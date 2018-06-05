Строили, строили… Кому нужен такой мемориал? Мемориал Героям АТО на сумском центральном кладбище должны закончить к 20 августа. Однако достойно почтить память павших Героев в Сумах не получилось.

За три года все со всеми переругались: матери погибших с женами погибших; одни семьи с другими; те, кто готов, как изначально договаривались, отдать бюджетные деньги фонду «Сумы» на завершение строительства, и те, кто заявляет, что Фонд их обманул и требует вернуть 46200 грн, ссылаясь на формулировку в решении горсовета о выделении средств - «на социально-бытовые нужды», а не на мемориал… Кульминационной точкой конфликта стало заседание за «круглым столом» в облгосадминистрации 19 июня, где побывала наш корреспондент.

Верните деньги и скорей достройте

Около месяца назад вопрос возврата 46200 грн поднял брат погибшего участника АТО Юрия Ветрова – Владислав Ветров, который возглавил зарегистрированную в этом месяце общественную организацию «Национальный союз инвалидов, матерей погибших и участников боевых действий в АТО». Матери этой организации 19 июня обратилась к мэру Сум и потребовали:

- взять наконец-то строительство мемориала под контроль и под свою ответственность;

- вернуть семьям сумму 46200 грн, а кому не дали - выплатить;

- создать группу, которая будет контролировать Аллею Героев и включить туда матерей погибших;

- привлечь экспертов для проведения независимой экспертизы работ на Аллее Славы.

Также матери требующие возврата денег считают нужным у каждой могилы установить флагштоки для стягов и лавочки, что не предусмотрено проектом. А также за счет подрядчика заменить плитку на мемориале и устранить все недостатки (Фонд это неоднократно обещал).

Но главное: все – от родственников бойцов, похороненных на Аллее Славы, до руководства области - требуют скорейшего завершения строительства. Если бы работы на кладбище выполнялись качественно и не тянулись бы три года, если бы власти контролировали процесс, возможно, не было бы и повода для подозрений в махинациях и спекуляций на этой теме, приведших к расколу. А так у семей погибших накопилось множество претензий, которые они адресуют городской власти и Вадиму Дубоделову, волонтеру ответственному в Фонде «Сумы» за мемориал и работу с семьями погибших воинов АТО.

Власть отнекивается. При этом Фонд в лице исполнительного директора Александры Мартыненко заявляет, что готов отвечать, только просит отделять конкретные претензии от спекуляций, реальную ситуацию от накрученной. В.Дубоделов расценивает скандал вокруг мемориала как попытку разрознить группу «Семья Героев», которую сплотил фонд «Сумы». «Идет подмена понятий и попытка манипулирования», - говорит он, отмечая, что новая организация Владислава Ветрова могла бы начать свою деятельность, не противопоставляя одни семьи другим, ведь работы хватит всем.

- Когда вы говорите о семьях, не надо говорить о всех, у меня есть протокол собрания, подписанный 20-ю человеками, у которых совершенно другое мнение. Не надо раскалывать, - обращается В.Дубоделов к В.Ветрову. Но слышит в ответ:

- Это вы раскололи!

Город: наша роль – техническая

Городская власть пытается уйти от ответственности: мол, мы родственникам погибших деньги выделили, они по своей инициативе доверились Фонду, поэтому мы ни за что не отвечаем.

- Принимали решение семьи погибших, Фонд «Сумы» и Совет участников АТО. А мы уже вынуждено пошли на этот вариант, т.к. желание родственников для нас важнее всего, - объяснил заместитель мэра Владимир Войтенко историю, как Фонд «Сумы» стал координатором строительства мемориала. – Наша роль была технической.

При этом умалчивается, что изначально убитые горем родители и жены оказались один на один с подрядчиками, некачественно выполнившими работу, а городские структуры не подставили им плечо.

Сегодня недовольные работой Фонда заявляют: «Зачем эта прокладка – Фонд. Есть власть, есть подрядчик».

- В 2016 году, когда стали спорить с подрядчиками (ФЛП Сероштан и «Топаз»), было 26 договоров. Не было влияния. Он (Сероштан) сказал: пусть ко мне матери придут и скажут, что плохо сделано, почему ты пришел. Вот тогда и приняли общее решение деньги доверить гражданскому фонду. Ни УКС, ни «Спецкомбинат» городской не хотели брать ответственность. А мы, как дураки, взялись за это, и поэтому сейчас мы не такие, - объяснил В.Дубоделов.

