Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:35283

Как защитить ребенка от буллинга

Сумские психолог и полицейский рассказали, как родителям заметить и как действовать в случае, если ребенок стал жертвой буллинга

Буллинг - это травля одного ребенка другим, агрессивное преследование (явление, довольно-таки распространенное в школах). Это может случиться с любым ребенком, который хоть чем-то выделяется из группы.

Новое название сути не меняет

- Термин «буллинг» новый, но проблема стара как мир. К сожалению, буллинг в учебных заведениях всегда был и есть. Сначала возникает личная неприязнь, потом начинаются издевательства, - говорит начальник ювенальной превенции главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергей Тарасенко. - Буллинг – это не только травля ученика учеником, есть и другие формы: преподаватель относительно ученика или наоборот. В каждой ситуации надо досконально разбираться.

По данным С.Тарасенко, в Сумской области в последнее время серьезных событий, связанных с буллингом, не было. Однако, если кому-то станут известны подобные факты, полицейский просит обращаться в полицию по телефону 102.

- Дальше сбор доказательств и правовая оценка ситуации – проблема полиции. Как показывает опыт других областей, доказательством могут быть фото- и видеоизображения, показания свидетелей, телесные испорченные, поврежденные вещи, - говорит С.Тарасенко, отмечая при этом, что специальной статьи «о буллинге» пока нет, а привлечь к ответственности можно за нанесение телесных повреждений, порчу имущества, хулиганство.

По инициативе Национальной полиции на рассмотрение ВР вынесен законопроект, предусматривающий наказание штрафом родителей, дети которых осуществляют буллинг, а также учебные заведения за сокрытие такого факта.

Как заметить и как действовать

Психолог отделения социомедикопсихологической помощи молодежи «Клиника, дружественная к молодежи» Ольга Хоружая согласна с полицейским, что явление старо, как мир, и ситуация пока находится на стадии общественной огласки (обсуждения), а не конкретного решения.

В отличие от полиции, в «Клинику, дружественную к молодежи» со своими проблемами обращается много детей. К примеру, в последнее время были две девочки, которые подвергались травле со стороны сверстников.

- Мы даем всю информацию, что можно сделать в сложившейся ситуации. Но в этой теме очень много стыда. Дети не хотят идти в полицию. Надо иметь смелость, чтобы заявить об этом. Родители должны проявить выдержку и рассудительность, чтобы защитить своего ребенка, - говорит О.Хоружая. - Если в семье с детьми нормальный контакт, родители сразу заметят перемены в настроении и действиях ребенка. К примеру:

- вещи не в порядке, повреждены или измазаны;

- ребенок отказывается идти в школу;

- не хочет участвовать в общешкольных мероприятиях;

- болезненное состояние;

- ребенок заплаканный, испуганный, в угнетенном состоянии.

Психолог советует родителям очень осторожно подходить к разговору с ребенком. Быть терпеливым. Не давить. Быть откровенным, возможно, рассказать о личном опыте жестокого отношения со стороны других. Если в ответ ребенок расскажет о травле, ни в коем случае не стоит полагаться на «авось все само нормализуется», мол, «дети сами разберутся». Нет. Буллинг – это не просто эпизодическое проявление насилия, это постоянная травля, насмешки, обычно переходящие в физическое насилие. В то же время не стоит принимать скоропалительных решений: разбирательство «на горячую голову» может только навредить.

- Когда родители узнают об этом, чаще всего реагируют агрессивно или не верят, что такое может быть. Получается: агрессия вызывает агрессию, - отмечает психолог общий низкий уровень способности решения конфликтов в нашем обществе. - У нас зачастую родители переводят ребенка в другое заведение. Но очень важно провести реабилитацию не только того, кто подвергся травле, а и того, кто осуществляет насилие. На этот счет есть наработки западных специалистов: как общаться с агрессором, как вести интервью.

Нужно заменить желание ребенка причинять вред другим желанием - быть добрым к другим. Как этого добиться? Есть такой «примирительный» подход, когда работают со всеми участниками ситуации: жертвой, обидчиком, свидетелями. И между ними должен произойти честный разговор, который нужно умело модерировать.

В то же время многое зависит от культуры общения в семье. Если ребенка любят, он будет любить окружающих, не станет сам буллить, а наоборот - заступится за того, кого буллят.

- Надо начинать с семьи. Родители должны думать, какой пример показывать детям, как общаться, ведь дети семейные отношения переносят на себя, - считает Сергей Тарасенко.

Общество Буллинг Психология Травля в школе

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