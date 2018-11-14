Можно ли помочь ребенку с аденоидами без операции? Врачи все чаще включают в комплексную терапию посещение соляных комнат.

Вдыхание соли во время сеансов позволяет сократить прием антибиотиков и других лекарственных препаратов или полностью от них отказаться. Секрет прост: в соляных пещерах и комнатах особый состав воздуха, в котором в высокой концентрации содержатся соли калия, натрия и магния. Эти минералы характеризуются высокими бактерицидными свойствами. Попадая с воздухом в организм человека, они подавляют активные бактерии, которые оседают и размножаются на тканях миндалин.

Сеансы в соляных комнатах показаны и как профилактика аденоидов у детей, особенно если они часто болеют простудой и другими вирусными инфекциями.

Вот что говорит сумчанка Светлана М.: «С первого посещения в марте и по сей день мы перестали ходить к врачу. Медицинская карта тому подтверждение. Если раньше на фоне ОРЗ нам всегда приходилось использовать гормональные спреи, чтобы восстановить свободное дыхание через нос, ведь сосудосуживающие препараты, к слову, помогали на пару часов, то на данный момент я даже не знаю их цену. Да что там говорить! Я вижу, что мы стали реже болеть и легче переносить эти эпизоды. Моему сыну только 6 лет, но наша медкарта уже ярко пестрит записями педиатра и отоларинголога. Хронический тонзиллофарингит, аллергический ринит, гайморит, бронхит, гиперплазия лимфоглоточного кольца 2-степени степени - это то, с чем мы столкнулись в очень раннем возрасте буквально за короткий промежуток времени. Думаю, такая картина знакома многим мамам. Наибольшее беспокойство в нашей семье вызывала ГЛКГ 2-й степени. Его наличие у нас сопровождается затруднением носового дыхания ночью, храпом, продолжительностью течения ОРЗ и в целом является очагом хронического воспалительного процесса. Одной из рекомендаций врача было удаление аденоидов, но этот вариант пришлось отложить (уж слишком часто мы болели - организм просто не успевал восстановиться). Решили, что нужно пробовать другие методы. Доктор посоветовал санаторий. Но так как цены на путевки для нас оказались непосильными, стали искать альтернативу. Начали изучать суть санаторного лечения при заболеваниях лор-органов. Одной из процедур было посещение спелеокамеры. А так как в нашем городе есть возможность испытать пользу галотерапии, мы решили попробовать. Что могу отметить: мой ребенок перестал храпеть! В данный момент мы проходим третий курс, состоящий из 20 дней. Конечно, результаты были не сразу, но польза оправдала все усилия!»

Соляная комната представляет собой небольшое помещение площадью 20 квадратных метров, стены и пол которого покрыты солью. В углу детский уголок с игрушками и книжками.

Комната оснащена специальным прибором - галогенератором, он распыляет микрочастицы соли, этими лечебными парами дышит человек во время процедуры. В дополнение - приятная музыка, легкая подсветка, особый дизайн, удобные шезлонги.

Воздух соляной комнаты не раздражает глаза и не имеет запаха, кроме того, несколько раз в день озонируется специальным аппаратом, что приносит ощущение свежести и легкости.

Чтобы восстановить свое здоровье, нет необходимости ехать в соляные пещеры. Запишитесь на курс галотерапии в г. Сумы и начните путь к выздоровлению уже сейчас! Тем более, что с 1 ноября по 19 декабря действует новогодняя скидка 25%.

Соляная комната "ПараСОЛЬКА",

https://www.facebook.com/groups/609277612546570/

г. Сумы, пр-т М. Лушпы, 41,ТЦ «Атриум», 3-й этаж

Предварительная запись по телефону 050 974 33 12

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