Область: «круглый стол» в помощь

Глава области Николай Клочко говорит, что узнал о расколе, когда разгорелся скандал в СМИ и соцсетях. По инициативе В.Ветрова 19 июня в облгосадминистрации организовали «круглый стол». В начале заседания директор новой общественной организации вручил четыре благодарственные грамоты за содействие и поддержку: по одной Николаю Клочко и начальнику управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации Сергею Надъярному, а также две телеканалу СТС, который помог вынести в публичное поле обвинения в адрес гражданского фонда «Сумы».

Затем В.Ветров взял модерацию мероприятия в свои руки и начал показательный «разбор полетов». Он потребовал представителей прокуратуры и полиции отчитаться, что сделано в рамках уголовного производства, начатого по заявлениям трех семей о мошенничестве Фонда. Как сообщили правоохранители, информация о правонарушении внесена в Единый государственный реестр досудебных расследований 29 мая этого года. Начато досудебное расследование, которое находится на контроле у прокурора области Виталия Матвийчука. Полицией под процессуальным надзором прокуратуры ежедневно ведутся следственные действия – собираются и аккумулируются материалы для экспертиз, проводятся допросы. Сообщение о подозрении никому еще не вручено.

В.Ветров замолвил слово о подписке о невыезде для В.Дубоделова, но правоохранители объяснили, что в новом уголовно-процессуальном кодексе такой нормы нет. При этом В.Дубоделов попросил приобщить к делу обращение 20 членов семей погибших участников АТО, где они утверждают, что заявления трех семей, послужившие поводом для досудебного разбирательства, не соответствуют действительности.

Цель встречи в облгосадминистрации, как отметил Н.Клочко, - услышать позиции сторон, выяснить причины сложившейся ситуации и определить сроки окончания работ на мемориале. При этом за т.н. «круглым» столом, который должен был содействовать примирению, расположились в основном чиновники, представители правоохранительных органов, подрядчики и всего несколько родителей погибших воинов АТО. Остальные матери и вдовы сидели под стенками и окнами по периметру зала и смотрели им в затылок, что никак не способствовало нормальному диалогу.

Представители Фонда повторили еще раз (теперь в облгосадминистрации) свое обещание, данное шесть дней назад на пресс-конференции в мэрии, закончить работы за два месяца. Как уточнил Н.Клочко, до 20 августа. Руководитель подрядной организации ПАО «Сумстрой» Александр Бритов подтвердил реальность этих сроков, хотя предупредил о возможных трудностях с переукладкой плитки (в частности проблемах с дренажом).

- Если те, кто взялся строить Мемориал, не выполнят своих обещаний, я сделаю все от меня зависящее, чтобы виновные были наказаны, - пригрозил Н.Клочко, акцентируя внимание на дате – 20 августа.

Герои по праздникам

…А если выполнят, то в День Независимости Украины 24 августа, руководство области и города сможет торжественно почтить память Героев на новом мемориале. Одна из матерей в сердцах так и заявила чиновникам:

- Власть нас просто оставила. По праздникам они наши Герои. А когда мы взялись за такое дело, если не получается у нас что-то, кто-то нас обидел, кто-то неправильно сделал, помочь бы. Но власть просто отстранилась! «Да вы что? Разве это наши герои?!» А по праздникам – «наши Герои!». А вот сейчас, когда уже начали ругаться семьи, выяснять личные отношения, тогда власть засуетилась. Ведь стыдно. В городе получился базар. Наши дети жизнь положили, им было по 25, по 20, по 18 лет! А сегодня все отстранились! И вот начался скандал. Когда всем все закипело… Теперь начинаем выяснять личные отношения: ты плохой и ты плохой, а власть вроде как и не причем. Все виноваты в этом. Все!

- Это басня Крылова «лебедь, рак и щука». Тот виноват и тот виноват. Где эти деньги? Пусть отчитаются. Нам просто стыдно. Как же так брать деньги и не сделать? Вадим, обещал ты, что «мы все сделаем». Но прошел 15-ый, 16-ый, 17-ый год, уже 18-ый! - выступила бабушка Героя Украины Сергея Табалы - Людмила Анатольевна Табала и призвала участников «круглого стола» не ссориться, а сосредоточить усилия на наведении порядка на могилах. - Я вас прошу, умоляю, сделайте по-человечески! Не ссорьтесь. Сколько той жизни осталось. Наведите порядок, найдите общий язык между собой. И не надо говорить, что тот виноват, или тот. Мы все виноваты, потому что надо было сразу (с начала строительства) четко контролировать. Почему все управления не объединились и не пригласили нас? Чтобы контролировал горсовет, а не какой-то волонтер. Мы должны были четко знать план работы. Ну а теперь такое раздулось. Конечно, очень стыдно и неприятно.

