Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:26550

В Сумах расширили возможности Центра АТО

Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей расширил спектр услуг, добавив к существующим медицинские.

Сейчас в учреждении можно получить помощь терапевта, невролога, физиотерапевта и психотерапевта. Медицинские услуги предоставляют по договору специалисты из городской клинической больницы № 1. Консультацию физиотерапевта и психотерапевта можно получить в течение рабочего дня, терапевт и невролог имеют графики приема. Услугами данного учреждения могут воспользоваться не только участники АТО, но и члены их семей.

По словам директора Центра АТО Александра Мордванюка, несмотря на то, что консультации врачей ввели только в прошлом месяце, они уже среди самых популярных у посетителей. Также они активно интересуются услугами отделений социальной адаптации и реабилитации участников АТО. Главной целью деятельности первого отделения является создание благоприятных условий для всестороннего развития получателей услуг, их адаптация в социуме, психологическая поддержка, формирование ценностных ориентиров, восприятие собственной индивидуальности, уверенности в себе, осознанном выборе именно здорового образа жизни. Еще одной из задач работы отделения является воспитание детей участников АТО и культурное развитие личности. Для этого в Центре проводят развивающие занятия и организуют праздничные мероприятия. Проходят занятия по разным направлениям арт-терапии (ткачество, резьба по дереву, рисование и т.д.).

Данное направление работы реализует практический психолог, социальный педагог, юристконсульт.

Для предоставления реабилитационных услуг в Центре функционируют массажный и физкабинеты, два спортивных зала, один из которых оснащен современными тренажерами (две беговые дорожки, фитнес-станция, велотренажер, эллиптический тренажер и др.). Проходят групповые и индивидуальные занятия по ЛФК. Также в коммунальном учреждении завершили оснащение кабинета водолечения, и, только медсестры завершат соответствующее обучение, начнут прием посетителей. К их услугам три ванны различного назначения: бальнеологическая, гидромассажная, аттракционная. Аналогов последней пока в области нет. На приобретение ванн направили 1,8 млн грн, из которых 2/3 - средства городского бюджета, 1/3 - областного.

«Это приятное исключение, когда в одном заведении сосредоточены социальная, психологическая и физическая реабилитация. Кроме этого, такие ванны, как у нас, это достижение », - отметил заведующий отделением реабилитации Александр Стеценко.

По словам заммэра Сум Алены Дмитревской, сейчас в Сумах зарегистрировано 3065 человек из числа участников антитеррористической операции (из них 3002 участника боевых действий, 59 человек с инвалидностью вследствие войны и четыре участника войны). В дальнейшем, сообщила чиновница, планируется расширение спектра услуг. В том числе медицинских. Сейчас решается вопрос обустройства при Центре рабочего места для представителя Центра предоставления админуслуг.

Напомним: Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей функционирует с 2016 года. Деятельность учреждения направлена на поддержку и восстановление здоровья, возвращения к активной полноценной жизни в обществе, укрепление / восстановление семейных и общественно-полезных связей, реализация которых возложена на 19 штатных работников Центра. Ежедневно к ним обращается в среднем от 50 до 60 человек.

Всего за время существования коммунального учреждения ее услугами воспользовались 1155 человек, в том числе 963 участников боевых действий и 192 члена семей участников АТО.

Общество Центр АТО
view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.