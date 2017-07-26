Сумские вузы назвали самые популярные специальности «Филология», «Стоматология», «Компьютерные науки» - в СумГУ; «Дошкольное образование», «Среднее образование» (филология, физкультура и спорт), «Специальное образование» - в педуниверситете; «Ветеринарная медицина», «Экология», «Агрономия», «Садово-парковое хозяйство», «Архитектура и строительство» - в СНАУ.

Распределение мест государственного и регионального заказа состоялось 1 августа. В соответствии с правилами приема, рекомендованные к зачислению на бюджетные места должны были подать в приемные комиссии оригиналы документов не позднее 6 августа 18:00. Кто не успел - рекомендация для поступления по госзаказу аннулируется. Зачисление должно быть осуществлено до 12:00. 7 августа Рекомендованные учится на коммерческих местах должны быть зачислены не позднее 30 сентября.

По данным СумГУ, количество абитуриентов, получивших рекомендацию для поступления по госзаказу на первый курс в Сумской государственный университет, выросло на 8% по сравнению с прошлым годом и составляет 582 человека. В частности увеличилось количество рекомендованных по специальностям «Филология», «Журналистика», «Менеджмент», «Право», «Прикладная механика», «Медицина», «Физическая терапия, эрготерапия» и др.

Наибольшим спросом у абитуриентов, желающих поступить на бюджетное место, в этом году пользуются «Филология», «Стоматология», «Компьютерные науки», «Физическая терапия, эрготерапия» (физическая реабилитация), «Прикладная механика».

Для тех, кто в рейтинговом списке оказался за чертой госзаказа, СумГУ предлагает платное обучение. К примеру, первый год обучения на самой дорогой в этом вузе специальности – «Стоматологии» - обойдется в 28500 грн, «Медицина» - 25300, «Физическая терапия, эрготерапия» (физическая реабилитация) – 14300, «Филология» (германские языки и литература, включая перевод) - 19200, «Журналистика» - 14600, «Экономика» - 16000, «Экология» – 14000, «Прикладная механика» - 13600, «Компьютерные науки» - 16400, «Среднее образование» (физика) - 12200.

По данным СГПУ, в этом году в вузе 314 мест государственного заказа. Самыми популярными специальностями стали «Дошкольное образование», «Среднее образование» (филологические науки, физкультура и спорт), «Специальное образование», «Туризм».

Коммерческие места педагогический университет предлагает значительно дешевле, чем СумГУ. Первый год обучения по специальности «Среднее образование» (иностранные языки) – 10400 грн, «Среднее образование» (украинский язык) – 10100, «Среднее образование» (физическая культура и спорт) – 10500, «Среднее образование» (физика, химия, информатика) - 9000; «Дошкольное образование» и «Специальное образование» - 10200, «Туризм» - 9000; «Философия», «Культурология», «Экономика» - 8600.

По данным СНАУ, в этом году в вузе 271 бюджетное место. Самыми популярными специальностями стали «Ветеринарная медицина», «Экология», «Агрономия», «Садово-парковое хозяйство», «Архитектура и строительство».

Первый год обучения на коммерческом месте в сумском агроуниверситете обойдется от 9800 грн. («Экология», «Агрономия») до 15000 грн – на юридическом факультете по специальности «Международные отношения». Пользующиеся спросом «Ветеринарная медицина» - 10800 грн, «Садово-парковое хозяйство – 10800, «Архитектура и строительство» - 10000.