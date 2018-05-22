На Сумщині обговорили проблему всихання соснових насаджень На Сумщині відбувся семінар з обговорення проблеми всихання соснових насаджень.

Організований лісовим відділом Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, він пройшов на базі Конотопського лісгоспу. У семінарі взяли участь головні лісничі та інженери з охорони та захисту лісу підприємств управління, фахівці "Харківлісозахисту", керівництво Конотопського району, представники громадськості й засобів масової інформації.

«15 червня завершується сезон тиші, у лісових масивах будуть відновлені роботи з розробки вражених лісових ділянок. Тому мета нашого зібрання носить аналітичний характер. Ми проаналізували динаміку розповсюдження шкідника, методи виявлення та боротьби з ним. На сьогодні в лісах, підпорядкованих підприємствам управління, загалом виявлено 1 203 га пошкоджених короїдом лісових ділянок загальною кубомасою в межах 37,5 тис. м3. У порівнянні з західними регіонами не критично, але проблема існує, вона має тенденцію до поширення і в майбутньому може стати реальною загрозою втрати соснових насаджень у значних масштабах», - наголосив під час відкриття семінару заступник начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Товстуха.

Нагадаємо, що 42 % лісів області – соснові. І єдиним, по суті, безальтернативним методом боротьби з масовим поширенням шкідників фахівці називають проведення санітарних рубок, спрямованих на оперативне видалення всіх осередків ураження та подальше створення на цих вирубках нових, стійких деревостанів.

Великим мінусом і перепоною на шляху до вирішення цієї проблеми учасники семінару відзначили недосконалість законодавчої бази. Період тиші, який триває саме у час особливої активності короїда, тільки посилив загрозу розповсюдження шкідника.

«На даний час у лісових масивах лісгоспів розроблено 73% уражених шкідником ділянок. Стовідсотково ці роботи проведені у Глухівському, Краснопільському, Лебединському, Роменському, Середино-Будському та Тростянецькому лісгоспах. Усього розроблено 879 га загальною кубомасою 28,4 тис. м3. По решті площ дозвільні документи оформлені. Зі завершенням сезону тиші роботи з розробки лісосік продовжаться», - прокоментував роботу підприємств з розробки вражених шкідником ділянок лісу заступник начальника відділу лісового господарства управління Олександр Баня.

Фахівці "Харківлісозахисту" повідомили, що у державному спеціалізованому лісозахисному підприємстві «Харківлісозахист» почала працювати сучасна лабораторія, надана генеральним директоратом лісового господарства Туреччини. За допомогою лабораторного обладнання вирощуватимуться два види комах-хижаків, яких потім випускатимуть у ліс як елемент інтегрованого захисту лісу проти короїдів. Личинки короїдів розвиваються приховано в тканинах дерев, формуючи специфічні ушкодження під корою. Thanasimus formicarius – мурахожук – особи якого здатні знаходити яйця, личинок, лялечок і дорослих жуків короїдів під корою дерев, знищувати їх, забезпечуючи біологічний захист дерев.

14 липня вже перші вирощені у лабораторних умовах мурахожуки будуть випущені у лісах сумських підприємств.

Олександр Товстуха зазначив, що нині триває робота з визначення лісових ділянок, на яких випустять цих комах.

Прес-служба Сумського ОУЛМГ

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