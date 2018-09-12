На часі – монетизація субсидій Програма монетизації субсидій за зекономлені газ та електроенергію діє в Україні вже другий рік поспіль.

За словами Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, таким чином Уряд за підсумками опалювального сезону «преміює» домогосподарства за економію ресурсів.

Живі гроші виплачуються за зекономлені домогосподарствами 150 кіловат електроенергії (якщо цей ресурс використовувався для опалення) або 100 кубів газу.

«Безпосередньо виплата зекономлених коштів почнеться з 1 жовтня. За списками, складеними постачальниками енергоресурсів, більше 66 тисяч жителів Сумщини цього року мають право на отримання у цілому майже 40 млн гривень. Для декого з отримувачів субсидій це буде суттєва фінансова підтримка, адже максимально можлива сума монетизації по газовому опаленню становить 695 гривень. Монетизовані кошти родина зможе використати на власний розсуд, ніяких обмежень щодо цього немає», – повідомив голова облдержадміністрації Микола Клочко.

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Михайло Дубровський роз’яснив, що зекономлена сума коштів підраховується за період з жовтня 2017 року по квітень 2018 року. Тобто при наявності переплати на кінець вказаного опалювального сезону вартість 100 кубічних метрів газу або 150 кіловат електроенергії будуть монетизовані. Наразі перевіряється економія за попередній опалювальний сезон.

Поки що така програма діє тільки на 2 види опалення – електричне та газове. В більшості випадків право на монетизацію мають громадяни, що проживають в приватних будинках або в сільській місцевості. Тому що більшість мешканців користуються газовим опаленням, електроопалення використовують значно менше громадян. Проте всі вони мають право на готівкову виплату.

Також він зазначив, що мешканці сучасних багатоквартирних будинків з газовим опаленням теж можуть мати право на монетизацію субсидії, якщо вони розумно споживали енергоносії та, відповідно до норм, зекономили певну суму коштів. Проте, левова частка отримувачів монетизованої субсидії – це мешканці приватного сектору міст чи сільської місцевості.

Строк написання заяв для виплати зекономлених коштів завершився 1 вересня. Однак громадяни, які з поважних причин не встигли подати заяву до органів соціального захисту населення, ще можуть це зробити цьогоріч до 1 листопада. Позитивне рішення щодо монетизації можна отримати тільки через профільні комісії та вказавши об’єктивні причини того, чому заява не була подана до 1 вересня. Чисельність отримувачів субсидії, що звернулися у визначений строк до структурних підрозділів соціального захисту населення щодо виплати невикористаних сум 51,8 тис. осіб, що складає 77,4% від кількості осіб, поданих надавачами послуг у загальних списках.

Звертатись із заявами можна в місцеві управління соціального захисту населення або до уповноважених сільських рад за місцем проживання. Зразок заяви заповнюється дуже легко – необхідно вказати тільки своє прізвище, ім’я та банківські реквізити (рахунок для зарахування монетизованих коштів).

«Слід підкреслити, що у містах обласного значення виплата монетизованої субсидії можлива виключно через банківські установи. Більшість пенсіонерів, що мають зекономлені кошти, як правило бажають отримати їх через поштові відділення, оскільки вони так отримують пенсію. Проте, повторюсь, у містах обласного значення виплата монетизованих коштів можлива тільки через банківські установи. Важливо, що карткові рахунки для таких випадків у більшості банків оформлюються дуже швидко та безкоштовно», – зазначив Михайло Дубровський.