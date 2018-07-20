20 миллионов на тротуары, но не на подходы к школам В прошлом году мэр Сум объявил 2018 год годом тротуаров в городе.

Если в прошлом году на ремонт тротуаров было выделено около 10 миллионов, то в этом, по утверждению мэра, уже 20.

Петропавловская и неудобные остановки

Более 6 млн грн планируется потратить на ремонт тротуаров по ул. Петропавловская. На прошлой неделе мэр лично проверил качество выполненных работ и остался недоволен. Особенно спусками с тротуаров, а именно тем, что, опуская бордюры, подрядчик – ООО «Роад контракшн» - повердил асфальтное покрытие дорог и не спешит устранять повреждения.

- Скажите им, - обратился мэр к директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко, который выступил заказчиком работ, - что не заплатим, пока не устранят все недостатки. Так не должно быть.

Что интересно: в прошлом году эта же компания делала тротуары с велодорожками на ул. Прокофьева. Там зазоры между тротуарами и нормальным асфальтом составляют до 20-30 см - и ничего, заплатили. Доделывать никто не собирается…

Также здесь заодно меняют остановки. Как оказалось, меняют не только сами остановочные комплексы, но и их расположение.

- Так указала патрульная полиция. Ведь общественный транспорт должен останавливаться не ближе 30 м от пешеходного перехода, - оправдывался Г.Яременко, отвечая на замечания как мэра, так и простых жиетлей, подошедших пожаловаться.

Остановку «Ул. Алексея Береста» возле школы № 4 сдвинули метров на 50 в сторону от центра города, удалив ее еще больше от предыдущей («ЦУМ»). Теперь, судя по гугл-картам, расстояние между ними почти 700 м. Хотя по нормам, как утверждал начальник транспортного отдела Сергей Яковенко, при многоэтажной застройке должно быть 300-600 м (здесь именно такая застройка).

Практически напротив от нее остановка «Магазин «Океан», которую также сместили, но от нее до предыдущей («Ул. Перекопская») менее 300 м. Следующая же, «Стройколледж», расположена более чем в 600 м. Именно на это пожаловались мэру горожане. Он обещал подумать над тем, чтобы разместить еще одну остановку между «Океаном» и стройколледжем или перенести ее от «Океана» к «Сумстрою» (расстояние между ними около 150 м). Тем не менее на сегодня каркас остановки уже стоит.

Ставят здесь прозрачные стеклянные остановки, которые так не нравятся людям, особенно пожилым сумчанам, которым приходится подолгу ждать коммунального транспорта на солнцепеке. Мэр дал поручение подумать над поклейкой пленки на стенки остановок, чтобы они стали не столь прозрачными.

Также сумчане высказались против того, чтобы остановка стояла прямо посреди нового тротуара, мешая прохожим, а не пассажирам, ждущим транспорт. Кроме того, выяснилось, что здесь также делают и велодорожку (правда, выделена она не очень внятно и проходит непосредственно между остановкой и дорогой).

Что касается тротуаров и укладки плитки, то ее уже уложили 2000 кв. м из 7000 запланированных, потратив почти 2 млн из 6,1 млн выделенных.

200 тысяч на работы возле Воскресенского собора

1 августа в Сумах началось благоустройство тротуаров вокруг Свято-Воскресенского собора.

Как сообщил первый заммэра Сум Владимир Войтенко, клинкерную плитку для этих целей предоставило ООО «Керамейя», а работы финансируются за счет горбюджета. Всего потратят 199 тыс. грн. Работы выполняет ООО «Зенит-брук», которое делает в Сумах «евродворы». Планируется завершить укладку плитки до Дня Независимости.

Детские сады, школы, больницы – без тротуаров

Во время обоих брифингов журналисты задавали вопрос о подходных путях к социальным объектам – школам, детсадам и больницам.

- В этом году вы запланировали сделать более сотни «евродворов», в Сумах же 30 школ, 40 детсадов и 10 больниц. Когда же они дождутся европлитки? – был задан вопрос.

- А вы правы - нужно что-то решать, - ответил мэр на брифинге на ул. Петропавловская.

- Нужно вспомнить об этом на аппаратном совещании, - вторил ему первый заммэра во время пресс-конференции возле Воскресенского собора, но не вспомнил.

Напомним: каждое лето мэр вспоминает о том, что нужно сделать подходы к школам, детсадам и т.д., и каждое лето по чуть-чуть что-то делалось. А в этом году об этом почему-то забыли. Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко только виновато улыбался, когда его спросили об этом…