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Готовим организм к сезону простуд

С наступлением осени резко возрастает количество вирусных заболеваний. Да и организм еще не успел адаптироваться к прохладной погоде. Особенно сложно в этот период удержаться от болезней детям. И это веский повод заняться укреплением иммунитета, чтобы адаптация к смене сезона прошла максимально легко.

С этой задачей справится курс из 15 сеансов  галотерапии в соляной пещере. 

Что же это – галотерапия? 

Это немедекаментозный метод оздоровления, благодаря которому искусственно создается природный микроклимат, максимально приближенный к условиям соляных пещер созданных природой. Стоит отметить, что в своем первозданном виде данная методика применялась еще в Древней Греции.

В Сумах укрепить свой иммунитет можно в соляной комнате "ПараСОЛЬка".Специальный аппарат – галогенератор насыщает воздух аэрозолем, который состоит из магния, натрия и хлорида калия. За счёт сверхмалого размера эти частицы легко проникают в дыхательные пути и взаимодействуют со всей их поверхностью. И, таким образом, оказывают комплексное бактерицидное, муколитическое, противовоспалительное и противоотёчное действие. 

Хлориды и ионы натрия очень позитивно действуют на самочувствие человека. Во время пребывания в соляной комнате, клетки организма человека насыщаются ионами, которые очищают дыхательные пути от бактерий и пыли, легкие обновляются. Кровь активно насыщается кислородом, благодаря чему активизируются защитные силы организма, которые противостоят вирусам и болезням. Сложно переоценить эффективность данной методики при ЛОР - заболеваниях. Гаймориты, фарингиты, аденоиды  - вот далеко не полный список болезней, которые можно победить, пройдя курс оздоровления в соляной комнате «ПараСОЛЬка».

Как это действует?

 1-5 сеанс: хлорид натрия накапливается в органах дыхания, слегка раздражая слизистую. Благодаря этому начинает отходить мокрота, оставшаяся от прошлых болезней. Именно из-за её обилия ослабляется  иммунитет;

 5-8 сеанс: в 80% начинается галокризис. Его "симптомы" - это обильное выделение мокроты и кратковременное повышение температуры до 37 градусов. Именно в этот момент идёт очищение органов дыхания и укрепление иммунитета;

 8-15 сеанс: закрепление результата. 

Показания для проведения галотерапии:

-  профилактика простудных заболеваний у детей;
-  болезни лор-органов (синуситы, гаймориты, тонзиллиты); 
- аллергические заболевания;
-  бронхиальная астма;
-  кожные заболевания (в том числе псориаз, угревая сыпь и другие);
-  заболевания сердца и сосудов;
-  неврологическая патология (бессонница, депрессия, повышенная тревожность). 

Преимущества галотерапии:

- высокая эффективность;

- натуральность;

- отсутствие побочных эффектов и противопоказаний;

- мощный иммуностимулирующий эффект;

- отличное сочетание с другими методами лечения;

- хорошая переносимость;

- безопасность;

- комфортность;

- положительное воздействие на психоэмоциональное состояние.

Помните, предупредить болезнь проще, чем ее лечить. Позаботьтесь о своем иммунитете  уже сейчас!

Соляная комната "ПараСОЛЬКА"

г. Сумы, пр-т М. Лушпы, 41,

ТЦ Атриум, 3-й этаж
Запись по телефону: 0509743312 

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