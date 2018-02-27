Явка к доктору и патриотический пароль

В то время как абсолютное большинство горожан еще не сделали это, городской голова Александр Лысенко личным примером показал, как надо подписывать декларацию с врачом.
По состоянию на cередину июля декларацию с врачом в Сумах подписали всего 14 тыс. человек (около 5% жителей города).
На сайте горсовета в разделе главных новостей выложен 6-минутный ролик, где мэр вместе с супругой посещают медучреждение, общаются с выбранным врачом и проходят процедуру регистрации в электронной системе здоровья. Не обошлось без курьеза. Работники медучреждения, вносившие данные А.Лысенко в электронную систему, предложили назвать пароль (чтобы по кодовому слову не менее чем из шести букв можно было найти пациента в случае сбоя системы). Мэр задумался: «Надо же такое слово, чтобы не забыть его»… Пауза затянулась. «Украина» - подсказала мэру медработница. «Да, Украина», - согласился А.Лысенко, обрадовавшись подсказке.
- Призываю сумчан скорее выбрать своего врача. От этого зависит дальнейшее функционирование первичного звена, ведь меняется система его финансирования. Медики будут получать заработную плату в зависимости от того, сколько пациентов подписали с ними декларации, - отмечает Александр Лысенко.
За день до появления видеоролика, на пресс-конференции 9 июля, начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко тоже говорил об этом: «Если хотя бы половина населения подписывает декларации с врачами, учреждение увеличивает финансирование в два раза. Это возможность увеличить зарплату медикам, улучшить оснащение первичного звена, приобрести современное оборудование».
В связи с этим оценить такое образцово-показательное видеовыступление мэра сумчане могут двояко. С одной стороны, наглядная агитация «Делай, как я!» возможно, ускорит вялый процесс подписания деклараций в городе. А с другой?.. Ведь у многих до сих пор нет такой возможности, потому что городские власти не успели подготовить Центр первичной медико-санитарной помощи №2. А это все амбулатории Заречного района. Сначала чиновники обещали на июнь. Теперь, не называя сроков, обещают сообщить на сайте горсовета и через СМИ, «как только появится такая возможность». Конечно, никто не запрещает жителю Заречного района подписать декларацию с врачом в Ковпаковском районе (да хоть с киевским или харьковским) - привязки к месту жительства или регистрации нет. Но, как показывает практика, большинство идет к врачу «первички», который ближе. Кстати, семья мэра тоже выбрала своего прежнего доктора. Да и государственные деньги, которые не «идут за пациентом» в амбулатории Заречного района, городу не помешали бы. Однако Центр №2 до сих пор в ожидании лицензии.
- В Сумах еще в 2013 году было принято решение о создании четырех Центров первичной медико-санитарной помощи (произошло отделение первичного звена медпомощи от вторичного), - объяснила и.о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Елена Чумаченко. - Но так получилось, что был создан и зарегистрирован лишь один - Центр №3, который функционировал с 1 января 2014 года. С этим учреждением у нас было меньше проблем. Мы его преобразовали, приняв в феврале этого года решение горсовета, в коммунальное некоммерческое предприятие – Центр первичной медико-санитарной помощи №1. В структуру данного учреждения мы ввели оказывающие первичную медпомощь подразделения первой, четвертой и детской горбольниц.
По второму учреждению тоже в феврале этого года было принято решение горсовета о создании нового Центра первичной медико-санитарной помощи №2. Организационно-правовая форма этого учреждения - тоже коммунальное некоммерческое предприятие, в структуру которого войдут подразделения первой, пятой и детской горбольниц. Оба учреждения уже зарегистрированы как коммунальные некоммерческие предприятия. Только у первого центра, т.к. он шел путем преобразования, лицензия на медицинскую практику является действующей, поэтому оно оказывает медпомощь и подписывает декларации с населением. Второй Центр зарегистрирован, но, чтобы функционировать как учреждение первичного звена, он должен получить лицензию на медицинскую практику. Документы в МОЗ уже отправлены, и мы ждем лицензию. Как только она будет, структурные подразделения перечисленных лечебных учреждений будут переведены и врачи начнут процедуру заключения деклараций.
Е.Чумаченко отметила, что из городской казны выделены дополнительные средства на улучшение материально-технической базы лечебных учреждений, оказывающих первичную медпомощь, чтобы довести их до соответствия требованиям МОЗ. А также на обеспечение каждого рабочего места врача компьютерной техникой. Все лечебные учреждения Сум зарегистрированы в электронной системе здравоохранения eHealth.
Сегодня жители Сум могут подписать декларации с врачами, работающими в Центре №1. В нем девять амбулаторий, расположенных по адресу:
- ул. Ильинская (там же и офис Центра №1, бывшая поликлиника №3);
- ул. 20 лет Победы (в помещении бывшей поликлиники №1);
- ул. Анищенко (в помещении бывшего отделения детской поликлиники и амбулатории семейной медицины горбольницы №1);
- ул. Труда (в бывших поликлинических отделениях детской и четвертой горбольницы);
- ул. Ковпака (бывшая поликлиника №4).
- Врачи этих амбулаторий уже начали процедуру подписания деклараций. Ждем лицензию по второму Центру. Как только ее получим, к подписанию деклараций присоединится другая часть города. Разделение при создании двух Центров на Ковпаковский и Заречный районы условно, т.к. сегодня свободный выбор врача, независимо от места регистрации или проживания. Вы выбираете врача, которому доверяете, в каком бы учреждении он ни работал, даже в частном, - говорит Е.Чумаченко. - Если вы уже выбрали врача из Центра №2, который из-за отсутствия лицензии пока не присоединился к процедуре подписания деклараций, вы можете сообщить ему о своем желании подписать с ним декларацию. Врачи уже для себя формируют списки будущих пациентов. Можно попросить, чтобы врач сообщил вам о начале процедуры подписания. Мы, в свою очередь, будем информировать через сайт горсовета и в СМИ.
