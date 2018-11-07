В 1962 году на месте Гамалеевского Харлампиева женского монастыря под Шосткой обустроили колонию строгого режима для убийц, насильников и грабителей. Она продолжила работать и при независимой Украине.
Где покоится отец последнего гетмана, что осталось от гробниц семьи Скоропадских после разграбления, как удалось сохранить уникальные фрески, и есть ли шансы на возрождение трехсотлетней святыни – в репортаже.
В 2017 году в Украине опустели 13 исправительных заведений. То, что со стороны выглядит как закрытие тюрем и колоний, в Минюсте называют более аккуратным словом – "оптимизация".
– Мы готовы их [снова] открыть, если возникнет необходимость, – поясняет замминистра юстиции Денис Чернышов.
Среди попавших под "консервацию" заведений пенитенциарной системы особое место занимает Шосткинская исправительная колония (ШИК) №66. Она возникла на месте усыпальницы гетманского рода Скоропадских, Харлампиевской церкви и собора Рождества Богородицы начала-середины 18 века.
ШИК-66 появилась в 1962 году после того, как в декабре 1961-го решением Сумского облисполкома СССР территорию всего Гамалеевского монастыря передали МВД УССР. Так продолжилась история упадка святыни, которая получила неожиданный шанс на возрождение – 2 апреля 2018 года ворота ШИК покинул последний заключенный.
– Здесь отбывали наказание больше 1000 осужденных (в "пиковые" годы – до 2500), – говорит начальник ШИК-66 Игорь Палирус, делая в слове "осужденный" характерное ударение на "у".
По его словам, основную часть этапировали в Сумскую и Харьковскую области. Остальных освободили условно-досрочно.
– В колонии работали 300 человек персонала, аттестованного и вольнонаемного, – делится информацией Палирус посреди пустых бараков, где в 18-19 веках были монашеские кельи. – В мае 2018-го личный состав сократили. По новому штатному расписанию остались 28 человек.
Палирус в Гамалеевке – человек новый. Под Шостку его откомандировали из Харьковской области в марте 2018-го.
Миссия нового начальника ШИК-66 – охранять от мародеров территорию опустевшей зоны. На казенном языке это звучит так: "Поддерживать сохранность ТМЦ".
Среди "товарно-материальных ценностей" – именно так расшифровывается ТМЦ – оказался и Собор Рождества Богородицы. Поддержать его полную сохранность в советские годы не смогли. Да и не хотели.
Храм начали строить в 1719 году на территории Гамалеевской обители по поручению Ивана Скоропадского, а освятили в 1735-м, через 13 лет после смерти гетмана.
Все это гетман пообещал Данилу Мойсеевичу, строителю, взявшемуся за дело.
– Зеки получали специальности – токарей, слесарей, сварщиков, – рассказывает Сергей Кузьменко, бывший директор предприятия при ШИК-66. – Заключенные делали огнетушители, занимались деревообработкой, изготавливали нарды, сувениры, кухонные наборы.
На вопрос, жаль ли ему, что колония опустела, после задумчивой паузы Кузьменко отвечает:
"Чувства двоякие. С одной стороны, плохо, что люди потеряли рабочие места. Но с другой-то – по слухам, это место может отойти Министерству культуры. Значит, есть шанс на возрождение всего комплекса монастыря".
Изумрудно-зеленые глаза, тихий, тягучий, как мед, голос, густые черные брови и длинная борода: отец Феодосий – воплощение настоящего церковника. Он появился в Гамалеевской обители три года назад.
– Направили сюда 1 апреля, сказали, что на три месяца, – улыбается отец Феодосий. – И вот я уже третий год тут. Такая вот первоапрельская шутка.
Сейчас нас в монастыре семь душ. Самой старшей матушке 90 лет.
Сегодня Гамалеевский женский монастырь представляет собой отреставрированную Харлампиевскую церковь начала 18 века с сестринским корпусом. Раньше тут размещались производственные помещения и сельский клуб, в котором пели, танцевали и показывали кинофильмы строителям коммунизма.
– В Харлампиевской церкви, под нашими ногами, находятся склепы с захоронением Скоропадских, – показывает три сохранившиеся надгробные плиты отец Феодосий. – Первым, в 1722 году, тут нашел покой гетман Иоан Ильич. Затем, в 1730-м, его жена Анастасия, а в 1733-м – их дочка Ульяна.
Монастырские артефакты, пережившие десятилетия атеизма и советскую разруху, отец Феодосий бережет как зеницу ока.
Еще сохранились три небольших колокола. Они сейчас на новой звоннице. Звучат хорошо. Не то, что новые. Те звенят, как кастрюля.
Основательное опустошение обители началось с 20-30-х годов прошлого столетия.
– Из собора Рождества Богородицы вынесли иконостас, – рассказывает отец Феодосий. – Его разрубали для топки печей. Кто-то делал столы, кто-то – двери. Еще "дрова" использовали для выгонки самогона на месте старой монастырской винокурни.
Несмотря на политику партии, местным жителям во времена СССР удалось сохранить некоторые иконы. Сейчас они постепенно возвращаются в обитель.
Думаю, что нашлись среди заключенных ленивые работники, которые просто побелили известью то, что оставалось. Так эти фрески и дошли до нас.
