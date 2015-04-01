Областной конкурс молодежных проектов: правила изменились Ожидаемая сумма бюджетного финансирования проектов в сфере работы с детьми и молодежью на 2019 год равна 1,6 миллиона гривен. Деньги между общественными организациями теперь будут делить по-новому

О новшествах областного конкурса молодежных проектов рассказала заместитель начальника управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Ольга Резниченко на пресс-конференции 11 октября.

Организатор конкурса - управление молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации. Конкурс объявлен еще 30 марта этого года. Проекты принимаются до 23 ноября. Как отметила Ольга Резниченко, обычно все предложения (а их достаточно много) поступают в последний месяц, поэтому у общественных организаций еще есть время для ознакомления с новыми правилами. А изменения в Постановление о порядке проведения конкурса были внесены существенные. По словам О.Резниченко, многие новшества на государственном уровне приняты с учетом инициатив сумского управления молодежи и спорта. Там считают: предложения наработаны многолетним опытом проведения конкурсов, поэтому должны положительно повлиять на качество отбора и расширить возможности для участия.

Кто может участвовать

Проекты на конкурс могут подавать общественные организации, которые действуют в Сумской области, являются юридическими лицами и зарегистрированы в установленном порядке не позднее, чем за полгода до объявления конкурса (раньше было два года). При условии, что организация участвует в софинансировании проекта в размере не меньше 15% необходимого объема финансирования (раньше от общественной организации требовалось 25% финансирования). При этом вклад в проект может осуществляться в виде материальных или нематериальных ресурсов, в том числе в счет оплаты стоимости помещения, техники, оборудования. Как и раньше, одна общественная организация может подавать на конкурс несколько проектов. При этом предельный объем финансирования за счет бюджетных средств одного проекта, установленный на 2019 год приказом управления молодежи и спорта облгосадминистрации, не больше 100 тыс. грн.

Документация должна быть подготовлена на украинском языке и состоять из:

- заявления об участии в конкурсе;

- описания проекта со сметой расходов;

- информации о деятельности организации (в том числе об опыте выполнения проектов в течение последних двух лет за счет бюджетных средств и других источников финансирования, об источниках финансирования, материально-технической базе и кадровом обеспечении).

Также понадобятся письма-подтверждения от других учреждений и организаций, если планируется их привлечение к реализации проекта.

Формы подачи конкурсной документации, утвержденные организатором, можно найти на сайте Сумской облгосадминистрации в профиле «Молодежная политика» /раздел «Конкурс». Ответственность за достоверность информации, содержащейся в конкурсном предложении, возлагается на участника конкурса.

Новые правила уже не требуют копии свидетельства о регистрации организации, копии выписки из налоговой службы, копии устава и прочих документов, которые организаторы при необходимости могут получить из электронных реестров.

Еще один важный момент: чтобы исключить возможность двойного финансирования, новые правила запрещают финансовую поддержку проекта из разных бюджетов - к примеру, городского и областного одновременно. Комиссия по-прежнему имеет право корректировать смету. А после утверждения проекта менять суммы и статьи расходов, как зачастую было раньше, нельзя. «Для внесения изменений нужны очень веские основания, о которых надо сообщить организатору конкурса, к примеру, резко подорожали ГСМ и стоимость транспортных услуг выросла», - отметила О.Резниченко.

Обязательным этапом стала публичная защита проекта перед конкурсной комиссией. Защита проекта должна проходить исключительно на государственном языке. В противном случае проект снимается с рассмотрения.

Приоритеты 2019

Перечень приоритетных задач, на реализацию которых управление молодежи и спорта облгосадминистрации намерено в 2019 году нацелить молодежные проекты, по сравнению с прошлым годом почти не изменился. В области продолжают действовать две отдельные программы: «Национально-патриотическое воспитание детей и молодежи» и «Молодежь Сумщины».

На первом месте остается национально-патриотическое воспитание. Как сообщила О.Резниченко, по этому приоритету будет проведен отдельный конкурс проектов и создана отдельная комиссия (это местное ноу-хау нынешнего года). На проекты по патриотическому воспитанию планируют выделить 600 тыс. грн. А 1 млн грн пойдет на поддержку других приоритетов - здоровый образ жизни молодежи, развитие неформального образования, занятость (трудоустройство), международное сотрудничество. Также предусмотрена партнерская поддержка молодежи, проживающей на временно оккупированной территории Украины, и переселенцев. Однако этот приоритет, как отмечают в управлении молодежи и спорта облгосадминистрации, на уровне области будет поддерживаться при наличии реальной потребности и актуальности.

Перезагрузка конкурсной комиссии

- Раньше у нас случались прецеденты, когда в составе конкурсной комиссии были люди, которые либо вообще не появлялись на заседаниях и тормозили работу, либо, по мнению общественных организаций, не были экспертами в тех или иных направлениях, - говорит О.Резниченко. - Теперь конкурсная комиссия тоже формируется организатором. Но член конкурсной комиссии должен предоставить о себе информацию, которую организатор конкурса обязан обнародовать (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, место его работы, должность, данные об организации, которую он представляет). Такие моменты дадут нам возможность более качественно осуществлять формирование конкурсной комиссии. Мы надеемся, что комиссия будет сформирована из настоящих экспертов.

Как уточнила О.Резниченко, теперь будет две конкурсных комиссии: одна по проектам национально-патриотического воспитания, другая – общая. С 11 октября до 1 ноября управление молодежи и спорта облгосадминистрации принимает предложения о формировании состава этих комиссий.

- Если вы знаете экспертов по перечисленным приоритетам или считаете себя экспертом, пожалуйста, подавайте резюме с информационной справкой. Количество предложений не ограничено. Можно подавать электронной почтой или в печатном виде. Конкурсные комиссии будут формироваться с учетом вашего мнения, - обещает О.Резниченко.