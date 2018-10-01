Под покровом любви «Делай то, что любишь. Люби то, что делаешь» - эти заповеди сегодня стали символом веры для многих людей.

На первый взгляд, «делай то, что любишь» - жизнеутверждающий совет, который призывает нас обдумать, какая деятельность нам наиболее нравится, взяться за неё и предприимчиво превратить её в средство получения постоянного дохода.

В соответствии с таким подходом, труд – это в большей степени способ самореализации личности, и если труд не окупается, то причина этого лежит в недостаточной увлеченности и старательности самого работника.

Установить авторство обобщающего и закостенелого высказывания «делай то, что любишь» непросто, но наиболее известным, современным сторонником этого кредо является покойный генеральный директор фирмы Apple Стив Джобс.

Его обращение к выпускникам Стенфордского университета в 2005 году можно рассматривать, как одно из начал современного мифа. В своей речи Джобс излагает историю создания Apple и высказывает такие соображения:

«Вы должны найти то, что любите. Это относится и к вашей работе, и к вашей интимной жизни. Ваша работа занимает большую часть вашей жизни, и чтобы быть по-настоящему удовлетворенным, вам необходимо верить в то, что у вас хорошая работа. А единственный способ хорошо выполнять свою работу – любить то, что вы делаете».

Изображая Apple, как любимое дело, Джобс обошёл молчанием труд многих тысяч работников на предприятиях Apple, выгодно припрятанных от глаз на другой стороне планеты.

Для того, чтобы Джобс занимался своим любимым творческим делом, множество людей ежедневно выполняли разнообразную рутинную работу: собирали и транспортировали урожай, приготавливали еду, работали на конвейере, продавали готовую продукцию, убирали офисные помещения, заправляли картриджи и многое другое.

В любой стране подавляющее большинство людей выполняют и в дальнейшем будут выполнять кропотливую, малооплачиваемую работу. Превознося некоторые виды деятельности, которые можно любить, непременно унижается и обесценивается труд тех, кто выполняет менее привлекательную работу, благодаря которой и функционирует общество.

А поскольку подавляющее большинство трудящихся практически невидимы для элиты, занятой любимыми профессиями, то нужно ли удивляться, что тяжелая ноша, которая упала на плечи большинства простых людей (мизерные зарплаты, огромные затраты на образование, медицину, коммунальные платежи и прочее) почти никого из политиков не интересует.

Игнорируя большинство специальностей, переквалифицировав некоторые виды работ в категорию любви, кредо «делай то, что любишь» может стать наиболее элегантной из существующих идеологий, направленной против большинства трудящихся. Ибо нет эксплуатации, а есть стремление к самореализации.

Мантра «делай то, что любишь» также сильно вредит профессиям, которые она, на первый взгляд, будто бы возвеличивает, например, в сфере образования и науки.

Многие преподаватели, учёные аспиранты выполняют высококвалифицированную работу за крайне низкие зарплаты, при этом находясь на годовых контрактах.

Вера в то, что «любимая работа» приносит нематериальное вознаграждение и является частью личностной идентичности, в отличие от «обычной работы», делает из них идеальных работников, из которых возможно выжать максимальную пользу при минимальных затратах.

Как это не иронично, кредо «делай то, что любишь» усиливает эксплуатацию даже в таких сферах, как журналистика и реклама. Где сверхурочная, неоплачиваемая работа стала нормой: от журналистов требуют выполнять работу уволенных фотографов, от рекламистов ожидают, что они будут обновлять информацию в интернете, работать с электронной почтой в выходные дни и во время больничных.

Нельзя не упомянуть и крайнюю форму эксплуатации - работу неоплачиваемых практикантов. Никого не удивляет сегодня множество неоплачиваемых практикантов в социально привлекательных отраслях, в частности в сферах дизайна, медиа и искусств. Эти индустрии уже давно привыкли к толпам безработных, которые готовы работать ради социального капитала вместо реальных зарплат – всё ради любви.

Никто не утверждает, что работа не должна быть приятной. Но даже если работа приносит эмоциональное удовлетворение, она остаётся работой, а признание этого факта никак не должно уменьшать её ценности и стоимости. В противном случае это открывает дорогу для сверхжёсткой эксплуатации наёмных работников.

Делай то, что любишь и тебе не придётся работать ни одного дня в твоей жизни!

Кому именно выгодно, чтобы работа выглядела, как не-работа? Почему трудящиеся вообще должны чувствовать, что они не работают, если они работают?

Одна из функций идеологии - представление эксплуатации в выгодном свете для эксплуатируемых. Доктрина «делай то, что любишь» на самом деле является механизмом эксплуатации людей, она отодвигает труд других и наш труд от нас самих. Она маскирует тот факт, что если признать весь труд за труд, то необходимо для него устанавливать временные ограничения и справедливую денежную компенсацию.

А именно такой подход оставлял бы трудящимся реальное время на семью, досуг и любимое занятие.

Борис Афанасьев