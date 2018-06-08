Что такое действительно хороший смартфон Современные гаджеты – смартфоны даже неправильно называть телефонами, ведь это практически карманный компьютер, позволяющий не только общаться с людьми разными способами, но отлично отдыхать, а также оперативно работать. Но смартфонов столько видов, как же выбрать свой вариант?

Немногие точно знают какая фирма и модель им нужна. Большинство же людей теряются в изобилии гаджетов с их разнообразными характеристиками, дизайном и цене. Ведь при общей схожести смартфоны такие разные! Давайте рассмотрим на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе смартфона.

Рабочие характеристики

Самыми важными в смартфоне являются процессор и операционная система (Android, iOS и Windows Phone). Наиболее востребованным благодаря простоте использования является Android. Если вы собираетесь смотреть на дисплее фото и видео, важно его разрешение и матрицы. Смартфон должен поддерживать Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Не забудьте оценить емкость аккумулятора (сколько времени держит батарея) и удобный ли интерфейс (поищите и понажимайте иконки). Посмотрите какой объем памяти и можно ли встраивать дополнительную, а также качество фото и видео, которое зависит от мегапикселей камеры.

Бренды

Для некоторых людей в первую очередь важен бренд. Перечислим основных операторов рынка: Apple, Samsung и Sony. Среди доступных – китайские бренды Xiaomi и Huawei. При поиске в интернет-каталоге вы быстро ограничите варианты предложений, задав в поиске желаемого производителя.

Цена

Для большинства украинцев именно стоимость становится главным ориентиром при покупке гаджетов. Если одним хочется приобрести самую дорогую и модную модель, то другие ограничены конкретной суммой, которую могут выделить их своего бюджета. Благо предложений достаточно, можно найти смартфоны от 1,5 до 39 тысяч гривен. И не забывайте, если нет возможности купить сразу, есть варианты беспроцентного кредита и оплаты частями с рассрочкой платежа на 5 – 25 выплат.

Цель

Но до того, как вы будете смотреть характеристики смартфона, решите для себя, зачем вам нужен этот гаджет. Что вы с ним будете чаще всего делать? Это в первую очередь – телефон, телевизор, плеер, фотоаппарат?

Если нужно звонить на разных операторов, смотрите модели с 2-мя симками.

Смартфон нужен для развлечения – игр, просмотра видео, выбирайте модель с большим сенсорным экраном, высокоскоростным процессором, мощной операционкой и качественной матрицей.

Вы постоянно в разъездах? Возьмите девайс с емкостной батареей.

Любите ловить на фото неожиданные моменты? Вам нужно модель со слотом под microSD.

Помните: один смартфон не может быть отличником по всем функциям, размерам и стоимости. Поэтому перед покупкой почитайте отзывы и прислушайтесь к советам консультантов.

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