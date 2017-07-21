Мемориал Героям АТО: где деньги на строительство? Вокруг строительства меориала на Центральном кладбище разгорелся скандал. На что потрачены деньги и когда ждать завершения строительства?

Поводом общественного разбирательства, теперь уже и в рамках уголовного производства «по факту мошенничества», стали публичные заявления трех семей погибших участников АТО о том, что их якобы вынудили путем манипуляции перечислить выделенные им из городского бюджета деньги в благотворительный фонд «Сумы» на строительство мемориала.

Исполнительный директор фонда Александра Мартыненко и координатор группы «Семья Героев» (структурное подразделение фонда) Вадим Дубоделов на брифинг 13 июня пришли с папками документов и предоставили всем желающим возможность скопировать материалы и ознакомиться с ними. Кроме того, чтобы расставить все точки над «і», фонд сделал публичное заявление с ссылками на отчеты на своей официальной странице в фейсбуке. Примечательно: брифинг был организован горсоветом, однако, как и в 2015 году, когда встал вопрос возведения мемориала, так и сейчас городская власть устранилась от ответственности. Заместитель городского головы Алена Дмитриевская, по сути, выступила в роли статиста, озвучив суммы, которые получили из горбюджета семьи погибших участников АТО.

О манипуляциях

Заявления трех семей погибших участников АТО о том, что их вынудили путем манипуляции перечислить выделенные им из городского бюджета деньги в благотворительный фонд на строительство мемориала, вызвали ответную реакцию. Члены других семей погибших участников АТО тоже обратились в прокуратуру Сумской области, а также в горсовет, по сути, с поддержкой фонда. Такое решение приняли 20 человек, чьи близкие похоронены на месте возведения мемориала. В обращении в прокуратуру, написанном по предложению брата погибшего Андрея Реуты - Анатолия Реуты, они отмечают, что заявления двух матерей и отца погибших участников АТО – Галушкиной, Ветровой и Николаенко – не соответствуют действительности. А от горсовета родственники погибших требуют изменить формулировку в решении, которая, по сути, и дала повод для манипуляции о «манипуляции».

- Когда мы в конце 2017 года обращались к городскому голове и депутатам Сумского горсовета, мы просили выделить нам деньги для завершения строительства мемориала, а не для решения личных социальных проблем, как было отмечено в соответствующем решении горсовета, - отметил отец погибшего Романа Атаманюка Александр Атаманюк. - У меня предложение обратиться в горсовет с требованием внести изменения в части назначения денег – «на строительство мемориала Героям АТО».

Как утверждает заместитель городского головы Владимир Войтенко, финансовую отчетность по использованию средств за 2016 и 2017 годы городские власти проверяли. Спорный вопрос, вызвавший общественный резонанс, средства, выделенные в этом году. Как отметила заместитель городского головы Алена Дмитриевская, в 2018 году 25 семьям погибших участников АТО была предоставлена материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов, и каждая семья получила 46200 грн. Общая сумма составляет 1 млн 155 тыс. грн. Расход средств, выделенных на эти цели, городская власть не контролирует.

Именно этот аспект больше всего и возмущает общественность – бесконтрольность расходования бюджетных средств и устранение городской власти от строительства мемориала (к сведению: заказчиков три – фонд «Сумы, УКС и КП «Спецкомбинат»). А также отсутствие тендеров по выбору подрядчиков и закупке материалов. Не меньшее недовольство вызывают затянувшиеся сроки строительства и качество работ, в частности замощение плиткой и дороговизна светильников, подсвечивающих пилоны.

На данный момент правоохранительные органы проводят следствие. Общественные активисты ведут горячие дискуссии в соцсетях. Фонд заявляет: «Все документы в открытом доступе – знакомьтесь!» Примечательно, как показал брифинг, люди раскручивающие в информпространстве уже полмесяца тему манипуляции фонда, до этого момента толком не были знакомы с документами.

- За весь период, во время которого мы осуществляем координацию строительства, ко мне никто из семей не пришел и не спросил – ни о документах, не сказал о том, что Вадим Кузьмич Дубоделов что-то сделал не так – кого-то обманул или обобрал. Мы всегда организовываем встречи с семьями, где они узнают информацию о строительстве. Раз в год В.Дубоделов отчитывается перед ними и перед управлением наблюдательного совета, - отметила Александра Мартыненко. - Уже начались следственные действия. Мы открыты и готовы сотрудничать, поэтому я не вижу здесь никаких проблем.

- Для нас, может быть, и лучше: они проведут анализ и все выложат так, как положено, - добавил В.Дубоделов.

В Дубоделов: ни копейки не ушло на другие цели

Как рассказал на брифинге Вадим Дубоделов, все деньги, выделенные семьям погибших, которые подписали договоры с фондом, были переданы гражданскому фонду и используются, согласно договоров подряда с разными строительными организациями.

