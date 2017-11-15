Новая украинская школа в Сумах Как сумская система образования подготовилась к новой украинской школе

Учитель первого класса сумской школы №30 Татьяна Диденко считает: новые учебные пособия будут интересны и полезны детям в процессе познания окружающего мира. Однако дорогостоящих микроскопов удалось приобрести всего лишь один комплект на параллель, на остальные, к сожалению, средств у школы не хватило. Педагоги надеются на городской бюджет.

Около 27 тыс. сумских школьников сядут за парты в этом учебном году. Первоклассников ожидается 3300. Пять лет подряд количество первоклассников растет примерно на 300 человек.

Свою готовность к новому учебному году продемонстрировали журналистам педагоги начальной школы № 30 «Уникум», где в этом году четыре первых класса. Школа имеет два корпуса: первые и вторые классы учатся на ул.Ивана Сирко, третий и четвертый - на ул.Рыбалко. А еще наш корреспондент вместе с комиссией горсовета, оценивающей степень готовности учебных заведений, побывала в школе №7 в Курском микрорайоне. Это самая большая школа города: там набрали восемь первых классов.

Иностранный в приоритете

Первым делом педагоги школы №30 показали обновленный кабинет английского языка, где будут учиться первоклашки. Теперь его не узнать: на одной стене вместо традиционных обоев вид Лондона, на других - т.н. «мобильные стенды». Мебель, оборудование - все новое, приобретенное за бюджетные средства плюс помощь местного депутата. По словам учителя английского языка Оксаны Цукановой, она готовила свой кабинет так, чтобы интерьер максимально способствовал учебному процессу. Чтобы все, в том числе и стенды, были интересны, полезны и максимально доступны детям. Здесь мы видим и ростомер со слониками, и календарь наблюдения погоды. Все надписи, конечно, на английском, ведь скоро все приготовления станут элементами урока. В холле - доска, на которой дети смогут писать маркером, надписи легко вытираются.

- Допустим, изучаем тему «Животные». Дети могут нарисовать, к примеру, льва и подписать «lion». Затем можно вытереть и писать заново, - говорит Оксана Цуканова.

- Мы отказываемся от постоянных стендов, делая их мобильными. Это могут быть наклейки, которые можно в любой момент заменить, не портя при этом стены; пробковые доски, на которых постоянно обновлять информацию не составляет труда, - объясняет директор школы №30 Лариса Сопина.

Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко обращает внимание на разноцветные подушки для сидения:

- Они разложены не просто так. Сколько цветов - столько можно будет организовать групп. Педагог тоже садится вместе с детьми. Отсюда новая рекомендация: учитель на такие занятия должен ходить в брюках. Такого раньше не было.

Английский в новой украинской школе изучается с первого класса. Умение общаться на иностранных языках – одна из основных компетенций, предусмотренных новым Законом Украины «Об образовании».

Что нового в 1-Р классе

Подходим к двери первого «Р» класса, на которой множество наклеек-облачков с позитивными надписями на букву «Р», подобранными учителем Татьяной Диденко.

- У нас нет первого «А», «Б», «В», «Г», потому что сложился стереотип: 1-А – очень хорошие, 1-Г – тот, кто остался. У нас 1-Р – это разумники, 1-Д – добрики, 1-К – креативные, 1-У – уникальные. Учителя первых классов сами выбрали себе буквы. Букв в алфавите много, и в следующих первых классах буквы повторяться не будут, - объясняет Лариса Сопина.

Каждый класс в этой школе имеет свое довольно-таки обширное пространство - отдельную раздевалку, санузел, учебную и игровую комнаты. В этой школе все первоклашки спят днем, поэтому в игровой стоят кровати.

- Мы получили средства из разных источников: бюджета развития, государственной субвенции, местного бюджета - в общем около 660 тыс. грн. Каждый первый класс получил все поровну, в соответствии с рекомендациями Министерства образования.

Все необходимое в классах есть. 200 тыс. грн из местного бюджета мы в этом году решили не тратить на ремонтные работы, а пустить на оснащение новой украинской школы, - рассказывает директор.

По ее словам, школа закупила четыре комплекта парт на каждый первый класс. Специально приобрели разноцветные одноместные парты, чтобы учитель мог их расставлять, как ему удобно для организации работы на уроке. Все парты – трансформеры, они будут соответствовать росту ребенка на протяжении его обучения в младшей школе. Школа отказалась от старых стендов и закупила т.н. «мобильные» (пробковые), на которых легко обновлять информацию, т.к. ребенку интересно смотреть на стенд максимум неделю, дальше он теряет к нему интерес.

Рабочее место учителя оборудовано ноутбуком, «фабрикой печати», ламинатором. В каждом классе будет интерактивная доска с проектором (на момент нашего визита это оборудование было еще в пути). Шкафы с открытыми полками, т.к. их содержимое должно быть доступно детям. Новые парты в 1-Р классе заставлены развивающими играми и учебными пособиями - от конструктора «LEGO» и кукольного театра до микроскопов, теллурия (прибор для наглядной демонстрации годового движения Земли вокруг Солнца и суточного вращения Земли вокруг своей оси) и пр.

