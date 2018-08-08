Вальники Сумського держлісгоспу - лідери змагань

Професія вальника лісу з категорії небезпечних, вимагає спеціальних знань, вміння аналізувати ситуацію. Не дарма до валки допускаються лише спеціалісти найвищого шостого розряду.
Змагання – це не лише нагода продемонструвати свою майстерність, а й можливість отримати новий досвід.
Цього року обласні змагання вальників лісу проводились на базі Глухівського держлісгоспу. В них приймали участь тринадцять учасників в основній групі та сім в юніорській. До юніорів відносяться учасники віком до двадцяти чотирьох років.
Змагання проходили за міжнародними стандартами. Учасники демонстрували свою майстерність в наступних дисциплінах:
- звалювання дерева;
- заміна ланцюга;
- розпилювання колоди комбінованим різом;
- точне розкряжування;
- обрізка сучків.
Сумський держлісгосп на змаганнях представляли Віталій Сороколіт в основній групі та Ярослав Овсянников в групі юніорів.
Віталій працює старшим майстром на нижньому лісовому складі. В змаганнях вальників приймає участь вшосте. Минулого року він був другим. А цього разу став переможцем змагань, набравши у загальному заліку 1590 балів.
Ярослав Овсянніков – лісник Сумського лісництва. Це його перші подібні змагання і зразу високий результат: друге місце в загальному заліку з 1496 балами. Участі в конкурсі передували багатоденні тренування, детальний розбір та аналіз помилок. Керував підготовкою до змагань інжененер охорони праці лісгоспу Іван Поклонський.
В якості винагороди переможці та призери отримали традиційні подарункові вази та грошові премії. Крім того, від фірми «Штіль» переможцям вручили сучасні бензопили.
З високими досягненнями Віталія та Ярослава привітали директор лісгоспу Микола Володимирович Сороколіт та весь колектив підприємства.
Нових перемог! Так тримати!
®