- Заявления о том, что эти деньги якобы украдены нашим фондом, мной лично, не соответствуют действительности. Ни одной копейки со счета фонда не ушло на другие цели, - говорит В.Дубоделов. - Откуда возник вопрос, чтобы отдать деньги ГФ «Сумы»? к первому подрядчику, у нас были претензии по качеству работ. Но т.к. было 26 договоров на выполнение работ, они (семьи погибших участников АТО. – Ред.) не имели влияния на этого подрядчика. Поэтому обратились к нам.

Сейчас все начинают говорить: мол, фонд натянул на себя деньги и пр. Точнее всех в комментариях сказал Пушко (я его никогда не видел): «Просто ГФ, как дураки, влезли туда». Когда в 2016 году возник вопрос продолжения строительства, Короткевич со «Спецкомбинатом», который курирует памятники на кладбище и у которого есть договор на аренду земельного участка, всеми силами открещивался от этого. УКС тоже занял выжидательную позицию. Тогда было принято решение: деньги выделены, механизма нет, и мы, как организация, которая в данный момент более плотно держала контакт с семьями погибших, взяли на себя эту ответственность. Возможно, это был глупый шаг.

Мы стали заложниками ситуации (если это можно так назвать). Когда мы обращались в Сумской горсовет от имени семей погибших о выделении этих денег, все были уверены, что они будут выделены точно с такой же формулировкой – на благоустройство и строительство мемориала. Потом вышло в решении – на социальные потребности. Потом еще департамент соцзащиты разослал письма: вам выделено в таком-то году 46200, отчетность за эти деньги не нужна. И все! Люди использовали эту ситуацию и стали раскачивать: мол, это ваши деньги, зачем вы их отдали?..

Мемориал как повод к расколу

- С одной стороны идет волна, которую Влад Ветров (брат погибшего участника АТО Юрия Ветрова. – Ред.) разгоняет: все, мы зарегистрировали свою организацию, мы за семьи, они украли эти деньги… С другой стороны, есть протокол собрания и обращение в прокуратуру, подписанное 20 людьми. Я не ожидал, что люди так поддержат то, что мы делаем, - говорит В.Дубоделов. - Владислав Ветров зарегистрировал организацию, поменял название - «…инвалидов и матерей погибших». Он говорит: вот есть матери погибших, у них горе сильней, чем у вдов погибших. Это извечный вопрос, которого мы всегда старались избегать. Просто идет раскачивание лодки. И мы знаем, почему это делается. Выборы на носу. Извините, 155 семей в Сумской области - это худо-бедно тысяча человек.

Смысл в чем? Все прекрасно понимают: 1млн 150 тыс., была договоренность еще в ноябре, что эту сумму выделят на мемориал погибших. Все прекрасно понимают и подписывали договора с гражданским фондом. Никого на аркане не тянули туда. Есть подписи все – 25 человек, которые добровольно пожертвовали эти деньги. Потом выдумали, кто-то посмотрел, якобы в бюджете предусмотрена норма от 40 до 80 тысяч выплачивать единовременной помощи. Начинает вбиваться в голову матерям, родителям: «вас обманули, 46200, которые вы отдали на памятник, - это ваши деньги. Дубоделов вас обманул. Теперь, если вы попросите денег, вам не дадут». Я знаю: если правильно попросить, Сумской горсовет всегда откликнется и на потребности семей погибших деньги даст.

О светильниках и плитке

- Тема светильников всех волнует. Когда выбирали подрядчика, мы остановились на организации, которая наиболее авторитетна в городе, имеет производственную базу, выигрывает тендеры, выполняет работы для объектов здравоохранения, образования, - говорит Дубоделов. - Фирма «Актуал», которая выполняла эти работы (это семейство Бицаков), очень авторитетная фирма, в ее составе работает несколько физлиц-предпринимателей, в том числе Бицак Владимир, от имени которого был заключен первоначальный договор. Почему они обратились и изменили на дочку этого Владимира Бицака, мне не интересно, я не знаю. Для нас важно, что есть фирма, которая качественно выполняет работы.

Они взяли светильник точно такой, как указан в проектной документации. Мы даже говорили: давайте возьмем что-то другое, потому что нам дорого. Нет. Архитекторы сказали: мы вам запроектировали, проект передали, делайте как положено. Это итальянские светильники, у которых 5 лет гарантии.

- Кто будет нести ответственность, если выяснится, что установлены не те светильники?

