Работа нашей мечты ®

Сегодня одной из наиболее развивающихся отраслей стала фармацевтическая, и это не только продажа препаратов, но и их производство. Недавно построенные в Украине заводы ― это предприятия, где самые современные мировые достижения фармацевтической индустрии сочетаются с заботой о людях. И забота эта не только о потребителях, которые получают эффективные лекарства по доступной цене, но и о сотрудниках, которые их производят. Здесь всегда своевременно выплачивается зарплата, существуют премии и бонусы, предоставляется полный социальный пакет и медицинская страховка, а также мотивационные поездки за границу.. Ну и конечно же, максимум внимания уделяется обучению: предлагается постоянно повышать уровень знаний и квалификацию, посещая тренинги и семинары, которые организовывает предприятие.
Примером такой компании может быть завод «Кусум-Фарм» в Сумах, где выпускаются аналоги многих зарубежных препаратов, которые по своему качеству и эффективности не уступают мировым брендам, что было доказано клиническими испытаниями. И заслуга в этом всех сотрудников завода, для которых работа настолько интересна и комфортна, что здесь трудятся даже семьями, как например Игорь и Наталья Довгаль.
«Узнав, что в нашем городе начали строить фармацевтическое предприятие, я твердо решил, что обязательно буду там работать. В июне 2008 года я устроился на завод «Кусум Фарм», и в этом году уже отмечаю свой первый юбилей ― 10 лет работы здесь, практически столько же, сколько и самому заводу.
С самого начала я принимал активное участие в его строительстве, и сейчас горжусь тем, что завод стал для многих местом, куда идут на работу с радостью. Сейчас я занимаю должность начальника фармацевтического склада. Работа эта нелегкая, очень ответственная, но в то же время интересная, требующая постоянного обучения. Но об этом позаботилось руководство: у нас регулярно проводятся семинары, тренинги, позволяющие повышать свой профессиональный уровень. К тому же, приятно, что заработная плата выплачивается всегда вовремя, что в наше время очень важно. Существует у нас и поощрительная система, есть медицинская страховка, ежегодно организовываются мотивационные поездки за границу.
Все это делается для того, чтобы работники развивались и хотели большего. Это очень важно, поскольку таким образом становятся успешными и люди, и предприятие. Свидетельство этому ― на нашем заводе люди работают семьями. Вот и моя жена пришла сюда через два года после меня. Возможно мы сможем начать на заводе даже свою династию».
«Знаете, мое первое образование, как это иногда случается, не оправдало надежд, но меня всегда интересовало, как производятся лекарства, и я решила получить новое ― в области фармации.
В то время в Сумах строился фармацевтический завод «Кусум Фарм», куда одним из первых устроился Игорь, мой муж. Он по профессии провизор. Возвращаясь каждый день с работы, он с таким увлечением рассказывал о ней, что я даже ему немного завидовала. Поэтому после окончания учебы не было никаких сомнений, куда идти работать. Устроившись на завод, я никогда об этом не пожалела. Сегодня я занимаю должность ведущего специалиста отдела обеспечения качества. В мои обязанности входит контроль процессов на производстве на разных стадиях.
Со времени прихода на завод прошло 8 лет, а моя работа мне не только не надоела, но и вызывает еще больший интерес. Ведь это так важно ― заниматься любимым делом, мы же именно на работе проводим большую часть своей жизни. А благодаря моей, у меня появилась возможность еще и путешествовать. Весной я побывала в Риме, а мой муж ― в Афинах. Это были мотивационные поездки, организованные руководством, очень приятно, когда твой труд оценивается еще и таким образом.
Что касается зарплаты, она выплачивается день в день, плюс ежеквартальные бонусы, медицинская страховка ― это все большие плюсы со стороны работодателя в наше время. Поэтому я точно могу сказать, что мой выбор работы оказался верным на все 100%».
«В Украине ― для украинцев!» ― так Раджив Гупта, генеральный директор и основатель фармацевтической компании ООО «Кусум Фарм», сформулировал слоган для своего предприятия еще на этапе строительства завода.
И как мы видим, на предприятии его придерживаются и сегодня.
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