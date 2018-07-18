Пожежна безпека лісів Сумщини Як проводиться захист лісів від пожеж в Сумському районі працівниками ДП «Сумський лісгосп». Протипожежні рейди. Правила поведінки в лісі для попередження пожеж. Адміністративна та кримінальна відповідальність за їх порушення.

На Сумщині багато лісів, де містяни полюбляють відпочивати влітку. Спекотні дні приводять до посух, які разом з недотриманням правил пожежної безпеки та легковажністю відпочиваючих стають причинами лісових пожеж.

Проблема охорони лісів від пожеж останнім часов гостра майже для всіх регіонів України. В лісах нашої області в посушливі роки трапляється по 200 лісових пожеж на площі 190га. Період пожежної небезпеки триває з квітня до жовтень (включно).

Для захисту від вогню, для виявлення і гасіння лісових пожеж в державних лісах працює спеціалізована служба з працівників державної лісової охорони. Більшість лісів Сумського району – це державні ліси, якими опікується Державне підприємство «Сумське лісове господарство».

На сьогоднішній день на підприємстві функціонує одна лісопожежна станція першого рівня, розміщена на центральній садибі та чотири в підрозділах (у кожному лісництві). В арсеналі лісової охорони для боротьби з вогнем 2 пожежні машини, 3 цистерни з мотопомпами, 8 тракторів з плугами, 30 ранцевих вогнегасників та більше 300 одиниць ручного немеханізованого інструменту. Для оперативного виявлення осередків загорання працює система відеонагляду за лісовими масивами, а також проводять спостереження за допомогою квадрокоптера.

Протипожежні профілактичні рейди

Лісівники захищають насадження від пожеж за допомогою мінералізованих смуг та протипожежних розривів, вони очищають лісові масиви від захаращень. В цьому році зроблено 13км нових та поновлено 484км мінералізованих смуг. Найбільша увага приділяється лісам, прилеглим до населених пунктів, біля повітряних ліній електропередач, нафто- та газопроводів.

Одним з більш дієвих заходів для не допущення пожеж у лісових масивах, торфовищах і с/г угіддях, забезпечення безпеки відпочиваючих, попередження лісових пожеж, локалізації їх поширення та створення умов для успішного гасіння виступають попереджувальні рейди. На Сумщині організовано постійне патрулювання спеціальними бригадами для виявлення та притягнення порушників пожежної безпеки до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

У зв’язку зі спекою та продовженням пожежонебезпечного періоду працівники ДП «Сумський лісгосп» проводять профілактичні рейди в містах відпочинку людей в лісах та біля річки Псел. З початку року вже здійснено 120 рейдів.

Рейдові бригади складаються з інженерів охорони та захисту лісу з лісгоспу, а також представників лісової охорони з підрозділів. Вони розмовляють з відпочиваючими щодо не порушення вимог пожежної безпеки та роз’яснюють правила поведінки у лісі.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій з вогнем спеціалісти інструктують, як діяти в таких випадках. Під час патрулювання працівники лісгоспу також займаються попередженням та виявленням незаконних рубок. В результаті рейдів цього року виявлено 13 незаконних рубок (з них матеріали по 8-ми передано до ОВС) та 11 випадків порушення правил поведінки в лісі.

В їх числі 6 ситуацій, пов’язаних з засміченням лісів, 5 – порушень правил пожежної безпеки (5 осіб за це притягнуто до відповідальності). За цей час сталася лише одна низова пожежа – згоріла лісова підстілка на площі 0,4га (без збитків, дерева залишились неушкодженими).

Протипожежні правила поведінки на природі

Перебуваючи в лісі, всі зобов’язані виконувати правила пожежної безпеки. Дорослі повинні виховувати у дітей обережне поводження з вогнем. У випадку виникнення лісової пожежі потрібно зателефонувати на 101 та у лісогосподарське підприємство за тел. (0542) 61-60-34.

Правила пожежної безпеки в лісі:

• перед розведенням багаття необхідно розчистити місце, а наприкінці відпочинку – загасити вогнище та засипати землею (чи залити водою);

• забороняється розводити багаття ближче ніж за 50м до хвойного та за 25м до листяного лісу, і поблизу торф’яників;

• розведене вогнище не можна залишати без нагляду;

• після відпочинку важливо прибрати, бо залишені на сонячній галявині скляні пляшки чи їх уламки, фокусуючи сонячне проміння, можуть стати запалювальними лінзами і викликати пожежу;

• якщо сталося загоряння лісової підстилки чи сухої трави, слід спробувати самотужки загасити його водою, піском чи ґрунтом. Якщо це не вдається, терміново необхідно викликати Службу порятунку за номером «101».

В спеку під час пожежонебезпечного періоду (з квітня по жовтень) в лісовій місцевості забороняється:

- розведення багать; - в’їзд на територію лісфонду на транспортних засобах; - палити, кидати непогашені сірники, недопалки;

- залишати ганчір’я, просочене бензином, гасом, мастилом чи іншими горючими речовинами; - заправляти паливні баки під час роботи двигуна;

- випалювати траву та рослинні рештки на землях лісфонду, с/г угіддях та на земельних ділянках, що примикають до лісу.

При найвищому 5-му класі пожежної небезпеки обмежується доступ населення до хвойних лісів.

Адміністративна та кримінальна відповідальність

Порушення протипожежних правил в лісі тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, а саме:

- за порушення правил накладається штраф на громадян в розмірі 85 – 255 грн, на посадових осіб – 255 – 850 грн;

- за знищення/пошкодження лісу внаслідок пожежі штраф на громадян – 255 – 850 грн, на посадових осіб – 595 – 1020 грн;

- самовільне спалювання рослинності або її залишків передбачає штраф на громадян 170 – 340 грн, на посадових осіб – 850 – 1190 грн. Ці дії в природно-заповідних місцях ведуть до штрафу громадян 340 – 680 грн, на посадових осіб – 1190 – 1700 грн.

Крім того, ст. 245 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків вогнем чи іншим загально-небезпечним способом.

Винні особи караються штрафом у розмірі 5100 – 8500 грн або обмеженням/позбавленням волі на строк 2 – 5 років. Якщо ці дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші посилюючі наслідки, вони караються позбавленням волі на строк 5 – 10 років.

Лісівники закликають сумчан, проводячи дозвілля у лісовій та парковій зоні, не забувати дотримуватися вимог пожежної безпеки! Пам’ятайте: порушення протипожежних правил несе загрозу навколишньому середовищу та може привести до значних матеріальних збитків, шкоди життю та здоров’ю людей!

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