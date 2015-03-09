«Агенция промоции» стала свадебной У сумских молодоженов появилось новое место регистрации брака - с пятницы, 26 октября, торжественные церемонии проходят в «Агенции промоции «Сумы» на Соборной

В связи с новшеством, Муниципальная галерея «Агенции промоции» открыта для посетителей лишь в свободное от обслуживания свадеб время.

Как рассказала начальник управления государственной регистрации, заместитель начальника главного управления юстиции в Сумской области Наталия Дудникова,церемонии регистрации брака в «Агенции промоции» на ул. Соборная, 27 будут проводиться по пятницам и субботам, возможно, при желании молодоженов и по договоренности с владельцем помещения и в другие дни недели. Помещение коммунального учреждения Сумского горсовета для этих целей городские власти предоставили по инициативе управления юстиции.

- Нам очень нравится это помещение - большое, красивое. Здесь проходят красивые церемонии. Все это сделано для жителей нашего города. Появилась совершенно другая атмосфера – нестандартная, не такая, как в других РАГСах, - говорит Н.Дудникова. – Мы стремимся к тому, чтобы у сумчан был выбор, в каком месте им регистрироваться, чтобы каждый зал был особенным. Мы проводим обряды и в этом помещении, и в любом отделе РАГСа. Идем к тому, чтобы расширять спектр услуг. К примеру, в «опен спейс» (ул.Петропавловская,75) у нас фиолетовый зал, здесь - бордовый, в ковпаковском отделе – зеленого цвета. Молодожены могут выбрать. У сумских молодоженов появился еще один вариант торжественной регистрации брака. Вообще, в этот день (26 октября. – Ред.) семь регистраций – три в этом зале, четыре в помещении в Ковпаковском районе.

Как отмечается на официальном сайте главного управления юстиции в Сумской области, «городу Сумы требуется Дворец бракосочетаний. Об этом диалог с городскими властями ведется уже давно. Сейчас Сумским городским головой Александром Лысенко принято решение, чтобы торжественная церемония государственной регистрации браков по заявлениям, поданным в Ковпаковский районный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, проходила в Сумской городской галерее («Агентство промоции «Сумы»). Это коммунальное предприятие Сумского городского совета.

Поэтому 26 октября три пары молодоженов поженились именно в зале Сумской городской галереи. Молодожены не скрывали своей радости и искренне благодарили организаторов за такую ??возможность - жениться в прекрасном имиджевом уголке Сум.

Итак, можно считать, что положено начало традиции жениться в наполненном творческой энергией и позитивом месте».

При этом главное управление юстиции в Сумской области сообщает: Ковпаковский районный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния работает в обычном режиме, все услуги предоставляются в соответствии с графиком работы. А в пятницу и субботу молодожены имеют возможность выбрать для торжественной регистрации брака Сумскую муниципальную галерею, это придаст событию невероятную изысканность и красоту.

Наш корреспондент побывала в «Агенции промоции «Сумы» в первый день нововведения. Регистрация брака проводится в правом от входа зале. На время торжественных церемоний он декорируется искусственными цветами, на полу - бордовая ковровая дорожка, на подиуме – бордовый ковер, стулья для гостей покрываются белыми атласными чехлами с бордовыми бантами. На стенах остаются картины действующей экспозиции. Во втором галерейном зале, где в данный момент выставлены работы сумской фотохудожницы Наталии Говорухиной, гости поздравляют молодых после регистрации. Во время свадебной церемонии работники рецепции «Агенции промоции» ограничивают доступ для посетителей, желающих осмотреть работы художников. В остальное время галерея работает как обычно.

Примечательно, что в главном управлении юстиции Сумской области не упоминают о ремонте в РАГСе, как вынужденной причине проведения свадебных церемоний в КУ «Агенция промоции «Сумы». В то время как в агентстве считают такое соседство вынужденным, временным и доставляющим неудобства, о чем сообщают в объявлении на ФБ: «Уважаемые горожане! По техническим причинам РАГС Сумского городского управления юстиции с 26 октября временно будет осуществлять регистрацию браков в помещении КУ "Агентство промоции «Сумы» Сумского горсовета. В связи с этим, изменен график работы учреждения, в частности: каждую пятницу и субботу Сумская городская галерея закрыта для посещения! Остальные дни учреждение работает по графику. Обратите внимание! Коллектив Агентства НЕ предоставляет консультаций по поводу регистрации браков. Спасибо за понимание. Заранее извиняемся за неудобства!»