Еспланада: пам’ятати заповіти тих, хто щось зробив для нашого рідного міста! Думка поважного архітектора щодо консультативного опитування мешканців прилеглих до еспланади мікрорайонів

В повідомленні Сумської міської ради про консультативне опитування мешканців мікрорайону, обмеженому вулицями Івана Сірка, Харківська та проспекту М. Лушпи, опублікованому в “ДС-експрес” №30 від 25.07.18, йдеться про долю найважливішої, поки що вільної від забудови території, практично в центрі міста, що згідно з генеральним планом розвитку і забудови міста має стати архітектурним, композиційним і культурно-громадським центром не лише лівобережжя, а і загальноміського центру, що історично склався вздовж правого берегу р. Псел.

Розроблена видатними, досвідченими архітекторами і науковцями містобудівна документація, детальний план території центральної частини Сум на площі 1600 га була розглянута і схвалена як профільними організаціями, так і населенням і депутатами всіх рівнів міста Суми.

Архітектурно-планувальна, об’ємно-просторова та функціонально-економічна структури еспланади, як основного елемента центру міста, не підлягає додатковому розгляду громадами прилеглих мікрорайонів, тому що в свій час проект еспланади в складі проекту центру Сум був схвалений в установленому законом порядку.

Прилеглі мікрорайони 7-”а” та 7-”б”, як і мікрорайони 8, 9, 10, 11 та 12 розроблялись детально в Сумах, узгоджувались і забудовувались згідно планам Сумської міської ради.

Слід зазначити, що в прилеглих до еспланади мікрорайонах 7-”а” та 7-”б”, крім житла, як і в інших вже давно реалізованих мікрорайонах, згідно норм, з урахуванням мешканців, споруди, що формують еспланаду, також були передбачені школи, дитячі садочки, інші обслуговуючі об’єкти. Але місцеві керівники, забудовники, за підтримки головних архітекторів міста, містобудівної ради, сприяли грубим порушенням законодавства, містобудівної документації і на відведених ділянках споруджувались не дитячі заклади, а багатоповерхівки з квартирами на продаж.

Постраждала і сама еспланада. Майдан між адмінбудинком Зарічного района мав бути завершенням еспланади перед озером Чеха з його парковою зоною. Несподівано на площі, відсікаючи вихід до озера, з’являються три звичайні багатоповерхівки, хоча місцеві зодчі знали, що неспроста там будувався будинок культури “Хімік”.

Недобудували, розвалили, та чі рівнозначну забудову головний архітектор міста запропонував на такій відповідальній території? Повне ігнорування унікальної містобудівної документації, а потім і фізичне її знищення відкрило шлях до вседозволеності в забудові.

Але інженерно-архітектурний комплекс - еспланада, що є частиною загальноміського центру і не є об’єктом мікрорайону, опікується беспосередньо міської радою і ні в якому разі не може вирішуватись її доля голосуванням мешканців одного з мікрорайонів міста.

Об’єднання мікрорайонів 7-”а” та 7-”б” в один мікрорайон в зазначених межах прилеглих вулиць є позитивним, оскільки дозволяє компенсувати, наприклад, дефіцит місць в дитячому закладі з одного боку еспланади на місця в іншому закладі з іншого боку.

Практично на стадії детального плану території всі питання, як по еспланаді, так і по мікрорайону, вирішені досить давно, при чому на високому професійному рівні.

Не дивлячись на хижацьке захоплення окремих земельних ділянок, як в мікрорайоні, так і на еспланаді, архітектор Біленко О.І., до речі чи не єдиний фахівець, що має вищу архітектурну освіту і з питань містобудування, розробив єдиний детальний план всього мікрорайону, врахувавши всі наявні втрати, зміни, на високому професійному рівні, на залишках землі відтворив головний задум минулих авторів проекту і навіть покращив його введенням силуетних та просторових компонентів, більш конкретного вирішення функцій різних рівнів еспланади, обособлення дворових територій.

Плідна робота з громадськістю мікрорайону практично зняла всі питання, навіть зі спортивними шкільними майданчиками та кількості місць в дитячих садочках.

Робота давно вже мала бути затверджена та допущена до реалізації. Але багато ще є “приверженцев уездного городка Сумы”.

Дивно, що багато таких є серед молодих депутатів міскради. Захаращуються зелені зони і забудовуються зелені берега річок і водоймищ, а от де повинен вирости новий суперсучасний комплекс центру нових Сум - краще, кажуть, тут парк створить, інші - про шашлики поряд з квартирою…

З повагою відносячись до громадських рад, іх пропозіцій щодо покращення життєвого середовища, слід пам’ятати заповіти тих, хто щось зробив для нашого рідного міста, а шо ти зробив щоб воно стало ще краще? А якщо комісію з питань життя мікрорайону і потрібно створювати, то головою її слід призначати поважну, авторитетну, фахову особу, бажано за професією будівельника.

Микола Ільченко, гол.архітектор м. Сумы (1967-1990 р.р.), гол.архітектор области (1992-1995 р.р.), лауреат премії Ради Міністрів СРСР за розробку і реалізацію генплана м. Суми