- Теперь наглядно можно показать, что такое сутки, что такое час, как происходит смена дня и ночи, времен года. Раньше, когда этого не было, учитель задействовал учеников: ты – «Солнце», ты – «Луна», ты – «Земля». А ребенку начальных классов необходимо потрогать, понюхать, испытать… Если просто сказать «представьте себе…», ребенок не поймет, не будет результата, не будет качества знаний, - говорит Т.Диденко и показывает еще одну полезную новинку. - Модель часов, где циферблат имеет двойную шкалу: 1, 2, 3… часа продублированы 13, 14, 15 и т.д. Поскольку детям очень сложно понять, когда говорят 13.15, а эта наглядная модель дает представление о сутках, в которых 24 часа.

Игровая деятельность теперь является ведущей формой работы в начальной школе. А задача учителя - сделать эту деятельность интересной и обучающей. Именно так, особенно на адаптационно-подготовительном этапе (1-2-е классы), планируют развивать у современных школьников память, мышление, творчество, навыки коллективной и самостоятельной работы, готовя ребенка к восприятию более объемного учебного материала. Поэтому игровым наборам LEGO отведено особое место (о бесплатном обеспечении ими новой украинской школы издан специальный приказ Минобразования).

По данным управления образования и науки Сумского горсовета, сумские школы получили в качестве гуманитарной помощи 3273 штук игровых наборов SixBricks (шесть кирпичиков) для каждого ученика 1-го класса и 229 штук игровых наборов LEGO Play Box. Сумских учителей научили использовать эти наборы для интегрированного обучения, литературного чтения, занятий по математике, в поисковой проектной работе, во время игр и физкультминуток.

Еще одно новое требование к учителю - обращать особое внимание на настроение ребенка.

- Вот такие у нас ромашечки – от веселой до грустной, на каждую будут крепиться прищепочки с фамилиями учеников, - говорит Т.Диденко, показывая «уголок настроения». - Еще один стенд – «Живем по правилам». Некоторые общепринятые правила уже написаны. Но со временем здесь появятся правила нашего класса, которые мы примем вместе с детьми. Дети предлагают, и мы принимаем, а не просто я им навязываю.

В этом году сумские школы купили много такого, чего никогда не покупали, а в лексике учителей первых классов появились иностранные неологизмы. К примеру, Т.Диденко демонстрирует флипчарт (в переводе с английского «перекидной чертеж») или офисный мольберт — магнитно-маркерная доска с креплением для листа бумаги.

- Мы будем создавать лепбуки. Это очень интересная проектная работа. Такой вид деятельности поможет углубить, закрепить и систематизировать информацию, -

- говорит учитель.

Кто не знает: лепбук (в переводе с английского «наколенная книга») - это интерактивная тематическая папка, самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверцами, окошками, подвижными деталями. Создавать лепбуки сумских педагогов учили на специальном мастер-классе. Кроме того, прежде чем получить право преподавания в первом классе НУШ, все сумские учителя прошли обучение у специально подготовленных тренеров и дистанционные онлайн курсы EdEra.

- Учебный материал остается тот же, только кое-где есть послабления. Но учить мы будем по-другому, - говорит Татьяна Диденко. - Наша задача - сделать так, чтобы ребенок шел в школу с удовольствием. В первом классе нет оценивания. Даже табель не будем выдавать, вместо него – специальное свидетельство, где будет сказано, как ребенок работал на уроке, а не просто какие-то баллы. Надо самим настраиваться на позитив, и детей так же настраивать. Приобщать их к работе в коллективе, готовить к жизни в социуме. Это главная наша задача.

В расписании появился интегрированный курс «Я исследую мир», которого раньше не было. Урок трудового обучения, который раньше был отдельно, теперь входит в интегрированный курс. Обучение грамоте тоже интегрированный курс – без разделения на чтение и письмо. В первом классе вводится предмет «Информационная культура», в то время как раньше была только информатика со второго класса.

Школа №7, перезагрузка

В школе №7 в новом учебном году сядет за парты 2064 ученика. Здесь восемь первых классов по 30 детей в каждом. Директор Александра Деменко заверяет комиссию горсовета, что школа полностью готова к Новому учебному году. Учителя, которые впервые будут работать по программе новой украинской школы, показали комиссии свои кабинеты.

Во всех классах новая современная обстановка. Дети уже не будут сидеть по два человека за партой в три ряда – для младшей школы это вчерашний день. В классах мультимедийные доски и проекторы, документ-камеры (современные кодоскопы), с помощью которых учитель может выводить изображение практически любых объектов на экран телевизора, мультимедийную доску, передавать через Интернет.

Учитель первого класса Людмила Волина показывает новый раздаточный материал: разные виды конструкторов, микроскопы, наборы для творчества, танграммы (головоломки для составления различных плоских геометрических фигур)…

- Дети не просто будут получать информацию - они ее будут добывать в процессе деятельности, в группе и индивидуально. Тогда материал хорошо запоминается, - говорит учитель.

