Декларацию с врачом можно подписать во всех амбулаториях Сум У Центра первичной медико-санитарной помощи №1, который начал эту процедуру со 2 апреля, 25,5 тыс. подписанных деклараций. У Центра №2, который начал работу только 1 августа, – всего 1632.

Всего, по данным отдела здравоохранения Сумского горсовета, сумские врачи первичного звена уже подписали 27 тыс. деклараций с пациентами. Это говорит о том, что 10 процентов сумчан уже выбрали себе врача. При этом общеукраинский показатель в три раза выше: одна треть жителей страны уже определились с врачом первичного звена.

Вторая волна - наша

Заместитель мэра Максим Галицкий отмечает, что в последнее время в Сумах наблюдается стремительный рост заключения деклараций. Примером успешной работы чиновник называет амбулаторию №4 Центра №1 на ул. Анищенко.

- Нельзя сказать, что мы уже достигли результата, но уверенными шагами идем к финишной прямой, - отметил М.Галицкий. – Центр первичной медико-санитарной помощи №1 сформирован в полном объеме. Видится составление деклараций с пациентами. И на сегодняшний день заключено 25,5 тыс. деклараций в Первом центре. В Центре №2 в июле назначен руководитель – Алла Ивановна Ивженко. Центр получил лицензию на ведение медицинской практики. И с 1 августа в данное учреждение переведены врачи первичного звена коммунального учреждения «Сумская клиническая детская больница Св.Зинаиды», а также первой и пятой больницы. Начат процесс заключения деклараций с пациентами. На сегодняшний день это 1632 декларации.

М.Галицкий сообщил, что пакет документов уже подан в Национальную службу здоровья для заключения договоров: 25 июля документы были поданы Центром №1, 1 августа – Центром №2.

- Документы уже проверены специалистами Национальной службы здоровья. Недостатков не выявлено. Соответственно теперь мы ждем сообщения о намерении заключить с нами договор, – отметил М.Галицкий. – Т.е. фактически можно поздравить город Сумы с входом во вторую волну медицинской реформы.

Как стало известно 16 августа, оба сумских Центра первичной медико-санитарной помощи заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины.

М.Галицкий считает, что показателем успешного продвижения реформы является не количество заключенных деклараций, а договор на медобслуживание с Национальной службой здоровья. Именно после заключения такого договора декларации с пациентами получают финансовое выражение. С 1 октября первичное звено города должно перейти на финансирование Национальной службой здоровья. С октября врачи и пациенты почувствуют на себе улучшение.

Технику пока только обещают

На оснащение двух центров в соответствии с требованиями Минздрава из горбюджета было выделено 6,5 млн грн.

- Выделенные из бюджета деньги планируется потратить на информатизацию учреждений и приобретение медицинского оборудования, - рассказал заместитель начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Юрий Прядко. - В начале июля был объявлен ряд тендерных процедур по закупке медицинского оборудования и оснащению на сумму около 1 млн грн; на оргтехнику – больше 300 тыс. грн; для создания компьютерной локальной сети, обеспечения Интернетом каждого рабочего места врача и регистратора – ожидаемая стоимость больше 800 тыс. грн и на закупку компьютеров (154 нотбука и 30 компьютеров) - свыше 3 млн грн. По результатам проведенных торгов уже определены победители по всем закупкам, кроме компьютеров. Продолжаются организационные мероприятия, направленные на заключение договоров в кратчайшие сроки. Тендерная процедура по закупке компьютерной техники еще продолжается. До 15 августа – подача предложений, и сразу состоится аукцион. Т.е. в ближайшее время в этом направлении будет все решено.

Сейчас техники в Центрах не хватает. Для восполнения недостатка в компьютерах исполком передал 15 компьютеров, чтобы обеспечить хотя бы по одному компьютеру на каждую амбулаторию. Кроме того, врачам пришлось привлечь и свою личную технику.

- После завершения всех процедур, связанных с тендером, каждое рабочее место врача будет оснащено кмпьютерной техникой, подключено к информационной системе, - заверяет М.Галицкий.

Учитывая тот уровень оснащения, главврач Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Владимир Котков темпы подписания деклараций считает нормальными.

Главврач Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Анна Ивженко отметила, что начинать было трудно, т.к. второй сумской центр - чуть ли не единственный в Украине новосозданный. Около 100 врачей уже зарегистрированы в системе e-Health. Однако штат до сих пор не совсем сформирован: еще не хватает юристов, бухгалтеров и пр. К рабочим местам врачей еще не подведен Интернет.

Для того чтобы информировать как можно большее количество горожан о необходимости подписания декларации с врачом, 10 августа на улицах Соборной и Воскресенской заместитель городского головы Максим Галицкий, депутат горсовета Юлия Левченко, представители отдела здравоохранения и работник «Агентства промоции “Сумы”», переодетый в Супермена, раздавали информационные материалы о том, в каких именно лечебных учреждениях города можно заключить договор с врачом, как его выбрать и о том, что будет входить в обязанности доктора после того, как декларация с ним будет подписана.