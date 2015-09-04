Экоскандал: откуда нечистоты в Псле? КП «Горводоканал» обвинили в загрязнении Псла неочищенными стоками

При этом коммунальное предприятие Сумского горсовета опровергает обвинения в выбросе фекалий в речку и не признает выводы лабораторных исследований экологической инспекции, мотивируя тем, что забор проб делался без представителей КП «Горводоканал».

Скандал назревал давно: сумчане неоднократно замечали, что Псел в районе сброса сточных вод с очистных сооружений Горводоканала за биофабрикой и ниже по течению, у Старого Села, с каждым годом становится все грязнее, вода имеет неприятный запах. И неудивительно: ведь очистным сооружениям не один десяток лет. Две контролирующие службы – Госэкоинспекция и Госпродпотребслужба - в сентябре этого года обнародовали лабораторные исследования, свидетельствующие о чрезмерном, а по кишечной палочке катастрофическом, загрязнении воды. Результаты направлены в прокуратуру. Однако руководство предприятия настаивает: несмотря на изношенность ресурсов, необходимую очистку сточных вод Горводоканал обеспечивает; сбросов неочищенных сточных вод не происходит, хотя иногда фиксируются незначительные превышения предельно допустимой концентрации по единичным показателям. Чтобы убедить в этом общественность, 28 сентября сумских журналистов повезли на место, где эта самая очистка и происходит.

Горводоканал: все под контролем, но превышения бывают

Представителям СМИ показали весь процесс очистки - от момента попадания содержимого городских канализаций в очистные сооружения до того, как уже очищенная вода выходит. За это время стоки проходят три этапа очистки: механический, биологический и химический. Начальник очистной станции КП «Горводоканал» Николай Покутний рассказал, что на начальном этапе стоки фильтруются решетками системы «Град» от бумажных и других отходов, затем проходят очистку и осаждение песка и других частей, потом направляются в отстойники для отбора твердых и жировых частей. Затем идет распределение на иловую смесь и чистую воду. Далее вода хлорируется (обеззараживается) и сбрасывается в реку. А отходы, оставшиеся после очистки, высушиваются и вывозятся на специальные поля.

Николай Покутний отметил, что в последнее время на фоне уменьшения объема стоков наблюдается повышение концентрации загрязняющих веществ, поступающих из города. Но, несмотря на это, как заверил Н.Покутний, после очистки в реку попадает вода, соответствующая нормативам. Ежедневный контроль за качеством сточных вод после очистки осуществляет ведомственная лаборатория. Данные ежемесячно передаются в департамент экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации и областного производственного управления водного хозяйства.

Руководство предприятия опровергает обвинения в адрес Горводоканала в загрязнении реки Псел. По словам главного инженера КП «Горводоканал» Иосифа Тысивского, очистные сооружения, несмотря на возраст и изношенность, со своей задачей справляются. Правда, незначительные, по его оценкам, превышения предельно допустимых концентраций по некоторым показателям (взвешенные вещества, азот аммонийный, хлориды, сульфаты, ортофосфаты, химическое потребление кислорода) в течение года фиксировались.

На предприятии признают, что очистные сооружения требуют реконструкции. По словам директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача, в этом вопросе они находят взаимопонимание с руководством города. Уже разработана соответствующая проектная документация. Для выполнения работ будут обращаться за финансовой помощью к международным банкам. Сейчас совместно с департаментом финансов, экономики и инвестиций работают над тем, чтобы провести частичное переоборудование очистных сооружений с помощью НЕФКО (Северная экологическая финансовая корпорация).

До конца текущего года планируется отремонтировать «грабельную», а также за счет гор- и госбюджетов (269 тыс. грн и 2,3 млн грн соответственно) в рамках общегосударственной программы «Питьевая вода Украины» перевести «хлораторную» на гипохлорит натрия (менее вреден, чем хлор).

