Где найти любимую работу? ® Любимая работа – это место, где мы не только проводим большую часть времени и зарабатываем деньги, но выражаем себя, реализуем свои умения и таланты, где у нас есть возможность постоянно развиваться, расти профессионально и духовно. Где мы с удовольствием получаем знания и охотно делимся ими. Нам нравится то, что мы производим, нам нравятся люди, с которыми мы это делаем.. И если вы нашли такое место, то можете считать себя практически счастливым человеком.

Для многих жителей Сум таким местом стала компания «Кусум Фарм».

История предприятия началась в 2005 году. Сегодня предприятие предлагает эффективные лекарственные средства по доступной цене. В Сумах выпускаются аналоги многих зарубежных препаратов, которые по своему качеству и эффективности абсолютно не уступают мировым брендам, что было доказано серьезными клиническими испытаниями. «Кусум Фарм» разрабатывает и производит лекарства для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими, эндокринными (в частности, сахарный диабет) и многими другими заболеваниями.

Производство, построенное «с нуля», сосредоточило в себе все самые современные мировые достижения фармацевтической индустрии, выстроило свою социальную стратегию и с самого начала деятельности заложило высокие стандарты работы. В первую очередь они касаются кадровой политики и обеспечения достойного уровня условий труда.

Об этом расскажут сотрудники завода.

Виктор Нестеренко, инженер-механик:

О себе

В 1989 году окончил профессионально-техническое училище по специальности «слесарь-ремонтник». В 2011 году мне повезло, и я устроился на работу в «Кусум Фарм» слесарем-ремонтником. Работа на предприятии настолько интересная, открывающая новые возможности и перспективы, что я решил поступить в Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» на специальность инженер-механик.

В 2015 году меня назначили бригадиром комплексной бригады, а в 2016 году, окончив институт, я занял должность инженера-механика. Это лишний раз доказывает, что если работа по душе, а на предприятии созданы условия для карьерного роста, то ничего невозможного нет.

Кстати, моя дочь работала на заводе во время каникул, потом проходила производственную практику, а после университета работала на участке производства лекарственных средств.

О преимуществах работы на предприятии

На нашем заводе официальная заработная плата (а это встречается не во всех местах), к тому же она всегда выплачивается вовремя, нормированный рабочий день, внимательное отношение руководства к сотрудникам и оперативное решение рабочих вопросов, например, закупка запчастей, материалов необходимых в работе.

В свою очередь, и к нам предъявляются вполне справедливые требования: ответственность, профессиональные знания всех процессов работы оборудования, оперативность в принятии решений и в выполнении производственных задач. Кроме этого, мы должны быть «командными игроками», поскольку умение трудиться в команде ― основной принцип работы на заводе. Благодаря этому мы и добились тех результатов и того успеха, которые мы видим сейчас.

Наши руководители граждане Индии. С моей точки зрения, это очень позитивный момент. Они соблюдают все законы, мы это видим, в том числе и по оплате труда ― вся зарплата переводится на банковские карточки, платятся отчисления, нет «теневых» выплат. Ко всему прочему они грамотные специалисты. Об этом мы можем судить по тем процессам, которые происходят на заводе. До конца года откроется новая производственная площадка, а это новые рабочие места, которые очень необходимы при нестабильной экономической ситуации в стране.

Оксана Дудченко, HR-менеджер «Кусум Фарм»

О себе

В компании «Кусум Фарм» я работаю с августа 2016 года. До этого у меня был большой опыт работы в сфере HR-менеджмента, как в государственных структурах, так и в частном секторе. Знание нормативных документов в сфере трудового права дает мне полное право сказать, что нашей компанией законодательство о труде соблюдается полностью.

О преимуществах работы на предприятии

Кроме минимума социальных гарантий, который установлен государством, предприятием для своих сотрудников разработаны и внедрены дополнительные льготы и поощрения. Например, ежеквартальная и годовая бонусная система, мотивационные туристические поездки (в этом году шесть сотрудников завода посетили Рим), медицинская страховка, корпоративный транспорт и льготные обеды. Кроме этого, каждого сотрудника администрация поздравляет с днем рождения . Казалось бы, мелочь, но ведь именно из таких мелочей и состоит отношение к людям.

О руководстве

Руководители-иностранцы ― приверженцы порядка и дисциплины. А разве это плохо? Они уважают в сотрудниках профессионализм и ответственность, но не принимают лень и безалаберное отношение к работе.

О молодых специалистах

Многие частные фирмы не хотят брать на работу недавних выпускников высших учебных заведений, мотивируя это тем, что им необходимы уже готовые специалисты. С моей точки зрения, это неправильно и недальновидно. Ведь молодые кадры ― это креативные идеи и новый виток в развитии компании. Зачастую эти ребята видят ситуацию по-своему, и их нестандартные решения бываю более выигрышными, чем те, которые предлагаются опытными специалистами. Вот именно поэтому «Кусум Фарм» поддерживает связи с профильными университетами.

Студентам последних курсов мы предоставляем возможность пройти у нас преддипломную практику. Это дает возможность будущим специалистам увидеть, насколько полученные теоретические знания применимы на практике.

О критериях приема на работу выпускников вузов

Самое главное, что должны иметь выпускники – это фундаментальные теоретические знания по профильным дисциплинам. Мы прекрасно понимаем, что практического опыта работы у них нет, и компания готова учить, вкладывать деньги в развитие молодого специалиста. Но если недавний студент, проучившись пять-шесть лет в университете, не может ответить на ключевые вопросы по своей специальности – такого претендента мы на работу не возьмем.

В среднем где-то 30% кандидатов не проходит собеседование. Дело в том, что компания работает по высоким стандартам качества, и мы просто не имеем права доверять производство лекарств неквалифицированным сотрудникам.

О специалистах, которые нужны сегодня

В связи с расширением производственных мощностей и увеличением количества выпускаемой продукции сейчас нам необходимы специалисты: инженер-технолог фармацевтических препаратов, провизор, контролер продукции медицинского назначения в процессе производства, химик-аналитик, аппаратчик смешивания. Более детальную информацию о квалификационных требованиях и условиях работы вы можете получить на сайтах: rabota.ua, Work.ua, где размещены наши вакансии.

Резюме присылайте на адрес электронной почты: info@kusumpharm.com; dudchenko.o@kusumpharm.com

Для уточнения какой-либо информации по вопросам трудоустройства с нами можно связаться по телефону: 77-46-10