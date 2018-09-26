Готовим организм к сезону простуд

С этой задачей справится курс из 15 сеансов галотерапии в соляной пещере.
Что же это – галотерапия?
Это немедекаментозный метод оздоровления, благодаря которому искусственно создается природный микроклимат, максимально приближенный к условиям соляных пещер созданных природой. Стоит отметить, что в своем первозданном виде данная методика применялась еще в Древней Греции.
В Сумах укрепить свой иммунитет можно в соляной комнате "ПараСОЛЬка".Специальный аппарат – галогенератор насыщает воздух аэрозолем, который состоит из магния, натрия и хлорида калия. За счёт сверхмалого размера эти частицы легко проникают в дыхательные пути и взаимодействуют со всей их поверхностью. И, таким образом, оказывают комплексное бактерицидное, муколитическое, противовоспалительное и противоотёчное действие.
Хлориды и ионы натрия очень позитивно действуют на самочувствие человека. Во время пребывания в соляной комнате, клетки организма человека насыщаются ионами, которые очищают дыхательные пути от бактерий и пыли, легкие обновляются. Кровь активно насыщается кислородом, благодаря чему активизируются защитные силы организма, которые противостоят вирусам и болезням. Сложно переоценить эффективность данной методики при ЛОР - заболеваниях. Гаймориты, фарингиты, аденоиды - вот далеко не полный список болезней, которые можно победить, пройдя курс оздоровления в соляной комнате «ПараСОЛЬка».
Как это действует?
1-5 сеанс: хлорид натрия накапливается в органах дыхания, слегка раздражая слизистую. Благодаря этому начинает отходить мокрота, оставшаяся от прошлых болезней. Именно из-за её обилия ослабляется иммунитет;
5-8 сеанс: в 80% начинается галокризис. Его "симптомы" - это обильное выделение мокроты и кратковременное повышение температуры до 37 градусов. Именно в этот момент идёт очищение органов дыхания и укрепление иммунитета;
8-15 сеанс: закрепление результата.
Показания для проведения галотерапии:
- профилактика простудных заболеваний у детей;
- болезни лор-органов (синуситы, гаймориты, тонзиллиты);
- аллергические заболевания;
- бронхиальная астма;
- кожные заболевания (в том числе псориаз, угревая сыпь и другие);
- заболевания сердца и сосудов;
- неврологическая патология (бессонница, депрессия, повышенная тревожность).
Преимущества галотерапии:
- высокая эффективность;
- натуральность;
- отсутствие побочных эффектов и противопоказаний;
- мощный иммуностимулирующий эффект;
- отличное сочетание с другими методами лечения;
- хорошая переносимость;
- безопасность;
- комфортность;
- положительное воздействие на психоэмоциональное состояние.
Помните, предупредить болезнь проще, чем ее лечить. Позаботьтесь о своем иммунитете уже сейчас!
Соляная комната "ПараСОЛЬКА",
г. Сумы, пр-т М. Лушпы, 41,
ТЦ Атриум, 3-й этаж
Запись по телефону: 0509743312
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