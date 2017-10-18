Приватна клініка в Кролевецькій ОТГ уклала договір із Національною службою здоров'я України Кролевецька приватна лікарня ТОВ "Мій лікар" стала одним із 12 перших приватних закладів в Україні, які уклали договір із Національною службою здоров’я України. Це історичний крок. Гарний початок і зразок для наслідування тим в регіоні, хто ще сумнівається чи підтримувати реформу.

Ці угода означають, що вперше держава оплатить лікування громадян, що уклали декларації у приватній клініці чи у лікаря-ФОП. 12 приватних клінік та лікарів-ФОПів, з якими уклала договори Національна служба Здоров'я, отримуватимуть фінансування за такими ж тарифами, як і комунальні амбулаторії і поліклініки.

Лікарям, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, за пацієнта вікової групи 18-39 нараховуватимуть 340 гривень щорічно, вікової групи 0-5 років − 1480 гривень, вікової групи 6-17 років − 814 гривень, вікової групи 40-64 років − 444 гривень, вікової групи 65 і більше років − 740 гривень.

Всі пацієнти, які підписали там декларації з лікарями, отримуватимуть послуги первинної медичної допомоги безоплатно, адже за них заплатить Національна служба здоров’я.

Незалежно від того, чи ви оберете лікаря у приватному, чи комунальному медзакладі, ви можете отримувати однаковий безоплатний спектр послуг. Вимоги і до комунальних, і до приватних медзакладів також однакові − всі мають відповідати стандартам НСЗУ щодо ліцензій, спеціалістів, оснащення та надання сервісу і послуг.

"Таку можливість ми закладали від самого початку трансформації системи охорони здоров’я і нарешті можемо оголосити офіційно. Держава вперше починає спрямовувати фінансування і до приватних медзакладів. Це приклад роботи принципу “гроші за пацієнтом”, коли держава дає можливість пацієнту обирати, де лікуватися, та оплачує його вибір", − зазначила на своїй сторінці у facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Перший досвід укладання угоди з НСЗ на Сумщині

Олена Пінчук, головний лікар ТОВ "Мій лікар", педіатр за освітою виступила головним ініціатором співпраці з Національною службою здоров'я України. Сьогодні говорить, що до співпраці з НСЗУ готувалися ще до відкриття закладу: вивчали вимоги та стандарти МОЗ, моніторили досвід колег із інших областей, вивчали закордонний досвід.

У березні 2017 року було придбано відповідне приміщення для майбутнього центру та розпочато ремонтні роботи згідно з вимогами та стандартами МОЗ. Одночасно почався пошук та закупівля необхідного обладнання відповідно до Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я (приблизні розрахунки 50-60 тисяч гривень).

Далі хронологія подій. 7 листопада 2017 року було зареєстровано товариство. Цього ж дня було звернення до Держпродспоживслужби з метою отримання акту санітарно-епідеміологічного обстеження, акт отримано через три дні - 10 листопада.

13 листопада були заповненні відомості та заява на отримання медичної ліцензії (за зразками МОЗу) та відправлені кур'єрською доставкою в МОЗ. Вже 30 листопада 2017 року заклад отримав ліцензію та розпочав роботу.

25 травня 2018 року Національна Служба Здоров'я України офіційно повідомила про свій намір укладення договорів про медичне обслуговування населення.

26 травня Олена Пінчук цілий день спілкувалася з працівниками НСЗУ в телефонному режимі та за їх допомогою готувала необхідний пакет документів: статут товариства, відомості про чинну ліцензію, відомості про наявність матеріально-технічної бази.

29 травня 2018 року пакет документів було відправлено до Національної служби Здоров'я України (електронною поштою).

22 червня 2018 року товариство "Мій лікар" отримало від НСЗУ лист з пропозицією укладання угоди.

29 червня 2018 року на сайті НСЗУ були оголошені 12 приватних клінік та лікарів-ФОПів, з якими уклала договори служба.

На реєстрацію товариства та отримання ліцензії ТОВ "Мій лікар" витратив майже 2 місяці, на укладання угоди зі службою - менше 1 місяця.

