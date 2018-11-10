В Сумах расширили возможности Центра АТО Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей расширил спектр услуг, добавив к существующим медицинские.

Сейчас в учреждении можно получить помощь терапевта, невролога, физиотерапевта и психотерапевта. Медицинские услуги предоставляют по договору специалисты из городской клинической больницы № 1. Консультацию физиотерапевта и психотерапевта можно получить в течение рабочего дня, терапевт и невролог имеют графики приема. Услугами данного учреждения могут воспользоваться не только участники АТО, но и члены их семей.

По словам директора Центра АТО Александра Мордванюка, несмотря на то, что консультации врачей ввели только в прошлом месяце, они уже среди самых популярных у посетителей. Также они активно интересуются услугами отделений социальной адаптации и реабилитации участников АТО. Главной целью деятельности первого отделения является создание благоприятных условий для всестороннего развития получателей услуг, их адаптация в социуме, психологическая поддержка, формирование ценностных ориентиров, восприятие собственной индивидуальности, уверенности в себе, осознанном выборе именно здорового образа жизни. Еще одной из задач работы отделения является воспитание детей участников АТО и культурное развитие личности. Для этого в Центре проводят развивающие занятия и организуют праздничные мероприятия. Проходят занятия по разным направлениям арт-терапии (ткачество, резьба по дереву, рисование и т.д.).

Данное направление работы реализует практический психолог, социальный педагог, юристконсульт.

Для предоставления реабилитационных услуг в Центре функционируют массажный и физкабинеты, два спортивных зала, один из которых оснащен современными тренажерами (две беговые дорожки, фитнес-станция, велотренажер, эллиптический тренажер и др.). Проходят групповые и индивидуальные занятия по ЛФК. Также в коммунальном учреждении завершили оснащение кабинета водолечения, и, только медсестры завершат соответствующее обучение, начнут прием посетителей. К их услугам три ванны различного назначения: бальнеологическая, гидромассажная, аттракционная. Аналогов последней пока в области нет. На приобретение ванн направили 1,8 млн грн, из которых 2/3 - средства городского бюджета, 1/3 - областного.

«Это приятное исключение, когда в одном заведении сосредоточены социальная, психологическая и физическая реабилитация. Кроме этого, такие ванны, как у нас, это достижение », - отметил заведующий отделением реабилитации Александр Стеценко.

По словам заммэра Сум Алены Дмитревской, сейчас в Сумах зарегистрировано 3065 человек из числа участников антитеррористической операции (из них 3002 участника боевых действий, 59 человек с инвалидностью вследствие войны и четыре участника войны). В дальнейшем, сообщила чиновница, планируется расширение спектра услуг. В том числе медицинских. Сейчас решается вопрос обустройства при Центре рабочего места для представителя Центра предоставления админуслуг.

Напомним: Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей функционирует с 2016 года. Деятельность учреждения направлена на поддержку и восстановление здоровья, возвращения к активной полноценной жизни в обществе, укрепление / восстановление семейных и общественно-полезных связей, реализация которых возложена на 19 штатных работников Центра. Ежедневно к ним обращается в среднем от 50 до 60 человек.

Всего за время существования коммунального учреждения ее услугами воспользовались 1155 человек, в том числе 963 участников боевых действий и 192 члена семей участников АТО.