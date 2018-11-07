Как избавиться от проблемы эректильной дисфункции: современные средства в помощь ® Проблема сниженной потенции у мужчин становится все более распространенной. Возраст среднестатистического представителя сильного пола, страдающего от эректильной дисфункции, молодеет.

Если еще не так давно считалось, что ухудшение эрекции возможно только в возрасте после 40, то статистика последних лет доказала – с неприятностью снижения потенции сталкиваются даже молодые мужчины – 25-30 лет.

Почему появляется эректильная дисфункция

Сексуальная активность и либидо – одни из главных функций мужчин, предусмотренных самой природой. При отличном физическом здоровье у них есть возможность заниматься сексом и после 60, и после 80-ти лет. Но на практике эректильная дисфункция возникает намного раньше этого возраста, чему способствует множество факторов:

• частые стрессы;

• тяжелая физическая работа;

• употребление алкоголя, курение;

• несбалансированное питание;

• эндокринные нарушения (сахарный диабет, ожирение);

• хронические заболевания (особенно сердечно-сосудистой системы).

Негативно влияет на потенцию, без которой половой акт невозможен, экология окружающей среды.

Чтобы понять, по какой именно причине случилась потеря мужской силы, стоит обратиться за консультацией к врачу. Только он сможет поставить точный диагноз и назначить грамотную терапию, ключевым моментом которой способны стать препараты для потенции. В современной схеме борьбы с проблемой они - экстренная помощь. Действовать препарат начинает уже через 30-60 минут после приема, а препараты в гелеобразной форме и вовсе через четверть часа.

Чем лечится низкая потенция

Проблема, как улучшить потенцию, волнует каждого мужчину. Им хочется, чтобы половой член выполнял одну из своих основных задач всю жизнь, поскольку импотенция приносит и физический, и эмоциональный дискомфорт. Ответ на этот вопрос прост: существуют лекарственные средства, с первой же дозы возвращающие потенцию. Купить препараты можно без рецепта в интернет-магазине «Индия Фарм».

Ассортимент такой онлайн аптеки очень широк и представлен дженериками – препаратами для потенции, изготовленными по рецептуре оригинальных лекарств, но с более низкой стоимостью. Производятся все препараты в Индии с обязательным сертифицированием в Украине.

Объединив препараты для стимуляции с витаминами, полезной и качественной едой, активным образом жизни – можно получить комплексную терапию импотенции.

Что это за средства

Препараты для восстановления потенции представлены группой ингибиторов ФДЭ-5. Это такой фермент, что расслабляет мышцы пещеристого тела пениса. Блокируя его, лекарственные средства вызывают приток крови к нему, что и требуется для эрекции. Это кроме любимой женщины и сексуального возбуждения.

Механизм действия таких препаратов, позволяющих быстро поднять уровень потенции, един для всех, но действующие вещества могут отличаться:

• силденафил - входит в состав Виагры – лучшего из препаратов, обнаруженных случайно;

• варденафил - на его основе изготовляется популярный препарат Левитра, действующий практически без побочных эффектов;

• тадалафил – основа Сиалиса, собравшего много позитивных отзывов за счет самого длительного времени действия таблеток (до 36 часов).

Лечение с помощью таких препаратов – отличное решение, ведь длительный курс не нужен – они действуют сразу же. Перечень противопоказаний также небольшой: отказаться от такого решения проблемы стоит при серьезных патологиях сердца, почек и печени, а также индивидуальной непереносимости. Во всех остальных случаях препараты для потенции безопасны и эффективны.