этом году в процесс поступления абитуриентов в вузы вводятся некоторые новации, способствующие совершенствованию вступительной кампании, которые повысят ее прозрачность и обеспечат равенство в реализации права граждан на получение качественного высшего образования.

Ключевыми датами вступительной кампании являются: 2-25 июля - регистрация электронных кабинетов абитуриентов, поступающих на бакалаврат; 12-26 июля - прием электронных заявлений; 1 августа - обнародование рейтинговых списков с указанием рекомендаций к зачислению.

Новации вступительной кампании-2018:

- поступить в вуз можно по результатам ВНО 2016, 2017, 2018 годов (результаты актуальны по всем предметам, кроме иностранных языков);

- по ряду специальностей вместо творческих конкурсов будут проводиться творческие зачеты;

- для поступления на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений два конкурсных предмета будут фиксированными (украинский язык и литература, профильный предмет);

- ужесточены требования для вступления в отдельные медицинские специальности - не менее 150 баллов по профильным предметам (биология, химия или математика);

- каждый абитуриент может подать не более 7 заявлений (ранее было 9) на поступление в вуз на бюджет не более, чем на 4 специальности.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обратилась к выпускникам школ на временно оккупированных территориях вступать в украинские вузы.

«Приезжайте учиться в Украине. Мы организуем вступление по всему спектру - в заведения 1-2 уровня аккредитации, 3-4 уровня аккредитации. Нам нужны наши граждане, которые потом обязательно реинтегрируют эти территории в независимую суверенную Украину. Езжайте к нам, вы будете учиться за счет бюджета», - отметила она.

В этом году для абитуриентов с временно оккупированных территорий введено поступление по упрощенной процедуре. В частности, с 4 июня по всей Украине начали работать более 70 образовательных центров, через которые жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут вступать в украинские вузы по упрощенной системе. В частности, открыто 35 ВЦ «Крым-Украина» и 37 - «Донбасс-Украина».

Упрощенная процедура заключается в том, что поступающим из Крыма и Донбасса, которые обратятся в центры, не нужно сдавать ВНО. Вместо этого им надо пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам - украинский язык, история Украины, а также сдать вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс.

Вступить можно без паспорта и украинского аттестата. Перечень образовательных центров, их адреса, режим работы, закрепленные за ними школы, размещены на сайте МОН. Квота для поступающих с оккупированных территорий будет не меньше, чем в прошлом году - 2500 мест.