Мотивація лікарів медичного закладу "Мій лікар" до співпраці з Національною службою здоров'я України − бажання змін в застарілій системі охорони здоров'я, коментує головний лікар. Розповідає, що було бажання створити в громаді клініку з комфортними умовами як для лікарів, так і для пацієнтів. Лікарі отримують гідну заробітну плату, а пацієнти обслуговуються в сучасних умовах безкоштовно − всі задоволені.

Приватна практика в цифрах

ТОВ "Мій лікар" працює з грудня 2017 року, і вже активно підписує декларації з пацієнтами з Кролевецької ОТГ, Кролевецького району та міста Конотоп. Команда медичного центру: лікар-педіатр, лікар-терапевт, дві медсестри, реєстратор. Обидва лікарі мають досвід роботи понад 20 років. Сам заклад працює з 8 ранку до 8 вечора, в тому числі і в суботу.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, терапевт та сімейний лікар максимально можуть укладати з пацієнтами 2000 декларацій, педіатр − 900. Наразі закладом укладено близько 1800 декларацій, з них 300 пацієнтів − діти.

Олена Пінчук розповідає, що їх заклад віддає перевагу показнику якості, а не кількості. На її думку, складно опікуватися 900-ма дітьми відразу, і потрібне об'єктивне рішення, а не гонитва за грошима.

"Більшість пацієнтів, що уклали угоди із закладом, це ті пацієнти, що раніше лікувалися у нас, як у приватних лікарів. Вони були дуже здивовані, що завдяки реформі мають можливість лікуватися в сучасних умовах безкоштовно".

Головний лікар зазначає, що наявність вибору лікаря не залежно від місця реєстрації для пацієнтів та подорож за ними грошей, передбачених на їх лікування − позитивна практика як для пацієнта, так для лікарів. Адже пацієнт отримує нові можливості, котрі фінансує держава, а для лікарів це підвищення заробітної плати, стимул для розвитку.

"Приклад із життя: Колеги, до яких йде велика кількість пацієнтів, мають подвійне, а й іноді потрійне навантаження. Логічно та справедливо, що вони повинні отримувати більшу заробітну плату, ніж інші лікарі, в яких подібне навантаження відсутнє. Але до впровадження медичної реформи - вони отримували однакову зарплату. І це демотивувало багатьох, а зараз навпаки − хочеться працювати ще більше", − коментує Олена Пінчук.

Партнером медичного закладу є Кролевецька центральна районна лікарня, куди лікарі первинки, при потребі, дають направлення пацієнтам до більш вузьких спеціалістів: кардіолога, гінеколога, ендокринолога, тощо. При наявності направлення від вашого сімейного лікаря − вторинна медична допомога також безкоштовна.

Закладом були укладені договори з лабораторіями Кролевецької ЦРЛ та однією з приватних клінік міста Сум на проведення лабораторних досліджень.

Гроші за пацієнта надходять на рахунок центру щомісяця у вигляді 1/12 від річної суми, це і дає змогу пацієнту в будь-яку мить за бажанням змінити лікаря, і гроші підуть за ним.

Що гарантує гарантований пакет послуг?

У закладі, відповідно до вимог, надають гарантований пакет первинної медичної допомоги.

Сімейний лікар:

- спостерігає за станом здоров'я пацієнтів за допомогою різних досліджень, діагностує та лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани; - супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями; - надає невідкладну допомогу; - направляє пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги; - проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику; - надає консультації.

Разом з тим, пацієнти гарантовано і безкоштовно можуть отримати:

- гематологічні дослідження; - загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою; - біохімічні й імунохімічні дослідження сироватки крові; - глюкоза крові; - загальний холестерин; - аналізи сечі; - загальний аналіз сечі.

З інструментальних методів дослідження: електрокардіограма (ЕКГ) у стані спокою, мікроскопія харкотиння, швидкі тести, швидкі тести на ВІЛ, вірусний гепатит, сифіліс.

Сімейний лікар призначає ліки та виписує рецепти, за якими у тому числі можна отримати препарати за програмою відшкодування вартості ліків, що буде поступово включати все більше і більше захворювань та препаратів, а також оформлювати довідки, лікарняні листки.