В возрождающейся Харлампиевской церкви хранят письменные свидетельства уже покойного Алексея Борисенко – жителя Гамалеевки, работника колонии, свидетеля вскрытия склепов больше полувека назад.
Борисенко делится воспоминаниями своего дяди Митрофана: усыпальницу Ивана Скоропадского вскрыли еще в 1928 году, когда по решению правительства изымали ценности из церквей. Но ничего ценного в могиле якобы не нашли.
– Исследование начали с церкви Святого Харлампия, – писал Алексей Борисенко. – Когда сняли деревянные полы, нашли цинковый гроб с останками Ивана Ильича Скоропадского.
При вскрытии присутствовали два человека духовного сана. Их спросили, будут ли они перезахоранивать останки с церковным ритуалом. Те ответили: "Нет, потому что никто из Скоропадских не зачислен в лик святых".
Церковь Богородицы до переработки
– По указанию комиссии зимой 1962 года мне лично пришлось опускаться в один из них, – рассказывал Борисенко. – Он был засыпан речным песком. Его вычерпывали ведрами. В открывшуюся амбразуру ничто нельзя было рассмотреть.
Взяв фонарь, спустился вниз. Там стоял гроб из орехового дерева, покрытый лаком. Ручки гроба – серебряные. Возле них – серебряные пластины с изображением ангелов, порхающих у виноградных лоз.
– Мне предложили снять крышку с гроба, – продолжает участник спецгруппы. – Снял ее с большим трудом. Очень трудно сейчас описать ощущение, охватившее меня в ту минуту.
Луч фонаря осветил женское лицо, прекрасно сохранившееся. Я увидел еще один цинковый гроб со стеклянным окошком. В него я рассмотрел другую усопшую. Все, что видел, передавал словами наверх.
Даже сейчас помню пышные каштановые волосы, желтое платье, шитое бисером. Я поднял ломиком стекло саркофага. Как только туда попал свет и воздух, лицо начало рассыпаться, как сгораемая бумага.
– Кроме Скоропадских, покой здесь находили монахини и священнослужители, – рассказывает отец Феодосий. – Думаю, что могилы и склепы разграбили еще в 20-30-х годах. Особенно те места, где покоились священники. Там можно было "поживиться" золотыми и серебряными крестами.
65-летний Владимир Михайленко – один из свидетелей уничтожения святыни. Его детство прошло на территории монастыря, где до появления колонии устроили колхозное общежитие и склады удобрений с ядохимикатами.
Помню, как уничтожили колокольню. Мне со двора было видно, как зеки ее по кирпичику разбирали – тюк-тюк-тюк киркой! Потихонечку башня оседала, пока от нее ничего не осталось.
Помню, как сбрасывали кресты с куполов храма, – продолжает Михайленко. – Рабочие залезали наверх со страховочными веревками. Кресты падали с грохотом на землю.
А один раз с тех куполов вниз спрыгнул зек. В карты проигрался и залез туда, прячась, чтобы его не пырнули ножом. Пятеро зеков его нашли, полезли за ним на крышу. А он ласточкой вниз ушел – разбился!
– Конечно, я рад, что тут больше нет зеков, – оглядывается он по сторонам, словно убеждаясь в реальности сказанного. – Бога надо приветствовать, богу надо молиться! Надеюсь, монастырь возродится.
Но спасти от тюремных оков пока удалось только Харлампиевскую церковь с усыпальницами Скоропадских и сестринским корпусом.
Как рассказывает мэр Шостки Николай Нога, в 2017 году при помощи НИИ истории архитектуры и градостроительства разработали документ с обоснованием создания историко-культурного заповедника "Государственники Северщины".
По расчетам, сделанным в 2017-м, возродить Гамалеевскую обитель можно примерно за 115 миллионов гривен.
– Но мы не хотим сейчас говорить о деньгах, – поясняет Нога. – Главное, чтобы приняли принципиальное решение на высшем уровне о статусе этого места. Оно – уникально. Нужно его передавать в руки Минкульта. В Украине больше нет захоронений сразу нескольких членов гетманского рода.
12 ноября на Совете регионального развития у меня был разговор по этому поводу с президентом Петром Порошенко. Он пообещал разобраться. К делу подключился и Степан Кубив (первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли).
Будем надеяться, что колония №66 окончательно переедет.
– По учреждениям, на территории которых находятся здания религиозных конфессий, мы готовы рассматривать ходатайства. Это же касается и Минкульта, – сообщил замминистра юстиции Денис Чернышов.
Пока в верхах процесс возрождения гетманской обители поставили на паузу, в самом монастыре продолжают свое служение несколько монахинь.
За стеной с колючей проволокой все еще служат и те 28 человек в военной униформе, присматривающие за опустевшей колонией. Их, в общем-то, малополезная работа выглядит последней тонкой нитью, на которой отчаянно держится 56-летняя история ШИК-66.
Он простодушно прищуривает глаза и добавляет: "Колония всего полвека была, а монастырь больше 300 лет. Несмотря на черную энергетику, которую сюда занесли, благодать осталась. Убить Дух они не смогли".
Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, "Украинская правда"