Пора остановиться и подумать

«Круглый стол» оставил тяжелое впечатление - от отчаяния и обиды эмоции возмущенных матерей и жен зашкаливали, они кричали со слезами на глазах, требуя ответа от Фонда, от властей, друг от друга. Однако толком никто никого не хотел слышать. Временами перепалка доходила до того, что потерявшие близких люди начинали выяснять, у кого горе больше. «Жены понаходили себе мужей, а я себе сына заменить не могу!» - заявила вдовам одна из матерей.

Влад Ветров продемонстрировал документы, подтверждающие членство матерей в его организации и отметил, что в фонде «Сумы» такого оформления нет.

- Какой-то дядька решил: кто у него в блокноте – честные погибшие воины и их матери, а остальные – не честные. Я в этом балагане не хочу участвовать, - возмутился брат погибшего Андрея Реуты – участник АТО Анатолий Реута, в том числе и тем, что вместо главы области мероприятие ведет «какой-то дядька», и ушел вместе с семьей.

А теперь вопрос: разве покоящиеся на Аллее Героев отдали жизнь не за то, чтобы в наш город не пришла война? Не за то, чтобы здесь был мир? Разве они погибли для того, чтобы горем их матерей манипулировали: сначала игнорировали их проблемы, а потом, доведя до отчаяния, выставляли напоказ? Разве не соратники Януковича, в том числе и сумские, которые через подконтрольные СМИ сейчас так «сочувствуют» матерям, своим правлением спровоцировали огромную трагедию, забравшую у этих матерей сыновей, у жен мужей, у детей отцов? Разве могут ветераны АТО или волонтеры принимать от них подачки? Если да, то зачем они ходили на войну? Чтобы в глубоком тылу – в Сумах все взять и сдать (или продать)?

Рационально ли Фонд потратил деньги или нет, обманул ли семьи погибших или нет – надеемся, в этом разберется следствие с помощью профессиональных экспертов. А «экспертам», задним числом знающим как надо было делать, достаточно задать простой вопрос: Где они были в 2014-15-ом году? Ведь тогда любой мог выбрать себе поприще для добровольческой и волонтерской деятельности, в том числе и поддержку семей погибших воинов, и помощь по обустройству мест захоронения, и заботу о раненых... Взяться и тащить этот груз до сегодняшнего дня. Но боюсь, что половина из них сидела и ждала, чья возьмет: «русский мир» или Украина. Теперь они наперебой стучат по клавиатуре, клеймя позором тех, кто тогда на свой страх и риск взял на себя ответственность за новое для всех дело.

Да, не получилось хорошо и быстро. Потерявшие близких на войне, до этого совершенно чужие друг другу люди, не смогли найти общий язык, появились недовольные, возникли подозрения в злоупотреблениях. Теперь взявшим ответственность придется ответить и за расход денег, и за брусчатку, по которой тяжело проехать инвалидной коляске, и за провалы грунта возле могил, и за плохой дренаж, дорогостоящие светильники, тонкую арматуру (а возможно и не тонкую)… Их упрекают за то, что настаивали на соблюдении единой архитектурной концепции мемориала, которую одобрило большинство семей, в то время как некоторые хотели (и в результате установили) индивидуальные памятники. За то, что по законодательству (ст.16 Закона Украины «О благотворительную деятельность и благотворительные организации») все благотворительные фонды Украины могут до 20% дохода использовать на свое администрирование, но некоторые об этом узнали только сейчас и восприняли как грабеж. Хотя в каждом отчете фонда «Сумы» админрасходы указаны, только никто не вникал. А теперь людям это преподнесли «под нужным соусом». За то, что одних возили на море отдыхать, а других нет. Поэтому некоторые "парашютисты" в этой теме позволяют себе семьи, поддерживающие Фонд, обозвать «прикормленными». А «прикормленные», как оказалось, - это те, кто считает, что надо соблюдать джентльменские договоренности: если договаривались полученную из горбюджета материальную помощь направить на завершение строительства мемориала - значит надо направить, даже несмотря на большой соблазн потратить эти 46200 грн на другие нужды.

Фонд заявляет, что готов отвечать и в рамках ведущегося следствия, и перед родственниками погибших, и перед общественностью города. Как убедительно это получится – в скором времени выяснится.

В случае не выполнения требований матерей своей организации Владислав Ветров грозит подтянуть ветеранов АТО и провести массовую акцию. Однако в Сумах наберется не меньшее количество ветеранов АТО, которые против эскалации. Иначе кому нужен такой мемориал, из-за которого в наш город приходит война? Хотя не было бы мемориала, нашелся бы другой повод. Цинизм власти всех уровней и предвыборная кампания – отличные катализаторы. Но люди должны быть умнее! Да и инстинкт самосохранения никто не отменял!