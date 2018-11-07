Как избавиться от проблемы эректильной дисфункции: современные средства в помощь ®

Если еще не так давно считалось, что ухудшение эрекции возможно только в возрасте после 40, то статистика последних лет доказала – с неприятностью снижения потенции сталкиваются даже молодые мужчины – 25-30 лет.
Сексуальная активность и либидо – одни из главных функций мужчин, предусмотренных самой природой. При отличном физическом здоровье у них есть возможность заниматься сексом и после 60, и после 80-ти лет. Но на практике эректильная дисфункция возникает намного раньше этого возраста, чему способствует множество факторов:
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• частые стрессы;
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• тяжелая физическая работа;
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• употребление алкоголя, курение;
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• несбалансированное питание;
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• эндокринные нарушения (сахарный диабет, ожирение);
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• хронические заболевания (особенно сердечно-сосудистой системы).
Негативно влияет на потенцию, без которой половой акт невозможен, экология окружающей среды.
Чтобы понять, по какой именно причине случилась потеря мужской силы, стоит обратиться за консультацией к врачу. Только он сможет поставить точный диагноз и назначить грамотную терапию, ключевым моментом которой способны стать препараты для потенции. В современной схеме борьбы с проблемой они - экстренная помощь. Действовать препарат начинает уже через 30-60 минут после приема, а препараты в гелеобразной форме и вовсе через четверть часа.
Проблема, как улучшить потенцию, волнует каждого мужчину. Им хочется, чтобы половой член выполнял одну из своих основных задач всю жизнь, поскольку импотенция приносит и физический, и эмоциональный дискомфорт. Ответ на этот вопрос прост: существуют лекарственные средства, с первой же дозы возвращающие потенцию. Купить препараты можно без рецепта в интернет-магазине «Индия Фарм».
Ассортимент такой онлайн аптеки очень широк и представлен дженериками – препаратами для потенции, изготовленными по рецептуре оригинальных лекарств, но с более низкой стоимостью. Производятся все препараты в Индии с обязательным сертифицированием в Украине.
Объединив препараты для стимуляции с витаминами, полезной и качественной едой, активным образом жизни – можно получить комплексную терапию импотенции.
Препараты для восстановления потенции представлены группой ингибиторов ФДЭ-5. Это такой фермент, что расслабляет мышцы пещеристого тела пениса. Блокируя его, лекарственные средства вызывают приток крови к нему, что и требуется для эрекции. Это кроме любимой женщины и сексуального возбуждения.
Механизм действия таких препаратов, позволяющих быстро поднять уровень потенции, един для всех, но действующие вещества могут отличаться:
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• силденафил - входит в состав Виагры – лучшего из препаратов, обнаруженных случайно;
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• варденафил - на его основе изготовляется популярный препарат Левитра, действующий практически без побочных эффектов;
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• тадалафил – основа Сиалиса, собравшего много позитивных отзывов за счет самого длительного времени действия таблеток (до 36 часов).
Лечение с помощью таких препаратов – отличное решение, ведь длительный курс не нужен – они действуют сразу же. Перечень противопоказаний также небольшой: отказаться от такого решения проблемы стоит при серьезных патологиях сердца, почек и печени, а также индивидуальной непереносимости. Во всех остальных случаях препараты для потенции безопасны и эффективны.