Осторожно, тонкий лед! Сумчан просят быть осмотрительными на льду.

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сумского горсовета призывает сумчан придерживаться правил поведения на льду.

Несмотря на морозы, лед еще тонкий и недостаточно прочный, поэтому лучше воздержаться от выхода на него. Впрочем, впоследствии это также надо делать с особой осторожностью. Предварительно необходимо найти тропу или следы на льду. Если их нет, обозначить с берега маршрут своего движения. Лед может быть непрочным около стока воды (например, с фермы или фабрики); тонкий или хрупкий он вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в лед; под снегом и там, где бьют ключи, где быстрое течение или ручей впадает в реку, лед также всегда тоньше. Также лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух.

Для выхода на лед с собой необходимо взять палку для проверки его прочности. Если после первого удара на льду появляется вода, лед пробивается, немедленно возвращаться. Первые шаги надо делать, не отрывая подошвы ото льда. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

Лыжникам лучше поискать проложенную лыжню. Если такой нет, надо ее прокладывать, крепление лыж необходимо отстегнуть (чтобы, в крайнем случае, быстро от них избавиться), палки держать в руках, но петли лыжных палок не набрасывать на кисти рук. Рюкзак следует повесить лишь на одно плечо, а лучше волочить на веревке на 2-3 м позади. Если сразу идет несколько человек, расстояние между лыжниками (да и пешеходами) нельзя сокращать менее чем на 5 м.

Необходимо пробить лунки по разные стороны переправы, чтобы измерить толщину льда, (рекомендуемое расстояние между ними пять метров) и промерить их. Определить точную толщину льда можно только сняв сначала верхний слой от снегового, совсем уже непрочного льда.

Безопасным для одного пешехода считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 см; для оборудования катка - не менее 10-12 см (массовое катание - 25 см); для массовой переправы пешком - не менее 5 см.

Кататься на коньках можно только в проверенных и оборудованных местах. Если лед начал трещать и появились характерные трещины, необходимо немедленно возвращаться: отходить надо медленно, не отрывая ступни ног ото льда.

Следует учесть, что и зимняя подледная ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил поведения. Не следует пробивать рядом много лунок собираться большими группами на одном месте; пробивать лунки на переправах; ловить рыбу вблизи промоин и слишком далеко от берега, какой бы клев там не был. Необходимо всегда иметь под рукой прочную веревку 12-15 мм и держать рядом с лункой доску или большую ветку.

В случае попадания под лед надо широко раскинуть руки по кромкам ледового пролома и воздерживаться от погружения с головой. Следует стараться не обламывать кромку льда, без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Главное - приспосабливать свое тело для того, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры.

Выбравшись из ледового пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, откуда пришли и где прочность льда проверена.

В случае, когда провалилась другой человек, надо подложить под себя лыжи, доску, фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползти к нему. Приближаться к проруби можно только ползком, широко раскидывая при этом руки. Нельзя подползать к самому краю полыньи, иначе в воде окажутся уже двое. Ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи помогут спасти человека. Бросать связанные ремни, шарфы или доски надо за 3-4 м.

Если спасателей несколько, необходимо, взяв друг друга за ноги, лечь на лед цепочкой и двигаться к пролому. Действовать следует решительно и быстро - пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде, мокрая одежда тянет его вниз.

Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытянуть его на лед и ползти из опасной зоны. Затем укрыть спасенного от ветра и как можно быстрее доставить в теплое место, растереть, переодеть в сухую одежду и напоить чаем.