Вальники Сумського держлісгоспу - лідери змагань Багаторічною традицією стало проведення конкурсів професійної майстерності серед вальників лісу. Вперше на Сумщині змагання провели в 1998 році.

Професія вальника лісу з категорії небезпечних, вимагає спеціальних знань, вміння аналізувати ситуацію. Не дарма до валки допускаються лише спеціалісти найвищого шостого розряду.

Змагання – це не лише нагода продемонструвати свою майстерність, а й можливість отримати новий досвід.

Цього року обласні змагання вальників лісу проводились на базі Глухівського держлісгоспу. В них приймали участь тринадцять учасників в основній групі та сім в юніорській. До юніорів відносяться учасники віком до двадцяти чотирьох років.

Змагання проходили за міжнародними стандартами. Учасники демонстрували свою майстерність в наступних дисциплінах:

- звалювання дерева; - заміна ланцюга; - розпилювання колоди комбінованим різом; - точне розкряжування; - обрізка сучків.

Сумський держлісгосп на змаганнях представляли Віталій Сороколіт в основній групі та Ярослав Овсянников в групі юніорів.

Віталій працює старшим майстром на нижньому лісовому складі. В змаганнях вальників приймає участь вшосте. Минулого року він був другим. А цього разу став переможцем змагань, набравши у загальному заліку 1590 балів.

Ярослав Овсянніков – лісник Сумського лісництва. Це його перші подібні змагання і зразу високий результат: друге місце в загальному заліку з 1496 балами. Участі в конкурсі передували багатоденні тренування, детальний розбір та аналіз помилок. Керував підготовкою до змагань інжененер охорони праці лісгоспу Іван Поклонський.

В якості винагороди переможці та призери отримали традиційні подарункові вази та грошові премії. Крім того, від фірми «Штіль» переможцям вручили сучасні бензопили.

З високими досягненнями Віталія та Ярослава привітали директор лісгоспу Микола Володимирович Сороколіт та весь колектив підприємства.

Нових перемог! Так тримати!

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