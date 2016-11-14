В Сумах обсудили проблемы транспорта (видео) Сумчане приобщаются к разработке стратегии развития областного центра до 2027-го года, участвуя в секторальных сессиях и предлагая для реализации собственные проекты и инициативы.

Секторальная стратегическая сессия - это мероприятие, на котором каждый сумчанин может подать свои инициативы по развитию определенных сфер жизнедеятельности областного центра. Одним из 12-ти таких секторов стала транспортная отрасль Сум. На этом этапе организаторы поставили цель сформировать видение, приоритеты, стратегические и операционные цели развития транспортной системы города.

«Сегодня будем говорить о транспорте вообще, о мобильности, о логистике, о том как люди перемещаются, то есть будем пытаться создать модель, которая будет описывать абсолютно всю проблематику транспортной сферы, для того, чтобы можно было во второй волне стратегических сессий проработать вопросы с экспертной средой, о том как можно решить эти проблемы», - рассказал секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов.

Одна из самых актуальных проблем этой отрасли жизнедеятельности Сум специалисты профильного отдела видят в убыточности функционирования городского коммунального транспорта. Специалисты отмечают, чтобы ее решить, необходимо в частности наладить механизм использования логистических систем.

«Под использованием логистических систем имеется в виду оптимизация самого процесса предоставления услуг. Поставщик услуг должен обеспечить предоставление качественных и эффективных услуг с наименьшими для него затратами », - пояснила главный специалист отдела транспорта Инна Чирка.

Участники же стратегической сессии предложили свое видение наиболее острых проблем функционирования городской транспортной системы.

Общественный активист Владимир Дворниченко обратил внимание на то, что троллейбусная транспортная инфраструктура (троллеи, столбы) разрушается быстрыми темпами, однако, несмотря на ее аварийность и опасность для жизни сумчан, финансирование постоянно перекидывается на другие нужды. Также он отметил недостаточный охват некоторых районов города этой инфраструктурой.

В результате обсуждений, участники стратегической сессии сформировали перечень актуальных по их мнению проблем транспортной сферы Сум. Но говорят, что первым шагом к их решению должно стать налаживание механизма управления и коммуникации между общественностью и профильными структурами.

Председатель общественной комиссии по вопросам транспорта Владимир Ведмедев одной из самых актуальных проблем считает оторванность общества и депутатов горсовета от принятия решений по развитию транспорта (отсутствие у них реальных рычагов воздействия). Участники сессии согласились с таким утверждением, отдав свои голоса за эту проблему, как приоритетную.

«Мы, как общественная транспортная комиссия, а также контрольная депутатская комиссия по вопросам деятельности КП «Электроавтотранс» уже в течение трех лет предоставляем предложения по транспортной отрасли, но они не внедряются в жизнь, поэтому ключевым вопросом для горожан остается проблема менеджмента», - отметил он.

Отвечая на вопрос, как можно регулировать деятельность частных перевозчиков, Владимир Ведмедев пояснил, что правила по которым они работают изложены в договоре и конкурсных условиях. Отдел транспорта должен контролировать их выполнение. Самым действенным средством влияния являются штрафные санкции за нарушение каждого пункта договора, которые общественность предлагала внести перед конкурсом 2017 года, однако и это предложение не нашло поддержки власти.

Все материалы, обработанные участниками во время сессии, должны войти в комплексную стратегию развития Сум до 2027 года.