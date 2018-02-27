Явка к доктору и патриотический пароль Мэр Сум выбрал врача

В то время как абсолютное большинство горожан еще не сделали это, городской голова Александр Лысенко личным примером показал, как надо подписывать декларацию с врачом.

По состоянию на cередину июля декларацию с врачом в Сумах подписали всего 14 тыс. человек (около 5% жителей города).

Деньги пришли за пациентом

На сайте горсовета в разделе главных новостей выложен 6-минутный ролик, где мэр вместе с супругой посещают медучреждение, общаются с выбранным врачом и проходят процедуру регистрации в электронной системе здоровья. Не обошлось без курьеза. Работники медучреждения, вносившие данные А.Лысенко в электронную систему, предложили назвать пароль (чтобы по кодовому слову не менее чем из шести букв можно было найти пациента в случае сбоя системы). Мэр задумался: «Надо же такое слово, чтобы не забыть его»… Пауза затянулась. «Украина» - подсказала мэру медработница. «Да, Украина», - согласился А.Лысенко, обрадовавшись подсказке.

- Призываю сумчан скорее выбрать своего врача. От этого зависит дальнейшее функционирование первичного звена, ведь меняется система его финансирования. Медики будут получать заработную плату в зависимости от того, сколько пациентов подписали с ними декларации, - отмечает Александр Лысенко.

За день до появления видеоролика, на пресс-конференции 9 июля, начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко тоже говорил об этом: «Если хотя бы половина населения подписывает декларации с врачами, учреждение увеличивает финансирование в два раза. Это возможность увеличить зарплату медикам, улучшить оснащение первичного звена, приобрести современное оборудование».

Деньги ушли за «пациентом»

В связи с этим оценить такое образцово-показательное видеовыступление мэра сумчане могут двояко. С одной стороны, наглядная агитация «Делай, как я!» возможно, ускорит вялый процесс подписания деклараций в городе. А с другой?.. Ведь у многих до сих пор нет такой возможности, потому что городские власти не успели подготовить Центр первичной медико-санитарной помощи №2. А это все амбулатории Заречного района. Сначала чиновники обещали на июнь. Теперь, не называя сроков, обещают сообщить на сайте горсовета и через СМИ, «как только появится такая возможность». Конечно, никто не запрещает жителю Заречного района подписать декларацию с врачом в Ковпаковском районе (да хоть с киевским или харьковским) - привязки к месту жительства или регистрации нет. Но, как показывает практика, большинство идет к врачу «первички», который ближе. Кстати, семья мэра тоже выбрала своего прежнего доктора. Да и государственные деньги, которые не «идут за пациентом» в амбулатории Заречного района, городу не помешали бы. Однако Центр №2 до сих пор в ожидании лицензии.

- В Сумах еще в 2013 году было принято решение о создании четырех Центров первичной медико-санитарной помощи (произошло отделение первичного звена медпомощи от вторичного), - объяснила и.о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Елена Чумаченко. - Но так получилось, что был создан и зарегистрирован лишь один - Центр №3, который функционировал с 1 января 2014 года. С этим учреждением у нас было меньше проблем. Мы его преобразовали, приняв в феврале этого года решение горсовета, в коммунальное некоммерческое предприятие – Центр первичной медико-санитарной помощи №1. В структуру данного учреждения мы ввели оказывающие первичную медпомощь подразделения первой, четвертой и детской горбольниц.

По второму учреждению тоже в феврале этого года было принято решение горсовета о создании нового Центра первичной медико-санитарной помощи №2. Организационно-правовая форма этого учреждения - тоже коммунальное некоммерческое предприятие, в структуру которого войдут подразделения первой, пятой и детской горбольниц. Оба учреждения уже зарегистрированы как коммунальные некоммерческие предприятия. Только у первого центра, т.к. он шел путем преобразования, лицензия на медицинскую практику является действующей, поэтому оно оказывает медпомощь и подписывает декларации с населением. Второй Центр зарегистрирован, но, чтобы функционировать как учреждение первичного звена, он должен получить лицензию на медицинскую практику. Документы в МОЗ уже отправлены, и мы ждем лицензию. Как только она будет, структурные подразделения перечисленных лечебных учреждений будут переведены и врачи начнут процедуру заключения деклараций.

Е.Чумаченко отметила, что из городской казны выделены дополнительные средства на улучшение материально-технической базы лечебных учреждений, оказывающих первичную медпомощь, чтобы довести их до соответствия требованиям МОЗ. А также на обеспечение каждого рабочего места врача компьютерной техникой. Все лечебные учреждения Сум зарегистрированы в электронной системе здравоохранения eHealth.

Где можно выбирать врача

Сегодня жители Сум могут подписать декларации с врачами, работающими в Центре №1. В нем девять амбулаторий, расположенных по адресу:

- ул. Ильинская (там же и офис Центра №1, бывшая поликлиника №3);

- ул. 20 лет Победы (в помещении бывшей поликлиники №1);

- ул. Анищенко (в помещении бывшего отделения детской поликлиники и амбулатории семейной медицины горбольницы №1);

- ул. Труда (в бывших поликлинических отделениях детской и четвертой горбольницы);

- ул. Ковпака (бывшая поликлиника №4).

- Врачи этих амбулаторий уже начали процедуру подписания деклараций. Ждем лицензию по второму Центру. Как только ее получим, к подписанию деклараций присоединится другая часть города. Разделение при создании двух Центров на Ковпаковский и Заречный районы условно, т.к. сегодня свободный выбор врача, независимо от места регистрации или проживания. Вы выбираете врача, которому доверяете, в каком бы учреждении он ни работал, даже в частном, - говорит Е.Чумаченко. - Если вы уже выбрали врача из Центра №2, который из-за отсутствия лицензии пока не присоединился к процедуре подписания деклараций, вы можете сообщить ему о своем желании подписать с ним декларацию. Врачи уже для себя формируют списки будущих пациентов. Можно попросить, чтобы врач сообщил вам о начале процедуры подписания. Мы, в свою очередь, будем информировать через сайт горсовета и в СМИ.

Информацию о врачах, с которыми можно подписать декларацию, можно получить на странице отдела здравоохранения. Также стоит обратить внимание на информационные уголки в амбулаториях, где проходит подписание деклараций.

- Всем, независимо от того, подписал человек декларацию с врачом или нет, абсолютно всем будет предоставлена качественная медицинская помощь, - заверил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко, обращаясь к жителям области. – Медицинская помощь как оказывалась, так и будет оказываться, она никак не ухудшится. Если врач, с которым подписана декларация, не нравится, можно тут же пойти к другому врачу и подписать новую декларацию. При этом предыдущая аннулируется автоматически.

По словам С.Бутенко, в Сумах нет недостатка кадров в первичном звене, в то время как по области дефицит - 40 %. Однако откладывать с выбором врача не стоит - первые смогут выбрать более опытных, успешных и профессиональных.

- По нормативам, 80 процентов обратившихся в первичное звено пациентов должны завершить лечение именно там. И только 20 % при потребности направляются на второй или третий уровень медицинской помощи – специализированный или высокоспециализированный. В соответствии с внесенными в этом году изменениями в законодательство, на вторичный и третичный уровень пациент будет попадать только по направлению своего врача первичного звена, - объяснил С.Бутенко.