- Мы будем воплощать в жизнь яркие идеи, чтобы детям хотелось лететь на крыльях в этот класс, - говорит учитель начальной школы Валерия Капленко.

В школе №7 тоже в каждом первом классе появились «уголки настроения».

- Ребенок приходит в школу невеселым (ведь бывают разные ситуации) и прикрепляет свою прищепочку на тот цвет, который отвечает его настроению. Для учителя это сигнал: вызывать ли ребенка к доске, или дать ему поработать индивидуально, или вообще сесть с ним на перемене и спросить: «Что, солнышко, случилось?» - говорит Валерия Капленко. - Мы уже придумали новую концепцию «уголка настроения». У нас будут пчелки и большой улей (потому что мы трудолюбивые, как пчелки) трех цветов. Дети будут выкладывать свои фотографии на магнитах - «заселяться» - в те соты, которые соответствуют их настроению.

Вместо пробковых досок для размещения информации, которую легко обновлять, в школе №7 заказали металлические пластины, ламинированные под цвет стен. Материал закрепляется магнитами и оперативно меняется. Педагоги посчитали, что такие стенды дешевле, практичнее и эффективнее.

Шкафы-купе, где дети будут оставлять верхнюю одежду, чтобы не загромождать класс, расположили в коридоре. Это новшество подсмотрено сумскими педагогами во время поездки в Германию.

В школе отведена отдельная комната с трехъярусными кроватями для дневного сна детей, остающихся в группе продленного дня. Есть отдельная игровая комната, которая всегда открыта: здесь дети могут играть на переменках и на продленке. В коридорах можно попрыгать в «классики» – все уже начерчено. На каждом этаже есть телевизоры. Но самая интересная новинка для досуга, которая очень нравится детям, - интерактивный пол. Закрепленный на потолке проектор дает изображение на пол: можно «играть в футбол», «плескаться в воде», «музицировать»… - всего в активе 90 различных игр. Если изображение перевести на стену, получится интерактивная стена. Система вместе с установкой стоит 105 тыс. грн.

О родительских деньгах

Наш корреспондент поинтересовалась: нужны ли новой школе родительские деньги и что по этому поводу услышат родители учеников на первом родительском собрании?

- Это провокационный вопрос. Я понимаю, что вы хотите услышать, - насторожилась Л.Сопина. - Я зайду в класс и так родителям скажу: вот были такие деньги, вот так мы их потратили. Вот то, что вы имеете. Пожалуйста, пользуйтесь. Класс 100-процентно готов к началу учебного года. Но, если вы хотите что-то изменить в своем классе и это будет общее мнение всех, а не одного-двух родителей, вы можете это сделать. Вас за руки никто не будет хватать. Поэтому достаточно вам этого – пожалуйста. Государство это дало. А остальное – это уже прихоти. Хотите – делайте, не хотите – не делайте. Хотите, чтобы был в классе кулер с водой? Это за деньги родителей. Не хотите – пожалуйста. Можно каждому с собой приносить бутылочку с водой. Если родители говорят: дети маленькие, лучше кулер. Пожалуйста – классный руководитель заказывает. В школу завозится сертифицированная вода, но для каждого класса отдельно. Это решают родители.

- Т.е. существовать новая украинская школа без родительских денег может?

- Если и дальше будут такие поступления из бюджета, как в этом году, школа сможет существовать, - ответила Л.Сопина.

По данным заместителя городского головы Веры Мотречко, в этом году на нужды дошкольных учебных заведений из горбюджета выделено по 100 тыс. грн, общеобразовательных школ – по 200 тыс. Общая годовая сумма – 15 млн грн. Кроме того, дополнительные деньги выделяются на ремонты и по программе энергосбережения.

Как сообщила директор школы №7 Александра Деменко, на подготовку к новому учебному году израсходован 1,1 млн. грн.

- С родителей ни копейки не собирали. Все сделано за деньги местного бюджета и образовательной субвенции на «Новую украинскую школу». Уже много лет мы не собираем деньги и на текущие потребности. Нам на все хватает средств от Сумского горсовета. Ежегодно мы три-четыре кабинета ремонтируем и обновляем, - говорит директор. – Из городского бюджета на нужды школ выделяли по 200 тыс. грн. В этом году мы на 100 тыс. грн. сделали ремонт кровли и на 100 тыс. грн купили оборудование для пищеблока – электроплиты и духовки.

По словам заместителя городского головы Веры Мотречко, в сентябре-октябре школы могут рассчитывать на дополнительные средства для устранения недостатков.

- Замечания, которые остались, доработаем. В этом году в учебных заведениях работает комплексная комиссия из подразделений горсовета. До 29 августа городскому голове будет представлен доклад с предложениями управления образования и науки и образовательных заведений, что и как надо поправить. И мы, и депутаты на комиссиях будем думать, как помочь, - пообещала В.Мотречко.