Информацию о врачах, с которыми можно подписать декларацию, можно получить на странице отдела здравоохранения. Также стоит обратить внимание на информационные уголки в амбулаториях, где проходит подписание деклараций.
- Всем, независимо от того, подписал человек декларацию с врачом или нет, абсолютно всем будет предоставлена качественная медицинская помощь, - заверил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко, обращаясь к жителям области. – Медицинская помощь как оказывалась, так и будет оказываться, она никак не ухудшится. Если врач, с которым подписана декларация, не нравится, можно тут же пойти к другому врачу и подписать новую декларацию. При этом предыдущая аннулируется автоматически.
По словам С.Бутенко, в Сумах нет недостатка кадров в первичном звене, в то время как по области дефицит - 40 %. Однако откладывать с выбором врача не стоит - первые смогут выбрать более опытных, успешных и профессиональных.
- По нормативам, 80 процентов обратившихся в первичное звено пациентов должны завершить лечение именно там. И только 20 % при потребности направляются на второй или третий уровень медицинской помощи – специализированный или высокоспециализированный. В соответствии с внесенными в этом году изменениями в законодательство, на вторичный и третичный уровень пациент будет попадать только по направлению своего врача первичного звена, - объяснил С.Бутенко.
Областной показатель – больше 150 тыс. подписанных деклараций (около 14%). В то время как в целом по стране с выбором врача определилась треть населения. По данным Минздрава, 152 медицинских учреждения уже получили деньги за обслуживание пациентов по новой модели финансирования. Из них 140 - коммунальные учреждения в 20 областях Украины и Киеве. К примеру, 28 медучреждений в столице получили больше 84 млн грн. Среди областей больше всего денег от Нацслужбы здоровья за пациентов получили наши соседи - Полтавская область (16 учреждений - 28 млн грн). Сумская область – ноль!
Только одно учреждение – Кролевецкая частная больница ООО "Мій лікар" - успело в первую волну (до 1 июля) заключить договор с Национальной службой здоровья, что дает возможность финансироваться из госбюджета по новому принципу «деньги идут за пациентом». В Украине таковых всего около 150. Вторая волна – до 1 октября. Главный шаг к подписанию договора - оснастить учреждения «первички» в соответствии с табелем МОЗ, в том числе компьютерной техникой и Интернетом.
Как объяснил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко, 2018 год переходный, первое полугодие медучреждения финансировались через государственные субвенции. Во втором полугодии для учреждений первичной медпомощи (бывшая поликлиническая служба) существует двоякий порядок финансирования. Кто не перестроился в первую волну - по-старому. А кто выполнил ряд требований нового законодательства и заключил договор с Национальной службой здоровья, государственные средства получают по принципу «деньги идут за пациентом».
До конца года вся «первичка» должна пройти этот путь, иначе с начала 2019 года государственных денег в виде субвенции не будет и обеспечение населения первичной медицинской помощью целиком ляжет на бюджеты громад (в том числе и зарплата работникам).
- Это проблема, потому что далеко не всем бюджетам это под силу. Чтобы реформа осуществилась, надо пройти несколько шагов: медики должны зарегистрироваться в электронной системе eHealth, - рассказывает С.Бутенко. - Врачи и учреждения первичного звена уже зарегистрированы. Следующие шаги – исключительно компетенция органов местного самоуправления. А именно, основное условие заключения договора с Национальным агентством здоровья - переход учреждения здравоохранения в коммунальное некоммерческое предприятие. Решение принимает исключительно орган местного самоуправления. Второе условие – соответствие табелю оснащения. В прошлом году из областного бюджета было выделено почти 11 млн грн на обновление материально-технической базы «первички».
Теперь, когда 50 процентов доходов остается в органах местного самоуправления, это не проблема. Об оснащении амбулатории должны думать органы местного самоуправления, если они хотят, чтобы на их территории работал врач и обслуживал население.
В законе о местном самоуправлении четко обозначено: организацию предоставления медицинской помощи на территории организовывает и отвечает руководитель органа местного самоуправления.
С.Бутенко считает, что Сумская область на низком уровне по количеству подписанных деклараций между врачами и пациентами не по вине медиков. По степени готовности медучреждений можно судить о работе органов местного самоуправления.
- По данным института стратегических исследований МОЗ, в рейтинге областей по качественным показателям здравоохранения Сумская область в позапрошлом году занимала второе место. В прошлом году было третье место, - отметил руководитель здравоохранения области, после чего привел данные о количестве подписанных деклараций: Ромны – ноль, Конотоп - около 129 (0,1% количества жителей), Шостка – 3950 (5%)… В Сумах (по численности населения это треть области) тоже всего 5%.
- Больше всего обращений в управление поступает от жителей города Сумы, - отметил С.Бутенко. - В Сумах проводится колоссальная работа, и в ближайшее время ситуация изменится.
Кролевецька приватна лікарня ТОВ "Мій лікар" стала одним із 12 перших приватних закладів в Україні, які уклали договір із Національною...
Как подписать декларацию с врачом в Сумах?...
Сумчане могут подписать декларацию с врачом только в одном учреждении. Второй Центр, как минимум, до июня не готов ни юридически,...
Поликлиники отделили от больниц и объединили в два коммунальных некоммерческих предприятия...
В Центре экстренной медицины Сумской области заявили несогласие с реформой «скорой» и призвали голосовать за электронную петицию «Против разрушения системы...