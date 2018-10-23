Соляная комната - забота о здоровье в условиях города! Метод лечения и профилактики заболеваний у детей при помощи галотерапии широко распространен в педиатрии.

Ни для кого не секрет, что поездки на море или горные курорты в большей степени оказывают именно оздоровительное воздействие на детский организм, а лишь во вторую очередь является периодом отдыха и развлечений. Многие родители стараются как можно чаще создавать условия, при которых ребенок контактирует с чистым, незагрязненным воздухом, водой и естественными природными условиями. К сожалению, частые отпуска и поездки за границу могут позволить себе далеко не каждый, альтернативой же морской атмосферы является искусственно созданная соляная комната.

Методика оздоровления детского организма при помощи соляных пещер (или, как их еще называют, - «галокамер») считается не только одним из самых эффективных способов укрепления иммунитета, но и абсолютно безопасной для ребенка процедурой. Посещать соляные комнаты дети могут с самых первых дней жизни. В том числе галотерапию можно использовать в качестве средства профилактики и оздоровления.

Стандартный курс галотерапии для детей, как правило, ограничивается 10-15 ежедневными сеансами по 30-40 минут каждый. Частоту курсов родители могут определять самостоятельно или на основе консультаций с педиатром. Доказано, что такие сеансы в несколько раз снижают склонность детей к простудным заболеваниям и инфекциям. При наличии проблем со здоровьем назначается обычно два-три курса в год.

Если у ребенка есть установленный диагноз болезней органов дыхания или выявлен низкий уровень иммунитета, то продолжительность и количество посещений соляных комнат необходимо уточнить у специалистов или лечащего врача. Стоит также отметить, что климат соляных пещер благотворно влияет не только на общее состояние здоровья ребенка, но и на его психику. Капризные и плаксивые дети после галотерапии становятся более уравновешенными, веселыми, а проблемы со сном исчезают уже после первых сеансов.

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