- Для этого у нас есть инженер технадзора Петухов Алесей Иванович, который получает по договору за это деньги. Он присутствовал при установке этих светильников. Да и я присутствовал. Они отвечают за соответствие и за качество. Он будет подписывать акт выполненных работ. Он будет отвечать как технадзор, - ответил В. Дубоделов и перешел еще к одной «больной» теме. - Мы сейчас не можем найти нормального подрядчика на переукладку плитки. К нам приходит куча людей, работает два дня и уходит. Мы хотели уже менять условия проекта, но архитекторы говорят: нет, должна быть именно такая плитка, именно так уложена. Когда ушел, отказался ЧП Сероштан (он выполнил часть работ и ушел оттуда, разорвал договор, до сих пор мы ему не подписали акт выполненных работ), уговорили «Сумстрой». На процедуру у нас, честно, не было ни времени, ни возможности. Фирма, укладывающая плитку по всему городу, присылала своих людей, которые укладывали плитку на Театральной площади, приходили, покрутили носом и ушли. В городе не найти специалистов по укладке такой плитки такого назначения.

Проблема в том, что было 26 договоров – между Сероштаном и представителем конкретной семьи погибшего. Сейчас он компенсирует затраты на перекладку этой плитки. Дополнительно эти работы нигде не указаны. Перекладка – это наша внутренняя проблема, мы ее решаем самостоятельно.

Сколько людей, столько и мнений

- Вот когда мы пилоны раскрыли, подсветили их ночью, кто-то в восторге, а кто-то говорит: давайте туи посадим, - говорит В.Дубоделов. - Если вернуться в июнь 2015 года, когда только возникла идея сформировать общее мнение, люди сказали: надо что-то делать на этом кладбище, давайте сделаем воинский мемориал. Мы с Александром Такулом пошли к мэру и сказали: есть такое мнение, давайте делать. В результате родился этот проект, точнее - два проекта.

Мы четыре раза собирались с семьями погибших. Не мне и не вам решать, какой должен быть мемориал на месте захоронения. Мы выплакали эту тему. У нас люди чуть ли не дрались. Было четыре, даже пять семей, которые хотели индивидуальные памятники. Есть одна семья, которая не ставит до сих пор памятник. Есть семья, которая поставила памятник полностью за свои деньги, не взяв денег из бюджета. Сейчас легко говорить: почему не так, а так…

Давайте откатимся на 15-ый год, когда не знали, сколько их будет. Я первый был против, чтобы там хоронить, потому что мы не знали, какая будет динамика. Это сейчас у нас три погибших в год. Это тоже трагедия. А как мы по 10 - 15 человек хоронили каждый год! Сейчас хорошо сидеть и развивать эту тему: а я думаю, что там подушки нет; наверно, дураки; наверно, зря они взяли за этот проект деньги… Наверно, есть акты скрытых работ. Вы посмотрите в сметы и акты выполненных работ, какая там подушка.

На всей территории мемориала заложена 10-сантиметровая бетонная «подушка» с арматурой. Под места захоронения оставлены проемы. Потому что на одном из первых заседаний семьи высказали пожелание, чтобы место над гробом было открыто, чтобы душа с небом общалось (я не знаю, как это объяснить теологически). Было такое решение принято. Замонолитили площадку, оставив эти места и даже места для будущих захоронений. Те, кто хоронит сейчас, хоронит на четко указанном месте. Конечно, подушка там есть.

Сколько стоит и когда закончится

- Вы говорите: все плохо, все пропало, третий год строится мемориал. Но строительные работы начались в июле 2017 года, до этого проводилось благоустройство, - объяснил В.Дубоделов. - Я много езжу. И по этой теме был на кладбище в Тернополе, Львове, Чернигове – везде общался с такими же семьями погибших. Я вам хочу сказать: такой мемориал в редких городах есть. Куда вы торопитесь?! Сейчас прокуратура сделает полную проверку. Мы, естественно, со своей стороны будем обращаться к подрядчикам. Спасибо вам, что выяснили, что слишком дорогие светильники. Возможно, они возьмут и снизят нам цену.

Как сообщил В.Дубоделов, информация по освоению ГФ «Сумы» средств в размере 3,6 млн грн также не соответствует действительности.

Фонд предоставил свои данные о всех поступлениях и расходах в рамках проекта.

Поступления от семей погибших:

• 2016 - 975 274 грн.

• 2017 - 0 грн.

• в апреле-мае 2018 года – 1 051 974 грн.

• Всего – 2 027 248,00 грн (из предусмотренных 3,9 млн грн в проекте)

Расходы в рамках проекта:

• 2016 - 333 643,18 грн.

• 2017 - 569 947,54 грн.

• 2018 - 523 102,25 грн.

• Остаток по состоянию на 14 июня 2018 - 600 516,03 грн.

- Сметная стоимость (инвестиционная), согласно проектной документации, - 3,9 млн грн только на благоустройство территории. Плюс 1 - 1,2 млн уйдет на памятник. Так что общая сметная стоимость 5,5 млн. Сейчас, по нашим прогнозам, мемориал обойдется около 4-х млн грн (конечная стоимость), - говорит В.Дубоделов.

По его словам, там работы осталось на два месяца, т.е. к августу строительство мемориала должно закончиться.