Что льется из труб в реку

По информации Государственной экологической инспекции в Сумской области, результаты инструментально-лабораторных исследований проб воды, взятых 18 сентября из реки Псел и сточных вод из очистных сооружений КП «Горводоканал», свидетельствуют о превышении разрешенных предельных норм (ПДК – предельно допустимая концентрация) по многим показателям.

Сброс сточных вод из левой трубы очистных сооружений (в обратном направлении - лицом к реке, по течению):

- нитриты – превышение больше чем в два раза;

- нитраты - в два раза;

- химическое потребление кислорода (ХПК) – почти в три раза;

- биологическое потребление кислорода за 5 суток (БПК) – в два раза;

- фосфаты – сравнительно небольшое превышение.

Сброс сточных вод из правой трубы очистных сооружений (в обратном направлении - лицом к реке, по течению):

- нитриты – почти норма (1,23 мг / дм3 при ПДК 1,0 мг / дм3);

- нитраты – незначительное превышение;

- ХПК – в три раза,

- БПК за 5 суток – больше чем в два раза.

Однако на предприятии отмечают: Госэкоинспекция в Сумской области 18 сентября этого года самостоятельно проводила забор проб сточных вод, сбрасываемых из очистных сооружений, без представителей КП «Горводоканал», поэтому результаты вызывают сомнение в их достоверности.

«Горводоканал» представил свои данные химанализа проб сточных вод, сбрасываемых в реку Псел 18 сентября 2018 года. По результатам лабораторных исследований было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций только по нитратам. Все остальное, по версии ведомственной лаборатории в пределах допустимого.

Вниз по течению

По информации главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, после поднятого в соцсетях шума по поводу возможного сброса неочищенных канализационных стоков в речку специалисты Сумской региональной государственной лаборатории оперативно взяли на исследование воду Псла в пределах Старого Села, чтобы проверить на соответствие нормам, предусмотренным Государственными санитарными правилами планирования и застройки населенных пунктов (Приложение 11). Исследования проводились по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, а также на наличие остаточных количеств ядохимикатов.

Согласно экспертному заключению от 24 сентября, исследованные образцы воды соответствуют требованиям по органолептическим и санитарно-химическим показателям.

В то же время по результатам микробиологических исследований установлено превышение общего микробного числа на 10% (1100 КОЕ / мл при норме 1000), энтерококков - в 2,2 раза (1100 в 1 куб. дм. при норме не более 500), содержание кишечной палочки превысило нормативный уровень больше чем в 20 раз (110 тыс. при нормативе не больше 5000 в 1 дм3). При этом выявлены термостойкие формы кишечной палочки, что свидетельствует о свежем фекальном загрязнении.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко охарактеризовал такие результаты, как «просто ужас!!!»: «Количество свежих, постоянно обновляющихся фекальных масс превышает норму в 20 (!!!) раз. Выявление колиформных бактерий и предполагаемого количества кишечной палочки по нормативным документам не должно превышать 5000 E Coli в 1 куб. дм воды, реально составляет 110000!!!! Обнаружены термостойкие кишечные палочки. Энтерококки также превышают норму больше чем в два раза. Вопросов больше не к руководству водоканала (состояние очистных сооружений досталось им в наследство) - вопросов больше к руководству города, которое определяет приоритеты по расходованию средств налогоплательщиков. Пока что в приоритете брусчатка и искусственная елка перед служебными окнами, а не очистные сооружения».

Результаты анализов контролирующие службы направили в Сумскую местную прокуратуру. Как сообщил депутат горсовета Владимир Чепик, чтобы расследовать недавний выброс нечистот, установить виновных и выработать предложения по бюджетному финансированию модернизации очистных сооружений, фракция «За Украину!» в Сумском горсовете инициирует создание временной депутатской комиссии. «Мы уверены, что деньги громады должны использоваться не только на евродворы, а и на экологическую безопасность сумчан», - отметил депутат.