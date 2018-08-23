День фармацевта: в ответе за здоровье людей ® В священной книге «Аюр–веда» (Наука жизни) есть слова: «В руках невежды лекарство ― яд и по своему действию может быть сравнимо с ножом, огнем или светом. В руках же людей сведущих оно уподобляется напитку бессмертия». Эта мысль стала главной в развитии фармацевтики и определила этические позиции фармацевта. Сегодня она как никогда актуальна в нашей профессии.

В преддверии Дня фармацевтического работника Украины, который ежегодно отмечается в третью субботу сентября с 1999 года, компания ООО «Кусум Фарм» поздравляет всех с их профессиональным праздником. Работа в этой сфере ― это благородная миссия, ведь самое важное в жизни ― здоровье. И именно вы помогаете его сохранить и поддержать, от ваших знаний и умений зависит, какого качества получится лекарство и как оно повлияет на человека, а значит на его жизнь.

Умение поддержать больного морально и духовно, не оставлять без внимания все его вопросы, заботиться о каждом обратившемся за помощью человеке ― в этом и в наше время состоит социальная миссия фармацевта и провизора.

В этот праздник ООО «Кусум Фарм» желает всем работникам фармацевтической сферы, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы вам не пришлось использовать свой профессионализм для себя, конечно же, здоровья вашим родным и близким. Пусть ваша жизнь будет полна радости и успехов, пусть исполняются ваши самые смелые мечты!

И еще о нашей благородной профессии.

Это интересно

История фармации начинается в глубокой древности и связана с развитием первых цивилизаций. Оттуда же берет корни и сам термин «фармация». Египетское слово фармаки (дарующий исцеление или безопасность) повлияло на происхождение греческого слова фармакон (лекарство). Затем всем занятиям, связанным с изготовлением и продажей лекарств, сначала в Древней Греции, а затем и в других местах стали давать названия с корнем фарма или фармако. По сей день существуют такие термины, как фармакопея ― сборник стандартов и положений, регламентирующих требования к качеству лекарственных средств, фармакология ― наука, которая изучает действие лекарственных веществ на организм, фармакогнозия ― наука, изучающая лекарственное сырье различного происхождения.

Этические аспекты ответственности, социальной значимости, призвания, назначения профессии всегда были важны для представителей нашей профессии. Еще Гиппократ сформулировал основные положения медицинской этики, относящиеся и к лекарствоведению: «Лекарства и их простые свойства, если таковые описаны, ты должен тщательно удерживать в памяти. Из них ты должен усвоить себе все, что относится к лечению болезни вообще, наконец, сколько и каким образом они действуют в определенных болезнях. Ибо в этом начало, середина и конец познания лекарств».

Людей с высшей фармацевтической степенью знаний по праву относили к числу самых образованных, а аптеки всегда занимали важное место среди других медицинских учреждений.

Только факты

На сегодняшний день в фармацевтической отрасли Украины занято более 350 тысяч человек. Этот праздник они отмечают, зная, что их работа является очень важной для людей. Ведь именно благодаря их труду страна обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами. Более того, уже много лет Украина является экспортером лекарств, работая в этом направлении с 25 странами мира. Ассортимент препаратов, которые производятся в Украине, постоянно увеличивается.

По официальным данным, в Украине работает около 10 тысяч аптек, более 5 тысяч аптечных пунктов, свыше 6 тысяч аптечных киосков и около 150 фармацевтических компаний. Сложно даже сосчитать, сколько человек в Украине отмечают в этом году свой профессиональный праздник ― день фармацевта! Сегодня это настоящее торжество не только для работников, но и для их семей!

С ДНЕМ ФАРМАЦЕВТА!

С уважением,

Коллектив ООО «Кусум Фарм», г. Сумы