Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 15:28635

Экоскандал: откуда нечистоты в Псле?

КП «Горводоканал» обвинили в загрязнении Псла неочищенными стоками

При этом коммунальное предприятие Сумского горсовета опровергает обвинения в выбросе фекалий в речку и не признает выводы лабораторных исследований экологической инспекции, мотивируя тем, что забор проб делался без представителей КП «Горводоканал».

Скандал назревал давно: сумчане неоднократно замечали, что Псел в районе сброса сточных вод с очистных сооружений Горводоканала за биофабрикой и ниже по течению, у Старого Села, с каждым годом становится все грязнее, вода имеет неприятный запах. И неудивительно: ведь очистным сооружениям не один десяток лет. Две контролирующие службы – Госэкоинспекция и Госпродпотребслужба - в сентябре этого года обнародовали лабораторные исследования, свидетельствующие о чрезмерном, а по кишечной палочке катастрофическом, загрязнении воды. Результаты направлены в прокуратуру. Однако руководство предприятия настаивает: несмотря на изношенность ресурсов, необходимую очистку сточных вод Горводоканал обеспечивает; сбросов неочищенных сточных вод не происходит, хотя иногда фиксируются незначительные превышения предельно допустимой концентрации по единичным показателям. Чтобы убедить в этом общественность, 28 сентября сумских журналистов повезли на место, где эта самая очистка и происходит.

Горводоканал: все под контролем, но превышения бывают

Представителям СМИ показали весь процесс очистки - от момента попадания содержимого городских канализаций в очистные сооружения до того, как уже очищенная вода выходит. За это время стоки проходят три этапа очистки: механический, биологический и химический. Начальник очистной станции КП «Горводоканал» Николай Покутний рассказал, что на начальном этапе стоки фильтруются решетками системы «Град» от бумажных и других отходов, затем проходят очистку и осаждение песка и других частей, потом направляются в отстойники для отбора твердых и жировых частей. Затем идет распределение на иловую смесь и чистую воду. Далее вода хлорируется (обеззараживается) и сбрасывается в реку. А отходы, оставшиеся после очистки, высушиваются и вывозятся на специальные поля.

Николай Покутний отметил, что в последнее время на фоне уменьшения объема стоков наблюдается повышение концентрации загрязняющих веществ, поступающих из города. Но, несмотря на это, как заверил Н.Покутний, после очистки в реку попадает вода, соответствующая нормативам. Ежедневный контроль за качеством сточных вод после очистки осуществляет ведомственная лаборатория. Данные ежемесячно передаются в департамент экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации и областного производственного управления водного хозяйства.

Руководство предприятия опровергает обвинения в адрес Горводоканала в загрязнении реки Псел. По словам главного инженера КП «Горводоканал» Иосифа Тысивского, очистные сооружения, несмотря на возраст и изношенность, со своей задачей справляются. Правда, незначительные, по его оценкам, превышения предельно допустимых концентраций по некоторым показателям (взвешенные вещества, азот аммонийный, хлориды, сульфаты, ортофосфаты, химическое потребление кислорода) в течение года фиксировались.

На предприятии признают, что очистные сооружения требуют реконструкции. По словам директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача, в этом вопросе они находят взаимопонимание с руководством города. Уже разработана соответствующая проектная документация. Для выполнения работ будут обращаться за финансовой помощью к международным банкам. Сейчас совместно с департаментом финансов, экономики и инвестиций работают над тем, чтобы провести частичное переоборудование очистных сооружений с помощью НЕФКО (Северная экологическая финансовая корпорация).
До конца текущего года планируется отремонтировать «грабельную», а также за счет гор- и госбюджетов (269 тыс. грн и 2,3 млн грн соответственно) в рамках общегосударственной программы «Питьевая вода Украины» перевести «хлораторную» на гипохлорит натрия (менее вреден, чем хлор).

Что льется из труб в реку

По информации Государственной экологической инспекции в Сумской области, результаты инструментально-лабораторных исследований проб воды, взятых 18 сентября из реки Псел и сточных вод из очистных сооружений КП «Горводоканал», свидетельствуют о превышении разрешенных предельных норм (ПДК – предельно допустимая концентрация) по многим показателям.

Сброс сточных вод из левой трубы очистных сооружений (в обратном направлении - лицом к реке, по течению):

- нитриты – превышение больше чем в два раза;

- нитраты - в два раза;

- химическое потребление кислорода (ХПК) – почти в три раза;

- биологическое потребление кислорода за 5 суток (БПК) – в два раза;

- фосфаты – сравнительно небольшое превышение.

Сброс сточных вод из правой трубы очистных сооружений (в обратном направлении - лицом к реке, по течению):

- нитриты – почти норма (1,23 мг / дм3 при ПДК 1,0 мг / дм3);

- нитраты – незначительное превышение;

- ХПК – в три раза,

- БПК за 5 суток – больше чем в два раза.

Однако на предприятии отмечают: Госэкоинспекция в Сумской области 18 сентября этого года самостоятельно проводила забор проб сточных вод, сбрасываемых из очистных сооружений, без представителей КП «Горводоканал», поэтому результаты вызывают сомнение в их достоверности.

«Горводоканал» представил свои данные химанализа проб сточных вод, сбрасываемых в реку Псел 18 сентября 2018 года. По результатам лабораторных исследований было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций только по нитратам. Все остальное, по версии ведомственной лаборатории в пределах допустимого.

