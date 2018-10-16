Перший в Україні Центр сприяння розвитку ОТГ Державної служби зайнятості розпочав роботу на Сумщині В Україні зараз відбувається реформування багатьох сфер суспільного життя. В умовах децентралізації влади, що передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування, з’явилась потреба у нових кадрах.

Мешканці територіальних громад виявляють бажання брати активну участь у життєдіяльності своїх ОТГ. Сумський обласний центр зайнятості населення перший в Україні організував навчання безробітних на замовлення об’єднаних територіальних громад та сільських і селищних рад Сумської області. Навчання проводить ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості».

Сумський обласний центр занйятості впроваджує нові сміливі проекти та шукає можливості для працевлаштування безробітних, підвищення їх кваліфікації. Цими днями сталася чергова значна подія в житті Сумщини.

18 жовтня у с. Хоружівка Недригайлівського району відбулось урочисте відкриття Центру сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад Державної служби зайнятості у Сумській області на базі навчального відділення Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості».

Даний проект вдалося здійснити за ініціативи та сприяння керівника Державної служби зайнятості, заслуженого працівника соціальної сфери, кавалера ордена «За заслуги» третього ступеня Валерія Ярошенка, за підтримки голови Сумської обласної державної адміністрації Миколи Клочка.

У своїй вітальній промові Валерій Ярошенко відзначив, що це подія національного значення: даний центр перший не тільки на Сумщині, а й в Україні в цілому. Та вкрай важливо й показово, що ця установа відкрита не в Києві, не в Сумах, а саме у селі, де й потрібно будувати майбутнє територіальних громад.

«Ми закладаємо хай хоч і маленьку, але таку вкрай необхідну цеглинку у фундамент розвитку сільських територій. Сьогодні ми відкрили перший в Україні такий центр, і це реальна робота нашої служби. У людей повинна сформуватися закономірна думка, що Служба зайнятості – це не тільки фінансове джерело їх підтримки у випадку втрати роботи, а, насамперед, надійний партнер у її пошуку. На сьогодні ми маємо у своїй базі близько 150 тисяч вакансій. Зрозуміло, що багато робіт не такі високооплачувані, як, наприклад, у країнах Східної Європи, тим не менше ми крок за кроком ідемо до того, аби підтягувати заробіток і тим самим забезпечувати українцям їх соціальну захищеність. Я думаю, що такі центри будемо відкривати й в інших регіонах України», - зазначив на відкритті закладу Валерій Ярошенко.

Активну участь у створенні Центру брала обласна та районна влада, роботодавці, соціальні партнери. Була проведена велика робота з упорядкування прилеглої території, до якої долучилася Недригайлівська районна філія Сумського обласного Центру зайнятості, направивши безробітних, що стоять на обліку у районній філії й залучені до проведення громадських робіт. Вони й перетворили колишні руїни в оазис краси.

Будівлю центру можна без перебільшення назвати прикрасою Хоружівки, архітектурною перлиною. На двох поверхах закладу розташовано до двох десятків просторих кабінетів, у кожного з яких уже є своє конкретне призначення. Згідно запланованого, на першому поверсі будуть проводитись навчання фахівців за напрямками «садівництво», «ягідництво», «квітникарство», другий поверх буде відведено для підготовки фахівців за напрямком «бджільництво».

Навчальні кабінети оснащені за останнім словом техніки – комп’ютерне обладнання, інтерактивні дошки, екрани - отже, усе, що потрібно для навчання. В аудиторіях одночасно зможуть перебувати до 50 слухачів.

Перша в Україні модель центру передбачає надання широкого спектру послуг ОТГ - від навчання керівного складу та спеціалістів за напрямками життєдіяльності громади до введення ефективної самозайнятості.

Навчання буде відбуватись із залученням широкого кола спеціалістів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, державних структур і підрозділів, підприємств, установ, організацій за такими напрямками, як «організація охорони громадського порядку», запровадження енергозберігаючих технологій, безпечна експлуатація будівель та споруд, «цивільний захист населення та охорона праці», «землевпорядкування» тощо. Навчально-методичний центр сприяння розвитку територіальних громад уже викликав зацікавленість у керівників ОТГ, а це дає розуміння, що напрямок взято вірний.

До послуг майбутніх слухачів добротна пасіка, розкішні клумби й земельні ділянки для розробки, насадження малини, суниць, агрусу, смородини.

Видатний мешканець Хоружівки Петро Ющенко, якого вважають тут меценатом, під час урочистої промови зазначив, що віддає свою пасіку, цех з фасовки, обробки та унікальну лабораторію, яких в Україні одиниці, для навчальних цілей центру. Тобто якісна технічна база для навчання бджолярів уже існує.

Організатори центру попіклувались не тільки про комфортне навчання. Для слухачів облаштовано житло - поруч 12-квартирний житловий будинок, у якому можуть мешкати учасники семінарів, слухачі курсів - усі, хто приїжджатиме сюди по науку та досвід. У селі є чудовий сад та пасіка, їдальня.

Уже сьогодні даний центр несе не тільки освітнє навантаження, а й виокремлюється у культурно-правовий та освітній осередок.

Ще одним з основних напрямків роботи Центру сприяння розвитку ОТГ є соціальна робота, а саме:

- соціальний супровод сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; - соціальна психологічна допомога воїнам АТО та членам їх сімей; - реалізаціяї державної політики у сфері соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

14 вересня у приміщені Хоружівського відділення Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» відкрилася перша в області поліцейська станція, покликана піклуватися про громадський порядок та безпеку на ввіреній території.

Також у будівлі центру зусиллями Недригайлівської ОТГ облаштовано Музей історії с. Хоружівка, де представлені стародавні знаряддя праці, етнічне вбрання, предмети побуту. Окрема зала відведена Помаранчевій революції. Саме для цієї експозиції депутат обласної ради Віра Лаврик передала з обласного музею прапор тих подій як символ становлення демократії в країні.

Ще одним важливим кроком відкриття даного центру стало підписання меморандуму про співпрацю між Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною радою, Державною службою зайнятості щодо функціонування Центру сприяння розвитку об`єднаних територіальних громад Державної служби зайнятості у Сумській області на базі навчального відділення Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості».

Цей документ покликаний об`єднати зусилля щодо функціонування Центру сприяння розвитку об`єднаних територіальних громад Державної служби зайнятості у Сумській області та підтримки державної політики України у сфері місцевого самоврядування, відповідно до Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року.

Головними напрямками стратегічного розвитку визначено:

- надання допомоги територіальним громадам в організації їх життєзабезпечення; - надання освітніх послуг, що відповідатимуть сучасним вимогам інноваційних технологій; забезпечення територіальних громад висококваліфікованими фахівцями; - створення сприятливих умов для залучення інвестицій у подальший розвиток територіальних громад; - упровадження планів для ефективного використання місцевих ресурсів; - сприяння вирішенню проблеми безробіття.

Під час урочистостей заступник голови Сумської облдержадміністрації Іван Боршош зазначив, що така подія є знаковою для регіону, бо обраний курс на допомогу об’єднаним територіальним громадам відкриває широкі можливості для мешканців села забезпечити себе роботою або навіть започаткувати власну справу.

«Я сподіваюся, що наш центр буде не тільки першим, а й кращим в Україні», – наголосив посадовець.

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