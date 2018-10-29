На пути к победам в борьбе с диабетом ® Каждый год 14 ноября во всем мире отмечают День борьбы с диабетом. Дата была выбрана не случайно.

Именно в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, который вместе со своим коллегой Чарльзом Бестом, сыграл решающую роль в открытии инсулина — гормона поджелудочной железы, регулирующего углеводный обмен в организме.

Это уникальный гормон, и его дефицит приводит к развитию тяжелого и угрожающего жизни заболевания – сахарного диабета, являющегося ежегодной причиной смерти приблизительно 5 миллионов человек по всему миру.

В Украине, к сожалению, статистика не утешительная. На сегодняшний день только диагностированных пациентов с сахарным диабетом около 1,2 млн человек, но есть еще не выявленные, которых по разным подсчетам около 2-х миллионов. К тому же каждые 15 лет количество пациентов удваивается...

Сахарный диабет — это заболевание, которому посвящена отдельная отрасль медицины — диабетология. Его изучают в крупных исследовательских центрах по всему миру.

Украинские пациенты имеют возможность принимать качественные эффективные антидиабетические лекарственные средства. На сегодняшний день доступно большое количество сахароснижающих препаратов, которые применяются в терапии сахарного диабета 2-го типа. И хотя эта болезнь по-прежнему неизлечима, но при своевременно поставленном диагнозе и системной терапии ее можно держать под контролем, улучшая качество жизни. К тому же успехи ученых в области диабетологии последних лет дают возможность смотреть с оптимизмом на решение проблем, вызываемых диабетом.

Большую роль в борьбе с этим заболеванием играют и фармацевтические компании, которые производят соответствующие препараты. Среди них почетное место занимает компания «Кусум Фарм», одним из направлений которой является разработка и выпуск лекарственных средств для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

На наши вопросы отвечает продакт-менеджер компании «Кусум Фарм» Трофим Райченко.

— Расскажите, как давно ООО «Кусум Фарм» выпускает препараты для больных диабетом?

— Наша компания начала производить препараты для пациентов с сахарным диабетом второго и первого типов практически с самого начала работы завода. Это связано с тем, что мы всегда понимали огромное социальное значение выпуска этого рода лекарств, поскольку знали о такой проблеме, как большая распространенность сахарного диабета в Украине.

— Чем подтверждено качество препаратов, выпускаемых на вашем заводе?

— Ни для кого не секрет, что сахарный диабет — это хроническое, постоянно прогрессирующее заболевание, которое требует к себе пристального внимания как врача, так и пациента. Успешная терапия сахарного диабета состоит из двух равнозначных частей — это изменение образа жизни пациента и прием качественных, эффективных лекарств.

С 2009 года на фармацевтическом заводе ООО «Кусум Фарм» было начато производство сахароснижающих препаратов, эффективность и безопасность которых доказана большим количеством клинических исследований, проводимых как в Украине (на базе различных эндокринологических учреждений: Институт эндокринологии им. Данилевского НАМН Украины, Институт эндокринологии им. Комисаренко НАМН Украины, Украинский эндокринологический центр пересадки эндокринных органов и тканей МОЗ Украины и др.), так и в зарубежных исследовательских центрах. Предметом гордости нашей компании является соответствие производственных процессов жестким требованиям международным стандартам GMP. Также ООО «Кусум Фарм» имеет несколько наград, в том числе и за производимые препараты, престижной украинской премии профессионалов фармацевтической отрасли «Панацея».

— Как украинские пациенты относятся к препаратам отечественного производства?

— Очень приятно отметить тот факт, что в последние годы наши соотечественники, а особенно пациенты с хроническими заболеваниями, такими как, например, сахарный диабет, стали больше доверять отечественному производителю лекарственных средств, в том числе и препаратам произведенным на заводе «Кусум Фарм».

Конечно, до настоящего времени у многих пациентов существовал стереотип, что отечественные лекарства менее эффективны, чем препараты иностранного производства. Но на самом деле это не так. Если лекарства производятся с соблюдением всех производственных норм, то они обладают такой же эффективностью и безопасностью, как и их импортные аналоги. На сегодняшний день сотни тысяч пациентов с сахарным диабетом ежедневно принимают сахароснижающие препараты, выпускаемые заводом «Кусум Фарм».

Этот факт вдохновляет весь коллектив нашей компании на дальнейшую работу над новыми качественными и эффективными лекарственными средствами!

Для нас большая честь вносить свой вклад в здоровье нашей нации!