Вниз по течению

По информации главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, после поднятого в соцсетях шума по поводу возможного сброса неочищенных канализационных стоков в речку специалисты Сумской региональной государственной лаборатории оперативно взяли на исследование воду Псла в пределах Старого Села, чтобы проверить на соответствие нормам, предусмотренным Государственными санитарными правилами планирования и застройки населенных пунктов (Приложение 11). Исследования проводились по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, а также на наличие остаточных количеств ядохимикатов.

Согласно экспертному заключению от 24 сентября, исследованные образцы воды соответствуют требованиям по органолептическим и санитарно-химическим показателям.

В то же время по результатам микробиологических исследований установлено превышение общего микробного числа на 10% (1100 КОЕ / мл при норме 1000), энтерококков - в 2,2 раза (1100 в 1 куб. дм. при норме не более 500), содержание кишечной палочки превысило нормативный уровень больше чем в 20 раз (110 тыс. при нормативе не больше 5000 в 1 дм3). При этом выявлены термостойкие формы кишечной палочки, что свидетельствует о свежем фекальном загрязнении.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко охарактеризовал такие результаты, как «просто ужас!!!»: «Количество свежих, постоянно обновляющихся фекальных масс превышает норму в 20 (!!!) раз. Выявление колиформных бактерий и предполагаемого количества кишечной палочки по нормативным документам не должно превышать 5000 E Coli в 1 куб. дм воды, реально составляет 110000!!!! Обнаружены термостойкие кишечные палочки. Энтерококки также превышают норму больше чем в два раза. Вопросов больше не к руководству водоканала (состояние очистных сооружений досталось им в наследство) - вопросов больше к руководству города, которое определяет приоритеты по расходованию средств налогоплательщиков. Пока что в приоритете брусчатка и искусственная елка перед служебными окнами, а не очистные сооружения».

Результаты анализов контролирующие службы направили в Сумскую местную прокуратуру. Как сообщил депутат горсовета Владимир Чепик, чтобы расследовать недавний выброс нечистот, установить виновных и выработать предложения по бюджетному финансированию модернизации очистных сооружений, фракция «За Украину!» в Сумском горсовете инициирует создание временной депутатской комиссии. «Мы уверены, что деньги громады должны использоваться не только на евродворы, а и на экологическую безопасность сумчан», - отметил депутат.

Справка:

В рейтинге «ТОП-100 основных предприятий-загрязнителей», обнародованном Министерством экологии и природных ресурсов в 2017 году, сумской «Горводоканал» занимает 10-е место среди предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями в сбросах сточных вод в водные объекты. Больше чем в Сумах сбрасывают только водоканалы Днепра, Львова, Николаева и Киева.

Общество КП «Горводоканал» Очистные сооружения Экология

По тематике

Кто приговорил лес на Барановке?
25.01.2018 17:49

Кто приговорил лес на Барановке?

Какие вредители уничтожают лесной массив в урочище «Барановка» и что получат сумчане взамен спиленных деревьев: новые насаждения или продолжение дерибана...

Сумчане молча согласились с подорожанием услуг КП «Горводоканал»
29.08.2017 16:15

Сумчане молча согласились с подорожанием услуг КП «Горводоканал»

Открытые слушания о повышении тарифов и утверждении инвестиционной программы на 2018 год, организованные 23 августа в актовом зале предприятия, прошли...

Сколько сумчане заплатят «Горводоканалу» в марте?
24.03.2016 15:07

Сколько сумчане заплатят «Горводоканалу» в марте?

Жильцы многоэтажных домов заплатят с учетом поверки счетчика, даже если водомера у них нет и в помине, а на жителей...

Пропал Псел
08.09.2015 14:43

Пропал Псел

Власти Сум озаботились состоянием главной водной артерии города и решили во что бы то ни стало спасать Псел....

Сумчан хотят одеть, обуть и накормить в стиле Эко
04.09.2015 17:04

Сумчан хотят одеть, обуть и накормить в стиле Эко

Завтра впервые в Сумах пройдет специализированная выставка-ярмарка «Жизнь в стиле Эко - Сумщина 2015»....

view counter

Новости

Рейдерский захват пассажирских перевозок в Сумах провалился (фото, видео, обновляется)
Вчера 06:21
В Сумах от ветра упала электроопора
Сегодня 19:55
В Сумах открыли первый в Украине Школьный центр правовой помощи
Сегодня 17:53
STEM-лабораторию и современные кабинеты создали в гимназии-интернате в Сумах
Сегодня 17:30
В Шостке работники завода «Звезда» перекрыли дорогу (видео)
Сегодня 17:06
В Сумах до сих пор не все дома готовы к отопительному сезону
Сегодня 17:01
Конотопчанин ограбил собутыльника
Сегодня 16:54
Из-за задолженности по выплате зарплаты апелляционный суд оставил имущество ПАО «Сумское НПО» под арестом
Сегодня 16:41
В Сумах сломанное дерево оборвало кабель
Сегодня 16:38
В Ужгороде задержали фейкового полицейского с Сумщины
Сегодня 16:29
На Химике у сумчанина копы обнаружили кастет
Сегодня 15:58
На Сумщине «тимуровец» обокрал пенсионерку
Сегодня 15:47
Новости партнеров
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.