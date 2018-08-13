Работа нашей мечты ® Иметь любимую, стабильную и высокооплачиваемую работу, где есть возможность развиваться как специалист и как личность ― мечта едва ли не каждого человека. Если вы нашли такую работу, то значит обрели уверенность в завтрашнем дне, стабильность и защищенность.

Сегодня одной из наиболее развивающихся отраслей стала фармацевтическая, и это не только продажа препаратов, но и их производство. Недавно построенные в Украине заводы ― это предприятия, где самые современные мировые достижения фармацевтической индустрии сочетаются с заботой о людях. И забота эта не только о потребителях, которые получают эффективные лекарства по доступной цене, но и о сотрудниках, которые их производят. Здесь всегда своевременно выплачивается зарплата, существуют премии и бонусы, предоставляется полный социальный пакет и медицинская страховка, а также мотивационные поездки за границу.. Ну и конечно же, максимум внимания уделяется обучению: предлагается постоянно повышать уровень знаний и квалификацию, посещая тренинги и семинары, которые организовывает предприятие.

Примером такой компании может быть завод «Кусум-Фарм» в Сумах, где выпускаются аналоги многих зарубежных препаратов, которые по своему качеству и эффективности не уступают мировым брендам, что было доказано клиническими испытаниями. И заслуга в этом всех сотрудников завода, для которых работа настолько интересна и комфортна, что здесь трудятся даже семьями, как например Игорь и Наталья Довгаль.

Игорь Довгаль:

«Узнав, что в нашем городе начали строить фармацевтическое предприятие, я твердо решил, что обязательно буду там работать. В июне 2008 года я устроился на завод «Кусум Фарм», и в этом году уже отмечаю свой первый юбилей ― 10 лет работы здесь, практически столько же, сколько и самому заводу.

С самого начала я принимал активное участие в его строительстве, и сейчас горжусь тем, что завод стал для многих местом, куда идут на работу с радостью. Сейчас я занимаю должность начальника фармацевтического склада. Работа эта нелегкая, очень ответственная, но в то же время интересная, требующая постоянного обучения. Но об этом позаботилось руководство: у нас регулярно проводятся семинары, тренинги, позволяющие повышать свой профессиональный уровень. К тому же, приятно, что заработная плата выплачивается всегда вовремя, что в наше время очень важно. Существует у нас и поощрительная система, есть медицинская страховка, ежегодно организовываются мотивационные поездки за границу.

Все это делается для того, чтобы работники развивались и хотели большего. Это очень важно, поскольку таким образом становятся успешными и люди, и предприятие. Свидетельство этому ― на нашем заводе люди работают семьями. Вот и моя жена пришла сюда через два года после меня. Возможно мы сможем начать на заводе даже свою династию».

Наталья Довгаль:

«Знаете, мое первое образование, как это иногда случается, не оправдало надежд, но меня всегда интересовало, как производятся лекарства, и я решила получить новое ― в области фармации.

В то время в Сумах строился фармацевтический завод «Кусум Фарм», куда одним из первых устроился Игорь, мой муж. Он по профессии провизор. Возвращаясь каждый день с работы, он с таким увлечением рассказывал о ней, что я даже ему немного завидовала. Поэтому после окончания учебы не было никаких сомнений, куда идти работать. Устроившись на завод, я никогда об этом не пожалела. Сегодня я занимаю должность ведущего специалиста отдела обеспечения качества. В мои обязанности входит контроль процессов на производстве на разных стадиях.

Со времени прихода на завод прошло 8 лет, а моя работа мне не только не надоела, но и вызывает еще больший интерес. Ведь это так важно ― заниматься любимым делом, мы же именно на работе проводим большую часть своей жизни. А благодаря моей, у меня появилась возможность еще и путешествовать. Весной я побывала в Риме, а мой муж ― в Афинах. Это были мотивационные поездки, организованные руководством, очень приятно, когда твой труд оценивается еще и таким образом.

Что касается зарплаты, она выплачивается день в день, плюс ежеквартальные бонусы, медицинская страховка ― это все большие плюсы со стороны работодателя в наше время. Поэтому я точно могу сказать, что мой выбор работы оказался верным на все 100%».

«В Украине ― для украинцев!» ― так Раджив Гупта, генеральный директор и основатель фармацевтической компании ООО «Кусум Фарм», сформулировал слоган для своего предприятия еще на этапе строительства завода.

И как мы видим, на предприятии его придерживаются и сегодня.

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