Смертельное бешенство Госпродпотребслужба рассказала, что делать, если покусала собака.

В последнее время СМИ переполнены новостями о том, что собака покусала человека.

Хорошо, если точно известно, что животное не болеет бешенством, а если неизвестно? Укус бешенной собаки может быть смертельным. Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области рассказало, что делать, если на вас напала и покусала собака.

«С момента укуса животного, вероятно, больного бешенством, симптомы могут проявляться в течение года. Хотя, как правило, инкубационный период длится от одного до трех месяцев. Нельзя оттягивать, если уж случилась такая серьезная ситуация, необходимо сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью, поскольку бешенство всегда несет смертельный характер. Даже если животное укусило не до крови, потому что инфекция может передаваться и через слюну. Только вакцинация может спасти», - рассказали в Госпродпотребслужбе.

По словам специалистов, после укуса следует немедленно промыть пораженное место большим количеством воды с мылом, продезинфицировать рану антиспетиком на основе спирта или йода и обратиться в ближайшее медучреждение.

«Если есть такая возможность, следует обратиться в ветеринарную службу с животным, в отношении которого есть подозрение на бешенство. По возможности животное на 10 дней помещают на карантин», - акцентировали в управлении. Если в течение карантина животное осталось здоровым и не погибло, вероятность попадания возбудителя в слюну нулевая и заражения не произошло.

В это время должны подтвердить больное бешенством животное или нет. Если нет, то лечение прерывают, если бешенство подтвердили или не нашли животное, то делают полный профилактический курс прививок.

Чтобы избежать подобных ситуаций специалисты советуют в любом случае вакцинировать от бешенства всех своих домашних любимцев.