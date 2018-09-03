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Как подобрать контактные линзы ®

При нарушениях зрения более комфортно носить контактные линзы, это удобная альтернатива очкам.

Контактные линзы изготавливают из специального прозрачного материала, позволяющего обеспечивать глаз требуемым количеством кислорода и влаги. Изделие мягко корректирует зрение при большом количестве заболеваний обусловленных расстройством зрения и приводящим к близорукости или дальнозоркости.

Контактные линзы практичны и безопасны, не портят внешний вид и здоровье пользователя, не ограничивают поле зрения, не стесняют свободу движений, в отличие от очков. Качественные материалы в составе способствуют нормализации зрения, позволяя получать четкую картину окружающего пространства. Современные линзы незаметны на глазу, не запотевают, не боятся снега и дождя, не вызывают усталость в глазах. При высокой степени близорукости незаменимы и не заметны на глазу, в отличие от очков с толстым стеклом. Делают лицо максимально эстетически привлекательным, корректируя даже разницу диоптрий в глазах, делая ее незаметной для окружающих. Существуют разные типы изделий и материалы для изготовления линз, от чего зависит цена на изделие.

Типы линз

  • • Мягкие линзы изготавливают из силикон-гидрогеля или гидрогеля. Комфортные при носке, повторяют форму глазного яблока, плотно прилегают к глазу не смещаясь. Позволяют беспрепятственно заниматься любыми видами спорта, в том числе и плаванием, благодаря своей хорошей проводимости воздуха и обеспечения глаза влагой.

• Жесткие линзы газопроницаемые изготавливают с применением силикона, используются лишь при наличии показаний от врача. Предназначены для коррекции зрения в случае астигматизма или кератоконуса. 

Современный рынок офтальмологических изделий переполнен всевозможными видами контактных линз от разнообразных фирм. Как подобрать данный товар для коррекции зрения, как избежать возникновения осложнение или инфекции в глазном яблоке можно проконсультировавшись с врачом – офтальмологом узнав, какой вид линз подходит для индивидуальной коррекции.

Основные виды линз

  • • Однодневные – самый простой вид линз не требующий обработки, легки в применении, утром надеваются и после применения выбрасываются.

  • • Многократного использования - используются в течение дня, после применения хранить в специальном растворе, могут быть недельные, двухнедельные и месячные.

• Длительного ношения - носить такие линзы можно длительный период непрерывно на протяжении нескольких недель, не требуют снятия на ночь. 

Выбирая вид линз, следует проконсультироваться с врачом, как одевать изделие, чтобы не занести инфекцию в слизистые оболочки глаза и не повредить глаз. Следует учитывать, что однодневные линзы состоят из мягкого биосовместимого материала, плотно прилегающего к глазному яблоку, которые после применения выбрасывают.

Повторное применение может вызывать дискомфорт и воспаления в глазах. Месячные контактные линзы требуют бережного отношения, тщательной очистки в специальном растворе после применения. Отсутствие регулярной очистки может способствовать развитию инфекции в глазах, приводящим к дискомфорту и воспалительным процессам.

Приобретая контактные линзы, следует учитывать индивидуальные сроки эксплуатации данного изделия, как часто менять линзы при истечении срока указанного в инструкции и как ухаживать за данным видом линз. Правильное применение и уход за изделием гарантирует ясность взгляда и полную коррекцию зрения.

Подобрать контактные линзы можно на сайте med-magazin.ua где есть большой выбор продукции с подробным описанием каждого товара. 

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