Поради та підсумки

Першим бути важко та хвилююче, велика відповідальність та поєднання емоцій переможця з тягарем відповідальності, поділилася Олена Пінчук.

Заклад має бажання допомагати, консультувати колег з приводу співпраці з НСЗ. Наразі розробляється сайт, де детально планують розписати усі можливості, що відкриває медична реформа.

У планах − активна робота з залученням пацієнтів "червоного списку" (список пацієнтів, які ще не визначилися з своїм лікарем та не підписали декларацію), розширення штату лікарів (додатково ще один педіатр та один терапевт) для підстраховки один одного. Є необхідним працівником і спеціаліст, обов'язками якого буде укладання декларацій з товариством.

Переходячи до власної (приватної) практики, можна об’єднуватися з колегами по 2-3-4 лікарі (що дасть економію на оренді приміщення та апаратури). Спільно легше шукати приміщення, брати кредит на ремонт і закупівлю необхідної медичної апаратури, вибирати медичних сестер, вивчати вимоги до власної практики та ази бухгалтерської роботи (їх буде достатньо). А також готуватися до отримання ліцензії на ведення приватної практики і зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП) або зареєструвати товариство.

Різниця між формою господарювання сімейного лікаря-ФОПа та сімейного лікаря закладу первинної медицини – у розпорядженні коштами. У першому випадку профінансовані Нацслужбою здоров'я гроші надійдуть на рахунок ФОП, і сам лікар вирішить, яка частина з них піде на його зарплату, а яка – на діяльність медзакладу. У другому випадку – це вирішить головний лікар медзакладу.

Приватне медичне товариство, очолюване Оленою Пінчук є першим не тільки на Кролевеччині, а й на Сумщині. На території Кролевецької громади проживає близько 25 тисяч мешканців, а району − близько 38 тисяч. Окрім ТОВ "Мій лікар", в цій місцевості працює ще декілька приватних сімейних лікарів та районний Центр медико-санітарної допомоги, які також мають можливості для укладання угоди з Національною службою здоров'я України.

Не тільки першим бути складно, а й другим, третім, четвертим... Для допомоги в проведенні реформи охорони здоров'я на Сумщині Сумським Центром розвитку місцевого самоврядування, що створений за підтримки Програми "U-LEAD з Європою та Мінгерігону" спільно з обласною державною адміністрацією були організовані два спеціалізовані семінари за участю експертів з питань впровадження реформи охорони здоров’я в Україні.

Вони стосувалися автономізації медичних закладів, організації первинної медичної допомоги в громадах та управління закладами охорони здоров'я на первинному рівні" в контексті проведення медичної реформи. Учасниками заходів були голови ОТГ, головні лікарі районних лікарень та ЦПМСД, сімейні лікарі. В планах є проведення ще додаткових, тематичних семінарів під час участі в яких можна отримати консультацію з тих чи інших проблемних питань.

Потрібно діяти, не стояти осторонь, адже з первинної медичної допомоги починають працювати нові правила в системі охорони здоров’я України. Працювати з НСЗУ та надавати гарантований державою пакет послуг первинної медичної допомоги можуть заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності.

За інформацією Національної служби здоров’я, медична практика сімейного лікаря з 1 800 пацієнтами, яка працює за договором з НСЗУ, отримуватиме близько 1 000 000 грн доходу за обслуговування пацієнтів незалежно від того, наскільки часто вони звертатимуться до лікаря. Така модель стимулює лікаря піклуватися про здоров’я населення, що висловило йому довіру, обравши його шляхом підписання декларації про вільний вибір лікаря.

Місцевій владі в Сумській області, лікарям та пацієнтам варто не зволікати та приєднуватись до реформи охорони здоров’я. Адже новий рівень доходу практики лікаря та новий рівень сервісу для пацієнта є рушієм фундаментальних змін. І Сумська область тут повинна показати гарну динаміку реформ.

Марина Гавриленкова, радник Сумського Центру розвитку місцевого самоврядування з питань комунікацій