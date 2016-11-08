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Як дізнатись про наявність лікарських засобів у лікарні?

Частина з податків, що сплачує кожен українець, йде на фінансування охорони здоров'я і зокрема на закупівлю ліків.

Коли громадянин стає пацієнтом, він сам починає потребувати медичної допомоги та лікарських засобів, які він розраховує отримати у межах державних гарантій. Це одна з моделей фінансування охорони здоров’я, яка використовується у частині країн Європейського союзу, зокрема в Польщі та Великобританії. 

В Україні така саме модель фінансування охорони здоров’я. Тому давайте розберемося, як отримати безкоштовні лікарські засоби при потраплянні до лікарні.

Для розуміння цифр. Загальний об'єм фармацевтичного ринку України в 2017 році склав близько 63 млрд. грн. З них ліків на 5,9 млрд. грн.. було закуплено Міністерством охорони здоров’я, на 4,3 млрд. грн. - державними та комунальними медичними закладами, на 53,6  млрд. - через аптеки. З останньої суми частину у розмірі 1,72 млрд грн компенсувала держава у рамках програми “Доступні ліки”.  Додатково держава компенсувала покупку інсулінів на суму 339 млн. грн. 

Таким чином щонайменше 11 млрд. грн.. платників податків витрачається на закупівлю лікарських засобів та відшкодування їх вартості. Хтось скаже - це ж менше п’ятої частини фармацевтичного ринку. Так, але треба врахувати, що аптечні продажі також включають у себе ліки з сумнівною терапевтичною ефективністю (зокрема, гомеопатію, фітотерапію тощо) та витрати, які були здійснені без клінічної потреби (наприклад, самолікування антибіотиками та ферментними препаратами). Тому можна говорити, що держава покриває вартість близько третини реально потрібних ліків.  Цього звісно не достатньо, але ліки все одно купуються, тому давайте спробуємо розібратись, як дізнатись про їх наявність.

Відповідно наказу МОЗ №509 лікарні мають щотижнево розміщувати інформацію про залишки ліків та медвиробів на сайтах обласних департаментів охорони здоров’я. Для зручності можна використовувати ресурси www.eliky.in.ua та www.liky.ua, на яких розміщується зведена інформація по регіонам, що приєднались до ініціативи.

На випадок відсутності інформації на вищезазначених ресурсах або її неактуальності через давність розміщення пацієнт може зробити запит на публічну інформацію.

Для зручності можна використовувати ресурс Доступ до правди. До інформації про залишки ліків не може бути обмежено доступ, адже вони були придбані за бюджетні кошти. Загалом публікація інформації про наявність ліків у лікарні допоможе зняти безліч корупційних схем, які існували донині у лікарнях та допоможе пацієнту краще планувати бюджет свого лікування, розуміючи, що лікарня має частину ліків, за які не потрібно платити. 

Віктор Бобиренко

Общество Лекарства Медицина
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