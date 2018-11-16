Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:24287

Осторожно, тонкий лед!

Сумчан просят быть осмотрительными на льду.

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сумского горсовета призывает сумчан придерживаться правил поведения на льду.

Несмотря на морозы, лед еще тонкий и недостаточно прочный, поэтому лучше воздержаться от выхода на него. Впрочем, впоследствии это также надо делать с особой осторожностью. Предварительно необходимо найти тропу или следы на льду. Если их нет, обозначить с берега маршрут своего движения. Лед может быть непрочным около стока воды (например, с фермы или фабрики); тонкий или хрупкий он вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в лед; под снегом и там, где бьют ключи, где быстрое течение или ручей впадает в реку, лед также всегда тоньше. Также лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух.

Для выхода на лед с собой необходимо взять палку для проверки его прочности. Если после первого удара на льду появляется вода, лед пробивается, немедленно возвращаться. Первые шаги надо делать, не отрывая подошвы ото льда. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

Лыжникам лучше поискать проложенную лыжню. Если такой нет, надо ее прокладывать, крепление лыж необходимо отстегнуть (чтобы, в крайнем случае, быстро от них избавиться), палки держать в руках, но петли лыжных палок не набрасывать на кисти рук. Рюкзак следует повесить лишь на одно плечо, а лучше волочить на веревке на 2-3 м позади. Если сразу идет несколько человек, расстояние между лыжниками (да и пешеходами) нельзя сокращать менее чем на 5 м.

Необходимо пробить лунки по разные стороны переправы, чтобы измерить толщину льда, (рекомендуемое расстояние между ними пять метров) и промерить их. Определить точную толщину льда можно только сняв сначала верхний слой от снегового, совсем уже непрочного льда.

Безопасным для одного пешехода считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 см; для оборудования катка - не менее 10-12 см (массовое катание - 25 см); для массовой переправы пешком - не менее 5 см.

Кататься на коньках можно только в проверенных и оборудованных местах. Если лед начал трещать и появились характерные трещины, необходимо немедленно возвращаться: отходить надо медленно, не отрывая ступни ног ото льда.

Следует учесть, что и зимняя подледная ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил поведения. Не следует пробивать рядом много лунок собираться большими группами на одном месте; пробивать лунки на переправах; ловить рыбу вблизи промоин и слишком далеко от берега, какой бы клев там не был. Необходимо всегда иметь под рукой прочную веревку 12-15 мм и держать рядом с лункой доску или большую ветку.

В случае попадания под лед надо широко раскинуть руки по кромкам ледового пролома и воздерживаться от погружения с головой. Следует стараться не обламывать кромку льда, без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Главное - приспосабливать свое тело для того, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры.

Выбравшись из ледового пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, откуда пришли и где прочность льда проверена.

В случае, когда провалилась другой человек, надо подложить под себя лыжи, доску, фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползти к нему. Приближаться к проруби можно только ползком, широко раскидывая при этом руки. Нельзя подползать к самому краю полыньи, иначе в воде окажутся уже двое. Ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи помогут спасти человека. Бросать связанные ремни, шарфы или доски надо за 3-4 м.

Если спасателей несколько, необходимо, взяв друг друга за ноги, лечь на лед цепочкой и двигаться к пролому. Действовать следует решительно и быстро - пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде, мокрая одежда тянет его вниз.

Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытянуть его на лед и ползти из опасной зоны. Затем укрыть спасенного от ветра и как можно быстрее доставить в теплое место, растереть, переодеть в сухую одежду и напоить чаем.

Общество Тонкий лед
view counter
Новости партнеров
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Непотопляемые» Жиль Леллуш (Франция, 2018)
«Непотопляемые» Жиль Леллуш (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:40 19:10
«Вы умрете, или мы вернем вам деньги» Том Эдмундс (Великобритания, 2018)
«Вы умрете, или мы вернем вам деньги» Том Эдмундс (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00 20:45
Osсar Shorts 2018. Animation
Osсar Shorts 2018. Animation
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:00
«Кукловод» Куинн Лэшер (США, 2018)
«Кукловод» Куинн Лэшер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:30 23:15
«Робин Гуд: Начало» Отто Батхёрст (США, 2018)
«Робин Гуд: Начало» Отто Батхёрст (США, 2018)
Кино Космос
14:40 — 50 грн. 18:55 — 55 грн.
«Харви и магический музей» Мартин Котик (Чехия, 2018)
«Харви и магический музей» Мартин Котик (Чехия, 2018)
Кино Космос
11:00 — 45 грн.
«Нация убийц» Сэм Левинсон (США, 2018)
«Нация убийц» Сэм Левинсон (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.